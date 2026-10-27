Ciklum y NiCE se asocian para llevar la IA agente a las experiencias de los clientes empresariales

(Información remitida por la empresa firmante)

LONDRES, 27 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- Ciklum, una firma global de ingeniería de experiencias, anunció hoy una asociación tecnológica estratégica con NiCE (NASDAQ: NICE) diseñada para ayudar a las empresas de toda EMEA a convertir estrategias de IA agente en operaciones de servicio al cliente gobernadas y listas para producción.

La inversión empresarial en IA se está acelerando, pero muchos programas de experiencia del cliente siguen estancados en pilotos con la IA separada de los canales, datos y sistemas operativos que dan forma a los viajes de los clientes. Juntos, NiCE y Ciklum ayudarán a las organizaciones a trasladar la IA a operaciones en vivo y medir los resultados a través de la resolución del primer contacto, CSAT, tiempo de manejo, coste por contacto y productividad de los agentes.

NiCE y Ciklum se han asociado para ayudar a las empresas a ofrecer servicio al cliente a través de canales digitales y de voz, con agentes de IA y agentes humanos trabajando como una sola operación. La asociación combina la plataforma CXone de NiCE y las capacidades de IA agente de NiCE Cognigy con la precisión de ingeniería y la experiencia en diseño de Ciklum.

Los clientes conjuntos se beneficiarán de:

Resolución más rápida y consistente. Agentes de IA diseñados para completar flujos de trabajo entre canales y transmitir contexto cuando se necesita el juicio humano.

Equipos más productivos. Trabajo repetitivo y de gran volumen automatizado para que los agentes puedan centrarse en conversaciones complejas y de alto valor.

Menor fricción operativa. La IA se conectó con el centro de contacto, el CRM, el conocimiento y los sistemas administrativos en lugar de convertirse en otra capa aislada.

Entrega lista para producción. Estrategia, implementación, pruebas, gobernanza, seguimiento y medidas de éxito acordadas para entornos reales.

"La IA agente crea valor real cuando mejora los resultados para los clientes y la empresa. Al unir la plataforma CX AI de NiCE con la capacidad de Ciklum para diseñar, simplificar y diseñar viajes atractivos para los clientes, podemos ayudar a las empresas a ir más allá de los pilotos aislados y tener un impacto medible desde el primer día. Aquí es donde el servicio al cliente deja de ser un coste de gestionar y pasa a ser una ventaja a construir".— Petr Lukasik, director Digital y de Entrega, Ciklum

"Poner a las personas en primer lugar significa que los clientes obtienen una resolución y los empleados obtienen un trabajo significativo. Ofrecer ambos a escala requiere un servicio al cliente que se ejecute como una sola operación, con el agente adecuado, humano o IA, en cada interacción. Ciklum aporta una amplia experiencia en ingeniería de soluciones digitales a gran escala. Con esta profunda experiencia en ingeniería y diseño de experiencias detrás de NiCE Cognigy y NiCE CXone, podemos ayudar a más empresas en EMEA a resolver sus desafíos de servicios más complejos y ofrecer resultados comerciales medibles".— Keith Jackson, VP, ventas de socios, internacional, NiCE

Acerca de Ciklum

Ciklum es una firma global de ingeniería de experiencias impulsada por inteligencia artificial que redefine cómo el mundo construye, innova y experimenta la tecnología. Impulsada por más de 3.000 ingenieros en EMEA, EE.UU. y APAC, la empresa aporta más de 25 años de excelencia en productos e IA, desde IA fundamental y automatización agente hasta ingeniería de software acelerada que genera valor duradero.

Acerca de NiCE

NiCE (NASDAQ: NICE) está transformando el mundo con una IA que pone a las personas en primer lugar. Con la confianza de organizaciones en más de 150 países en todo el mundo, las plataformas de NiCE se adoptan ampliamente en industrias que conectan personas, sistemas y flujos de trabajo para trabajar de manera más inteligente a escala, elevando el rendimiento en toda la organización y brindando resultados medibles comprobados.

Contacto de medios corporativos

Nelya Rudnytska | rune@ciklum.com Christopher Irwin-Dudek | media@nice.com

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