Cifras de tráfico de Fraport de julio de 2019: el tráfico de pasajeros asciende en el aeropuerto de Fráncfort (2)

Publicado 13/08/2019 19:55:54 CET

Cifras de tráfico de Fraport Julio de 2019 Aeropuertos del Grupo Fraport1 Julio de 2019 Año 2019 hasta la fecha (YTD) Fraport Pasajeros Carga* Movimientos Pasajeros Carga Movimientos Aeropuertos totalmente consolidados cuota (%) Mes % Mes % Mes % YTD % YTD % YTD % FRA Fráncfort Alemania 100,00 6.920.396 0,8 175.358 1,4 47.125 1,0 40.564.329 2,6 1.222.960 -2,0 299.441 2,0 --- --- LJU Liubliana Eslovenia 100,00 207.292 4,2 1012 -3,9 3311 -7,3 1.067.005 3,6 6737 -5,2 19.992 -2,6 --- --- Fraport Brasil 100,00 1.292.050 -9,9 6745 -7,2 12.036 -5,7 8.711.611 5,3 44.866 -5,8 77.731 -1,7 --- --- FOR Fortaleza Brasil 100,00 615.872 -4,4 3593 -1,3 5367 -3,6 4.067.586 13,5 23.704 -4,0 34.047 6,6 --- --- POA Porto Alegre Brasil 100,00 676.178 -14,5 3152 -13,1 6669 -7,3 4.644.025 -0,9 21.162 -7,8 43.684 -7,3 LIM Lima Perú 80,01 2.093.602 4,9 24.083 -2,0 17.476 2,1 13.409.433 6,1 147.783 -5,2 113.624 1,6 --- --- Aeropuertos regionales de Fraport en Grecia A+B 73,40 5.318.937 -0,8 742 1,2 41.543 -0,9 16.244.465 1,6 4363 -5,6 134.644 2,3 --- --- Aeropuertos regionales de Fraport en Grecia A 73,40 2.769.604 -1,4 558 -1,1 20.514 -1,2 9.104.875 1,0 3289 -4,9 72.493 1,0 --- --- CFU Kerkyra (Corfú) Grecia 73,40 658.435 -4,2 28 -10,6 4766 -3,3 1.743.586 -2,5 115 11,8 13.567 -4,5 --- --- CHQ Chania (Creta) Grecia 73,40 513.280 -2,5 39 10,3 3270 2,3 1.640.064 -3,2 248 -4,4 11.353 4,9 --- --- EFL Cefalonia Grecia 73,40 171.231 3,3 0 -100,0 1465 3,1 412.219 1,4 0 -91,2 3890 4,4 --- --- KVA Kavala Grecia 73,40 60.157 -10,1 9 -3,9 556 -6,2 169.787 -30,6 56 14,8 1899 -26,3 --- --- PVK Aktion/Preveza Grecia 73,40 149.448 5,2 0 n.d. 1223 4,4 329.733 8,5 0 n.d. 2969 4,5 --- SKG Salónica Grecia 73,40 802.142 -1,3 482 -1,3 6419 -4,8 3.849.820 5,9 2866 -5,8 31.792 3,6 --- --- ZTH Zante Grecia 73,40 414.911 2,0 0 n.d. 2815 4,2 959.666 1,3 4 6,7 7023 1,1 --- Aeropuertos regionales de Fraport en Grecia B 73,40 2.549.333 -0,1 185 9,1 21.029 -0,6 7.139.590 2,4 1074 -7,9 62.151 3,9 --- --- JMK Miconos Grecia 73,40 339.200 6,2 16 -11,4 4747 5,4 815.712 10,4 59 12,4 10.545 10,4 --- --- JSI Scíathos Grecia 73,40 113.290 4,3 0 n.d. 1019 7,4 241.801 4,6 0 n.d. 2246 3,3 --- JTR Santorini (Thira) Grecia 73,40 386.376 -1,3 20 11,3 3530 1,1 1.273.337 4,5 105 4,2 11.704 7,7 --- --- KGS Kos Grecia 73,40 517.649 -1,0 34 33,5 3503 -4,1 1.383.940 1,9 184 23,4 10.511 0,3 --- --- MJT Mytilene (Lesbos) Grecia 73,40 68.758 1,2 32 12,7 731 -2,4 273.202 7,8 212 -5,6 3785 24,7 --- --- RHO Rodas Grecia 73,40 1.035.761 -1,6 61 11,7 6558 -4,1 2.896.272 -1,1 380 -20,8 19.845 -3,3 --- --- SMI Samos Grecia 73,40 88.299 -1,3 22 -12,6 941 -2,1 255.326 4,2 135 -16,1 3515 10,4 --- --- Fraport Twin Star 60,00 1.247.417 -13,2 271 -49,8 7944 -15,5 2.686.148 -13,0 3189 -36,7 19.311 -15,6 --- --- BOJ Burgas Bulgaria 60,00 839.693 -11,2 253 -51,8 5229 -13,6 1.577.724 -12,8 3117 -37,3 11.032 -14,3 --- --- VAR Varna Bulgaria 60,00 407.724 -16,9 18 31,5 2715 -18,9 1.108.424 -13,4 72 16,0 8279 -17,4 En aeropuertos cuyos fondos propios están consolidados --- AYT Antalya Turquía 51,00 5.407.963 11,7 n.d. n.d. 29.363 8,3 18.654.607 9,1 n.d. n.d. 111.267 10,1 --- LED San Petersburgo Rusia 25,00 2.206.477 4,9 n.d. n.d. 16.604 -4,7 10.974.250 9,1 n.d. n.d. 96.914 2,9 --- XIY Xi'an China 24,50 4.296.707 7,4 33.943 37,7 30.930 7,1 27.201.651 6,4 198.759 24,6 198.961 5,2

Aeropuerto de Fráncfort2 Julio de 2019 Mes % YTD 2019 % --- Pasajeros 6.920.936 0,8 40.566.407 2,6 --- Carga (mercancías y correo) 178.652 1,5 1.244.238 -2,2 --- Movimientos de aviones 47.125 1,0 299.441 2,0 --- MTOW (en toneladas métricas)3 2.914.042 2,4 18.513.443 2,1 --- PAX/PAX-vuelo4 156,1 0,1 144,8 0,6 --- Factor de ocupación de asientos (%) 84,0 78,9 --- Tasa de puntualidad (%) 65,9 71,4 --- Aeropuerto de Fráncfort Cuota PAX %5 Cuota PAX %5 Desglose regional Mes YTD --- Europa 64,5 -0,3 64,0 2,1 --- Alemania 9,3 -4,4 10,5 -1,0 --- Europa (excepto Alemania) 55,3 0,4 53,5 2,7 --- Europa occidental 45,8 0,9 44,3 2,3 --- Europa oriental 9,5 -1,8 9,2 4,6 --- Intercontinental 35,5 2,5 36,0 3,5 --- África 4,4 10,5 4,5 10,3 --- Oriente Medio 5,0 3,8 5,2 0,8 --- Norteamérica 14,0 1,1 12,5 3,0 --- Centroamérica y Sudamérica 2,7 1,1 3,5 4,8 --- Lejano Oriente 9,3 1,0 10,2 2,3 --- Australia 0,0 n.d. 0,0 n.d. ---

Definiciones: 1 Según la definición de ACI: Pasajeros: solo tráfico comercial (llegadas, salidas y tránsito cuentan como uno solo), Carga: tráfico comercial y no comercial (llegadas y salidas, excluido el tránsito, en toneladas métricas), Movimientos: tráfico comercial y no comercial (llegadas y salidas), cifras preliminares; 2 Tráfico comercial y no comercial: Pasajeros (llegadas, salidas y tránsito cuentan como uno solo, incluye la aviación comercial), Carga (llegadas, salidas y tránsito cuentan como uno solo, en toneladas métricas), Movimientos (llegadas y salidas); 3 Solo tráfico entrante; 4 Tráfico programado y chárter; 5 cambio absoluto frente al año previo en porcentaje; *Carga = mercancías y correo

Contacto:

Fraport AG Torben Beckmann Comunicaciones corporativas Relaciones con los Medios 60547 Fráncfort, Alemania Teléfono: +49 69 690-70553 Correo electrónico: t.beckmann@fraport.de[mailto:t.beckmann@fraport.de]Sitio web: www.fraport.com [http://www.fraport.com/]Facebook: www.facebook.com/FrankfurtAirport [http://www.facebook.com/FrankfurtAirport]

Sitio Web: https://www.fraport.com/