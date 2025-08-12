ClariMed Inc. adquiere We Are Human y expande su crecimiento al mercado del sudeste

(Información remitida por la empresa firmante)

El equipo de expertos de We Are Human y el laboratorio de usabilidad con sede en Atlanta se unen a la creciente red de ClariMed; la fundadora Annmarie Nicolson fue nombrada directora

CHADDS FORD, Pa., 12 de agosto de 2025 /PRNewswire/ -- ClariMed, Inc., líder mundial en desarrollo de dispositivos médicos centrados en el usuario y servicios regulatorios, anunció hoy la adquisición estratégica de We Are Human, consultora con sede en el Reino Unido y Estados Unidos especializada en diseño e investigación centrados en el usuario en innovación en tecnología médica. Esta adquisición amplía el alcance geográfico de ClariMed en el sureste de Estados Unidos a través de las instalaciones de investigación de vanguardia de We Are Human en Atlanta, a la vez que impulsa la misión de la compañía de impulsar tecnologías médicas innovadoras centradas en el usuario y hacerlas accesibles a las comunidades que las necesitan.

Annmarie Nicolson, fundadora de We Are Human, se unirá a ClariMed como directora, aportando al equipo directivo su amplia experiencia en investigación formativa en etapas iniciales, indagación contextual e investigación de experiencia de usuario (UX) para la innovación en tecnología médica. Esta adquisición integra al equipo completo de We Are Human y su centro de investigación de Atlanta a la familia ClariMed, ampliando así la presencia de la compañía en la región del sureste.

"Esta adquisición representa nuestro compromiso continuo con nuestra base centrada en el usuario, a la vez que ampliamos nuestro alcance y fortalecemos nuestras capacidades", afirmó Kelley Kendle, consejera delegada de ClariMed. "La variabilidad regional nos permite abordar mejor las necesidades de nuestros pacientes y avanzar en nuestra misión de hacer que la tecnología médica sea más segura, intuitiva y eficaz para quienes más la necesitan. No se trata solo de una fusión de capacidades, sino de una profunda alineación de valores".

La adquisición fortalece la posición de ClariMed como socio de servicios integrales de dispositivos médicos, ampliando su experiencia especializada en investigación de la experiencia del usuario, cumplimiento normativo y validación de diseños en los mercados de EE.UU. y el Reino Unido. We Are Human cuenta con la certificación ISO 13485 y una amplia experiencia con los requisitos de la norma IEC-62366 y las directrices de la FDA, tras haber realizado investigaciones con cientos de profesionales de la salud, personas no profesionales y diversos grupos de pacientes. El laboratorio de Atlanta será el nuevo centro de investigación de ClariMed, ofreciendo acceso a diversas poblaciones de estudio en el sureste del país, a la vez que respalda la creciente cartera de clientes de la compañía.

"Unirnos a ClariMed representa una oportunidad emocionante para ampliar nuestro impacto en la atención médica mediante la investigación y el diseño centrados en el ser humano", afirmó Annmarie. "Ambas organizaciones tienen un compromiso a largo plazo con la prioridad del usuario y la creación de productos que realmente marquen la diferencia en la vida de las personas. Esta dedicación compartida a la excelencia y a los principios centrados en el usuario nos permite ofrecer soluciones aún más significativas, tanto a nuestros clientes como a los pacientes y profesionales de la salud que confían en la tecnología médica innovadora a diario".

La integración de We Are Human establece la primera sede de ClariMed en el sureste, uniéndose a oficinas estratégicas en Estados Unidos e internacionalmente, incluyendo Chadds Ford, Pensilvania; Cambridge, Massachusetts; San José, California; Cambridge, Reino Unido; Leeds, Reino Unido; y ahora Atlanta, Georgia. Esta red geográfica ampliada mejora la capacidad de ClariMed para atender a clientes globales, a la vez que accede a diversos grupos de talento y participantes para la investigación de usuarios y las pruebas de usabilidad.

Esta adquisición se alinea con la estrategia de crecimiento de ClariMed de crear soluciones integrales y centradas en el usuario para el desarrollo de dispositivos médicos. La experiencia combinada de ambas organizaciones posiciona a ClariMed para servir mejor a los fabricantes de productos farmacéuticos y dispositivos médicos que buscan acelerar el tiempo de comercialización, a la vez que mejoran la seguridad del paciente y la experiencia del usuario.

Acerca de ClariMed

ClariMed es una práctica de desarrollo y regulación centrada en el ser humano para productos médicos desarrollados por fabricantes farmacéuticos y de dispositivos médicos. Nuestros servicios profesionales de primera línea fomentan la innovación, garantizando al mismo tiempo el uso seguro y eficaz de los productos médicos. Con oficinas en Estados Unidos y el Reino Unido, ClariMed ofrece soluciones integrales que integran el factor humano en el desarrollo de dispositivos y los procesos regulatorios. Visítenos en www.clarimed.com.

Acerca de We Are Human

Fundada en 2020, We Are Human es una consultora con certificación ISO 13485, con sede en el Reino Unido y Estados Unidos, especializada en Factores Humanos, Investigación de Usuarios y Experiencia de Usuario (UX), con una amplia experiencia en investigación y diseño centrados en el ser humano para el sector sanitario. La empresa se fundó con la convicción de que las necesidades humanas deben ser la base del diseño, buscando mejorar la calidad de vida, la salud y el bienestar a través del desarrollo de productos. We Are Human aporta una amplia experiencia en estándares de Factores Humanos e Ingeniería de Usabilidad, así como en requisitos regulatorios para el desarrollo de dispositivos médicos, incluyendo la norma IEC-62366 y la Guía de la FDA, con una trayectoria de colaboración con clientes en los sectores de Dispositivos Médicos, Productos Combinados, FemTech, Salud Digital y productos de venta libre (OTC).

