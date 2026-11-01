CJ BIO presentará soluciones de nutrición animal orientadas al futuro en EuroTier 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

"Feed Intelligence for Sustainable Performance"

FRANKFURT, Alemania, 1 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- CJ BIO participará en EuroTier 2026, que se celebrará del 10 al 13 de noviembre de 2026 en Hannover, Alemania, para presentar sus soluciones de nutrición animal a clientes y socios del sector de todo el mundo.

Bajo el concepto de su stand, Feed Intelligence for Sustainable Performance, CJ BIO presentará soluciones diseñadas para abordar los principales desafíos a los que se enfrenta actualmente la industria de los piensos y la nutrición animal. Ante la creciente presión sobre los costes, las nuevas exigencias de sostenibilidad, la mayor adopción de dietas reducidas en proteína bruta (Low-CP), los factores de estrés ambiental y la creciente necesidad de tomar decisiones basadas en datos, CJ BIO busca apoyar a sus clientes mediante su experiencia en aminoácidos, sus aditivos de alta calidad para piensos y sus soluciones digitales.

Uno de los temas centrales del stand será Dietas reducidas en proteína bruta (Low-CP) para decisiones más sostenibles en la formulación de piensos. CJ BIO mostrará cómo sus soluciones de aminoácidos BESTAMINO™, la información sobre la huella de carbono y la herramienta Feed Xplorer pueden contribuir al desarrollo de estrategias de formulación de piensos más sostenibles.

CJ BIO también destacará soluciones basadas en aminoácidos que ayudan a favorecer la resiliencia y el rendimiento de los animales en condiciones de alta exigencia. Entre los temas principales se encuentran Arginina para favorecer la resiliencia en condiciones de alta exigencia y Triptófano n.º 1 para el manejo del estrés y el rendimiento en condiciones de alta exigencia. La empresa compartirá conocimientos prácticos sobre sus aplicaciones en aves de corral, cerdos y otras especies ganaderas relevantes, destacando además su posición como líder mundial en cuota de mercado de triptófano.

Asimismo, CJ BIO presentará NuAct™ IMP, una solución de nucleótidos de alta pureza. Bajo el mensaje NuAct™ IMP para una mejor aceptación del alimento, la empresa destacará su valor potencial en aplicaciones prácticas para piensos y su posicionamiento como una solución premium basada en materias primas de alta pureza.

Otro de los aspectos destacados será NewtriSolution™, una plataforma digital de apoyo a la toma de decisiones en nutrición animal. La plataforma integra herramientas para el análisis de materias primas, el diseño de formulaciones de piensos y la evaluación de la rentabilidad, y está diseñada para ayudar a los clientes a tomar decisiones más fundamentadas, estructuradas y basadas en datos.

A medida que la industria de los piensos y la nutrición animal se enfrenta a desafíos cada vez más complejos, nuestros clientes necesitan algo más que ingredientes. Necesitan conocimientos técnicos, apoyo práctico y herramientas que faciliten la toma de decisiones basadas en datos, afirmó un portavoz de CJ BIO. En EuroTier 2026, presentaremos soluciones integradas que combinan productos, tecnología y datos. Al mismo tiempo, esperamos mantener un diálogo directo con nuestros clientes sobre sus desafíos en materia de formulación de piensos, rendimiento animal y sostenibilidad.

En EuroTier 2026, CJ BIO ofrecerá una experiencia centrada en el cliente, con diferentes áreas dedicadas a sus soluciones, demostraciones en vivo de plataformas digitales y espacios para reuniones y consultas personalizadas, todo ello en un ambiente acogedor que fomente el intercambio de conocimientos y la colaboración con clientes y socios.

CJ BIO dará la bienvenida a los visitantes en el pabellón 21, stand A35, donde presentará soluciones de nutrición animal orientadas al futuro y diseñadas para contribuir a un rendimiento sostenible.

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