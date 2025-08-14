(Información remitida por la empresa firmante)

-CisionOne gana como "mejor solución de monitoreo de medios" por segundo año consecutivo en los premios MarTech Breakthrough Awards 2025

CHICAGO, 14 de agosto de 2025 /PRNewswire/ -- Cision, líder mundial en inteligencia de consumidores y medios, anunció hoy que CisionOne ha sido nombrada "mejor solución de monitoreo de medios" por segundo año consecutivo por MarTech Breakthrough, una organización líder en inteligencia de mercado que reconoce a las empresas más innovadoras en tecnología de marketing, ventas y publicidad.

Impulsado por IA de vanguardia, procesamiento de datos en tiempo real y automatización, CisionOne está redefiniendo la monitorización de medios, dotando a los equipos de comunicación con la información necesaria para actuar con mayor rapidez, responder con mayor inteligencia y liderar con confianza. Mucho más allá del simple seguimiento de menciones, CisionOne funciona como un asistente inteligente que revela información crucial en el momento en que surge, convirtiendo el ruido mediático abrumador en información clara y práctica.

"Destacar entre miles de nominaciones no es poca cosa, y nos enorgullece que CisionOne haya sido reconocido nuevamente por MarTech Breakthrough", afirmó Jim Daxner, director de producto de Cision. "Esta victoria consecutiva demuestra la forma inteligente en que aplicamos la IA, creando herramientas que ayudan a los profesionales de las relaciones públicas a mantenerse a la vanguardia, no solo a mantenerse al día. Ya sean alertas en tiempo real, contacto personalizado con periodistas o análisis inteligente de opiniones, CisionOne ofrece a los comunicadores la ventaja que necesitan en el dinámico panorama mediático actual".

Las galardonadas capacidades de CisionOne incluyen:

Monitoreo más inteligente con IA: Los flujos de menciones en tiempo real rastrean la cobertura de la marca, la competencia y el sector en el momento en que se publica, junto con la puntuación React Score , propiedad de Cision, para detectar historias potencialmente dañinas antes de que se intensifiquen.

Los flujos de menciones en tiempo real rastrean la cobertura de la marca, la competencia y el sector en el momento en que se publica, junto con la puntuación , propiedad de Cision, para detectar historias potencialmente dañinas antes de que se intensifiquen. Información más rápida y práctica: La información instantánea y los resúmenes de cobertura generados por IA facilitan la detección de tendencias, filtran el ruido y visualizan el impacto en paneles personalizables, lo que ayuda a los equipos a trabajar con mayor eficacia que nunca.

La información instantánea y los resúmenes de cobertura generados por IA facilitan la detección de tendencias, filtran el ruido y visualizan el impacto en paneles personalizables, lo que ayuda a los equipos a trabajar con mayor eficacia que nunca. Inteligencia más profunda en todos los canales: La cobertura omnicanal unificada reúne las redes sociales y las ganadas en un solo lugar para ofrecer una visión completa del panorama mediático.

La cobertura omnicanal unificada reúne las redes sociales y las ganadas en un solo lugar para ofrecer una visión completa del panorama mediático. Eficiencia integrada en el flujo de trabajo de relaciones públicas: CisionOne va más allá de la monitorización para respaldar todo el flujo de trabajo de relaciones públicas, ayudando a los equipos a crear consultas de búsqueda más inteligentes, redactar propuestas periodísticas personalizadas y ejecutar campañas de difusión dirigidas con mayor precisión y rapidez.

"CisionOne no solo se mantiene al día con el panorama mediático moderno, sino que marca el ritmo", afirmóSteve Johansson, director general de MarTech Breakthrough. "A medida que las noticias se difunden más rápido y con mayor alcance que nunca, CisionOne destaca por brindar a los profesionales de relaciones públicas la velocidad, la claridad y la visión estratégica que necesitan para actuar con decisión. Es precisamente el tipo de innovación revolucionaria que celebramos con orgullo".

En su octava edición, los premios MarTech Breakthrough Awards reconocen a las principales empresas, tecnologías y productos de la industria global de la tecnología de marketing. El programa de 2025 atrajo miles de nominaciones de más de 15 países, lo que refleja la creciente demanda de soluciones innovadoras basadas en IA en la industria.

Acerca de Cision

Cision es líder mundial en inteligencia de consumo y medios, engagement y soluciones de comunicación. Equipamos a los profesionales de relaciones públicas, comunicación corporativa, marketing y redes sociales con las herramientas necesarias para destacar en el mundo actual, impulsado por los datos. Nuestra amplia experiencia, nuestras exclusivas alianzas de datos y nuestros productos galardonados, como CisionOne, Brandwatch, y PR Newswire, permiten a más de 75.000 empresas y organizaciones, incluyendo el 84% de las de la lista Fortune 500, ver y ser vistas, comprender y ser comprendidos por sus audiencias más importantes.

