(Información remitida por la empresa firmante)

-Cision presenta Cision Intelligence, una solución basada en IA que ayuda a las marcas a obtener una mayor visibilidad y a actuar con confianza

Las primeras funcionalidades ya están disponibles a través de Cision MCP, con planes de una rápida expansión a toda la cartera de Cision

CHICAGO, 12 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- Cision, líder global en inteligencia de consumidores y medios, así como en tecnología de la comunicación, ha presentado hoy Cision Intelligence. Esta solución integra inteligencia artificial especializada con la amplitud y profundidad de los datos, la experiencia y las capacidades que conforman el ecosistema de Cision. Su objetivo es ayudar a las marcas a detectar cambios de forma más temprana y a actuar con seguridad, unificando estas fortalezas a través de una experiencia conversacional basada en agentes. Las primeras funcionalidades se incorporan a través de Cision MCP, comenzando con Brandwatch Consumer Research.

Cision Intelligence se basa en una infraestructura de IA unificada, desarrollada una sola vez y extendida a todo el conjunto de soluciones de Cision, así como a las herramientas y agentes externos compatibles. Al haber sido creada una vez para su uso generalizado, las mejoras llegan a todos los productos y herramientas que la integran; de este modo, los clientes acceden a la misma inteligencia, independientemente de la plataforma en la que trabajen. A medida que sus capacidades se amplíen, los equipos podrán analizar cuestiones, identificar lo que realmente importa y transformar los conocimientos obtenidos en acciones concretas, todo ello dentro de las herramientas que ya utilizan habitualmente.

"Los clientes desean comprender cómo evolucionan los mercados, qué implica esto para sus negocios y qué pasos deben dar a continuación", afirmó Guy Abramo, consejero delegado de Cision. "Cision Intelligence integra nuestra experiencia en una interfaz conversacional que les ayuda a responder a estas preguntas. Nuestro objetivo es poner el amplio espectro de la inteligencia de Cision al alcance de los clientes allí donde tomen sus decisiones, brindándoles mayor claridad y la confianza necesaria para actuar".

El acceso inicial se realiza a través de Cision MCP, una conexión basada en el Model Context Protocol, un estándar abierto que permite a las herramientas y agentes de IA trabajar con datos y servicios fiables. En esta primera fase, los clientes pueden conectar con los agentes de Brandwatch Consumer Research, incorporando inteligencia sobre el consumidor a sus herramientas y flujos de trabajo habituales. Cision tiene previsto ampliar rápidamente este acceso al resto de sus soluciones, incorporando nuevos agentes y desarrollando, con el tiempo, flujos de trabajo interconectados más completos.

Conecte las señales. Descubra lo que otros pasan por alto

Las audiencias transitan entre las búsquedas, las redes sociales, la cobertura informativa y las respuestas generadas por inteligencia artificial a medida que forman sus opiniones y toman decisiones. Comprender cómo se relacionan estas señales puede revelar oportunidades y preocupaciones que resultan más difíciles de detectar si se analizan de forma aislada.

El lanzamiento de un producto puede generar una cobertura positiva y una gran interacción en redes sociales, mientras que, al mismo tiempo, aumentan las búsquedas sobre su fiabilidad o sobre alternativas de la competencia. Analizar estas señales en conjunto puede ayudar a una marca a identificar las dudas que se interponen entre el interés inicial y la compra final.

La expansión prevista de Cision Intelligence se basará en la amplitud de su cartera: la inteligencia de búsqueda de Trajaan, la investigación de mercado y la gestión de redes sociales de Brandwatch, la inteligencia de medios y los flujos de trabajo de relaciones públicas de CisionOne, y la distribución y la amplificación multicanal de PR Newswire™. Este enfoque integrado ayudará a los clientes a pasar de comprender un cambio a decidir cómo responder.

"Hoy en día, todos los equipos tienen acceso a la IA. La diferencia radica en las fuentes de las que esta se nutre. Los asistentes de propósito general operan a partir de información pública prácticamente idéntica", señaló Jim Daxner, director de producto de Cision. "Cision Intelligence aporta nuestros datos especializados y nuestra experiencia a las cuestiones que determinan dónde invierte una empresa. Estamos comenzando con la inteligencia sobre el consumidor integrada en las herramientas de IA que los equipos ya utilizan, para luego extender este enfoque a toda la organización de Cision".

Inteligencia sobre el consumidor: más cerca de las decisiones cotidianas

La primera versión ofrece cuatro funcionalidades a través de Cision MCP:

Gestión de consultas: cree y refine consultas en torno a las preguntas que son importantes para su negocio.

cree y refine consultas en torno a las preguntas que son importantes para su negocio. Búsqueda rápida: explore las conversaciones de los consumidores e investigue las necesidades emergentes.

explore las conversaciones de los consumidores e investigue las necesidades emergentes. Información y resúmenes: convierta los hallazgos en resúmenes claros que informen la siguiente decisión.

convierta los hallazgos en resúmenes claros que informen la siguiente decisión. Alertas: manténgase informado sobre los cambios que pueden requerir una respuesta.

En conjunto, estas capacidades ayudan a los equipos a explorar lo que dicen los consumidores, indagar en las cuestiones que subyacen a las conversaciones emergentes e identificar cambios que merecen atención. Los clientes pueden utilizar esta vía de acceso adicional junto con Brandwatch Consumer Research.

"Los clientes deberían poder aprovechar nuestra inteligencia especializada en los entornos que ellos elijan", afirmó Jeff Mullins, director de tecnología de Cision. "Nuestra base de IA compartida nos permite reutilizar los avances en distintos productos y experiencias. Cision MCP ofrece hoy una nueva forma de acceder a esa experiencia, empezando por Brandwatch Consumer Research, mientras avanzamos hacia flujos de trabajo más conectados".

Ponga a trabajar la inteligencia conectada

Descubra Cision Intelligence y lo que puede aportar a su negocio en cision.com/cision-intelligence/

Los productos existentes siguen estando disponibles, lo que ofrece a los clientes la opción de continuar trabajando con las soluciones que utilizan actualmente.

Acerca de Cision Cision es líder mundial en inteligencia de consumidores y medios, así como en soluciones de comunicación e interacción. Proporcionamos a los profesionales de relaciones públicas, comunicación corporativa, marketing y redes sociales las herramientas que necesitan para destacar en el mundo actual impulsado por los datos.

Nuestra amplia experiencia, alianzas exclusivas de datos y productos galardonados, como CisionOne, Brandwatch, Trajaan y PR Newswire, permiten a más de 75.000 empresas y organizaciones, incluyendo el 84 % de las empresas Fortune 500, ver y ser vistos, comprender y ser comprendidos por las audiencias que más les importan.

Contacto para medios: Cision Public Relations CisionPR@cision.com

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/es/comunicados-de-prensa/cision-presenta-cision-intelligence-una-solucion-basada-en-ia-302936843.html