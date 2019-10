Cifras de tráfico de Fraport - Septiembre y los 9 primeros meses de 2019: crecimiento estable en Fráncfort (2)

Publicado 14/10/2019 7:01:34 CET

Cifras de tráfico de Fraport Septiembre de 2019 Aeropuertos del Grupo Fraport(1) Septiembre de 2019 Año 2019 hasta la fecha (YTD) Fraport Pasajeros Carga* Movimientos Pasajeros Carga Movimientos Aeropuertos totalmente consolidados cuota (%) Mes % Mes % Mes % YTD % YTD % YTD % FRA Fráncfort Alemania 100,00 6 707 982 1,3 171 483 -5,9 46 713 1,7 54 189 052 2,3 1 564 296 -2,9 392 549 1,7 LJU Liubliana Eslovenia 100,00 172 387 -10,1 957 -6,2 2976 -10,0 1 450 849 1,9 8544 -5,5 26 396 -3,2 Fraport Brasil 100,00 1 200 594 -5,4 7044 -9,6 11 436 -3,8 11 348 305 4,6 60 508 -3,7 101 162 -2,0 FOR Fortaleza Brasil 100,00 548 967 -6,0 4088 3,2 4897 -7,2 5 268 681 10,8 33 149 2,0 43 989 3,6 POA Porto Alegre Brasil 100,00 651 627 -4,8 2956 -22,9 6539 -1,1 6 079 624 -0,2 27 359 -9,8 57 173 -6,0 LIM Lima Perú 80,01 1 993 677 7,8 24 947 -2,1 16 759 6,1 17 638 955 6,7 196 322 -4,5 148 192 2,5 Aeropuertos regionales de Fraport en Grecia A+B 73,40 4 460 559 -1,6 679 -12,4 33 836 -2,0 26 193 212 1,0 5701 -6,4 210 576 1,0 Aeropuertos regionales de Fraport en Grecia A 73,40 2 358 002 -1,3 514 -10,0 17 592 -0,1 14 291 485 0,4 4294 -5,4 111 031 0,4 CFU Kerkyra (Corfú) Grecia 73,40 545 079 -3,9 17 -2,0 3959 -2,2 2 973 316 -2,8 156 2,5 22 503 -3,8 CHQ Chania (Creta) Grecia 73,40 434 582 -1,2 38 -25,3 2786 1,1 2 576 850 -1,8 324 -7,9 17 354 4,5 EFL Cefalonia Grecia 73,40 133 344 -1,4 0 n. d. 1162 0,3 728 531 1,7 0 -36,1 6683 2,8 KVA Kavala Grecia 73,40 53 703 -9,6 8 -2,2 492 -4,3 291 447 -21,5 72 10,5 2980 -18,4 PVK Aktion/Preveza Grecia 73,40 118 091 5,2 0 n. d. 977 4,7 590 772 8,3 0 n. d. 5110 4,1 SKG Salónica Grecia 73,40 740 995 -1,1 451 -8,6 5867 -1,0 5 412 203 3,6 3738 -5,7 44 189 1,6 ZTH Zante Grecia 73,40 332 208 2,1 0 -100,0 2349 3,7 1 718 366 1,4 4 -21,8 12 212 1,3 Aeropuertos regionales de Fraport en Grecia B 73,40 2 102 557 -2,0 164 -19,0 16 244 -3,9 11 901 727 1,6 1407 -9,2 99 545 1,7 JMK Miconos Grecia 73,40 235 670 3,7 9 -34,9 2465 3,3 1 409 392 8,6 81 -1,2 17 575 9,2 JSI Scíathos Grecia 73,40 75 134 -1,5 0 n. d. 686 3,0 436 110 2,2 0 n. d. 3966 1,6 JTR Santorini (Thira) Grecia 73,40 336 218 -1,9 16 -15,8 2966 -1,5 1 990 107 2,2 138 0,8 18 204 4,5 KGS Kos Grecia 73,40 432 861 -3,4 33 -14,3 2953 -7,5 2 371 211 1,1 251 12,0 17 034 -2,0 MJT Mytilene (Lesbos) Grecia 73,40 59 567 -0,4 32 -9,6 642 -12,4 406 687 5,7 273 -5,5 5139 12,1 RHO Rodas Grecia 73,40 887 312 -3,4 54 -23,8 5751 -5,6 4 863 773 -0,8 489 -19,9 32 375 -3,4 SMI Samos Grecia 73,40 75 795 2,6 19 -19,6 781 -5,4 424 447 4,1 175 -15,8 5252 4,4 Fraport Twin Star 60,00 703 163 -10,8 378 -35,1 5204 -13,2 4 648 225 -11,6 4124 -34,0 32 511 -14,4 BOJ Burgas Bulgaria 60,00 413 319 -13,8 366 -35,8 3050 -15,5 2 832 795 -11,5 4022 -34,7 19 307 -13,6 VAR Varna Bulgaria 60,00 289 844 -6,1 12 -1,6 2154 -9,6 1 815 430 -11,9 103 18,2 13 204 -15,7 En aeropuertos cuyos fondos propios están consolidados AYT Antalya Turquía 51,00 4 847 819 9,3 n. d. n. d. 26 411 9,6 29 101 343 10,0 n. d. n. d. 167 590 10,3 LED San Petersburgo Rusia 25,00 1 954 843 5,0 n. d. n. d. 15 592 1,5 15 150 183 8,1 n. d. n. d. 129 048 2,5 XIY Xi'an China 24,50 3 988 309 5,9 33 886 8,5 29 046 4,7 35 585 331 6,2 264 049 21,2 258 704 5,1 Definiciones: 1 Según la definición de ACI: Pasajeros: solo tráfico comercial (llegadas, salidas y tránsito cuentan como uno solo), Carga: tráfico comercial y no comercial (llegadas y salidas, excluido el tránsito, en toneladas métricas), Movimientos: tráfico comercial y no comercial (llegadas y salidas), cifras preliminares; 2 Tráfico comercial y no comercial: Pasajeros (llegadas, salidas y tránsito cuentan como uno solo, incluye la aviación comercial), Carga (llegadas, salidas y tránsito cuentan como uno solo, en toneladas métricas), Movimientos (llegadas y salidas); 3 Solo tráfico entrante; 4 Tráfico programado y chárter; 5 Cambio absoluto frente al año previo en porcentaje; *Carga = mercancías y correo

Aeropuerto de Fráncfort2 Septiembre de 2019 Mes % YTD 2019 % --- Pasajeros 6 709 407 1,3 54 192 711 2,3 --- Carga (mercancías y correo) 174 789 -5,5 1 592 148 -2,9 --- Movimientos de aviones 46 713 1,7 392 549 1,7 --- MTOW (en toneladas métricas)3 2 851 958 1,4 24 252 866 1,9 --- PAX/PAX-vuelo4 153,4 -0,2 147,4 0,6 --- Factor de ocupación de asientos (%) 82,8 80,1 --- Tasa de puntualidad (%) 71,2 71,2 --- Aeropuerto de Fráncfort Cuota PAX %5 Cuota PAX %5 Desglose regional Mes YTD --- Continental 65,5 0,5 64,1 1,7 --- Alemania 10,4 -5,4 10,3 -2,4 --- Europa (excepto Alemania) 55,2 1,7 53,9 2,5 --- Europa occidental 45,9 1,8 44,6 2,3 --- Europa oriental 9,3 1,1 9,2 3,6 --- Intercontinental 34,5 2,8 35,9 3,4 --- África 4,6 9,5 4,6 10,2 --- Oriente Medio 4,5 2,0 5,1 1,3 --- Norteamérica 13,5 3,2 12,8 2,9 --- Centroamérica y Sudamérica 2,7 1,8 3,3 4,4 --- Lejano Oriente 9,2 -0,1 10,0 1,8 --- Australia 0,0 n. d. 0,0 n. d. ---

