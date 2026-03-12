Clé de Peau Beauté anuncia a la Dra. Anne-Marie Imafidon como ganadora de los Premios Power of Radiance 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

Reconociendo a una defensora global que empodera a las niñas a través de la educación STEAM y libera su potencial para crear un futuro más radiante.

TOKIO, 12 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Clé de Peau Beauté se complace en anunciar a la Dra. Anne-Marie Imafidon, consejera delegada y cofundadora de Stemettes, como ganadora de los Premios Power of Radiance 2026. En su octava edición, el premio reconoce a las mujeres cuya defensa, liderazgo y logros han impulsado la educación de las niñas y abierto oportunidades para las generaciones futuras. Esta iniciativa refleja el compromiso a largo plazo de Clé de Peau Beauté con el apoyo a la educación de las niñas, reconociéndola como una de las fuerzas más poderosas para liberar el potencial y crear un futuro más radiante para las comunidades de todo el mundo.

La Dra. Imafidon es reconocida mundialmente por su dedicación a la transformación del panorama STEAM para niñas y personas no binarias. A través de Stemettes, ha construido un ecosistema inspirador e inclusivo que acerca a las mentes jóvenes a entornos STEAM reales, desde hackatones prácticos y academias de certificación vinculadas a la industria hasta círculos de mentoría y encuentros con modelos a seguir. Su enfoque se centra en la alegría, la visibilidad y la pertenencia, garantizando que cada joven pueda encontrar su lugar en ámbitos donde las mujeres y las personas no binarias siguen estando subrepresentadas. Más de 70.000[1] jóvenes han participado en los programas Stemettes en todo el mundo, y muchos citan la experiencia como un punto de inflexión en su confianza y aspiraciones.

"Las niñas merecen la oportunidad no solo de aprender, sino también de liderar", afirmó la Dra. Imafidon. "Cuando se les da el espacio para ser curiosas, creativas y ser ellas mismas sin complejos, vemos cosas extraordinarias. Es un privilegio apoyar a esta nueva generación mientras descubren su potencial, y agradezco a Clé de Peau Beauté por reconocer la importancia de crear estas oportunidades."

Nacida en Londres de padres nigerianos, la Dra. Imafidon demostró una capacidad académica excepcional desde muy joven, aprobando sus primeros GCSE a los diez años. Posteriormente, obtuvo una maestría en Matemáticas e Informática por la Universidad de Oxford, convirtiéndose en una de las mujeres más jóvenes en obtener dicha titulación. Reconociendo las barreras a las que se enfrentan las niñas y las personas no binarias en los campos técnicos, cofundó Stemettes en 2013 para brindarles experiencias prácticas en STEAM, mentoría y una comunidad de apoyo. Hoy en día, es una voz líder que transforma la narrativa sobre quiénes pertenecen a STEAM: sincera, con visión de futuro y comprometida con animar a los jóvenes a imaginar futuros más allá de las fronteras tradicionales.

El trabajo de la Dra. Imafidon refleja la filosofía de los Premios Power of Radiance: que la educación es la clave para liberar el resplandor interior de cada niña, permitiéndole forjar un futuro más brillante para sí misma y su comunidad.

"Los Premios Power of Radiance rinden homenaje a las mujeres que iluminan el camino de otras a través de sus contribuciones al empoderamiento de las niñas en las áreas STEAM, y la Dra. Anne-Marie Imafidon es un ejemplo excepcional de este espíritu", afirmó Naomi Kawanishi, Presidenta Global de Marca de Clé de Peau Beauté. "Su trabajo con Stemettes está transformando lo que las jóvenes ven como posible para sí mismas. Su confianza, su claridad y su compromiso nos inspiran a seguir apoyando el potencial ilimitado que hay en cada niña. Nos sentimos verdaderamente honrados de reconocer su impacto y apoyar sus continuos esfuerzos por crear un futuro más radiante para todas".

Los Premios Power of Radiance forman parte del compromiso global de Clé de Peau Beauté de promover la educación como fuerza transformadora. En el centro de esta misión se encuentra The Serum, el icónico producto de primer paso de la marca, diseñado para despertar la Inteligencia de la Piel (la capacidad innata de la piel para distinguir entre estímulos positivos y negativos), a la vez que activa la fuente de vitalidad y luminosidad.

Con la convicción de que un cambio significativo comienza con un primer paso, Clé de Peau Beauté ha designado a The Serum para esta iniciativa y ha destinado una parte de sus ventas a impulsar su misión.

Cada año, el Premio reconoce a una mujer inspiradora cuyo trabajo ha generado un impacto significativo y medible para las niñas a través de la educación, la mentoría y el empoderamiento comunitario. La Dra. Imafidon se une a las ganadoras anteriores cuyo liderazgo continúa fortaleciendo el camino de las niñas en todo el mundo.

A través del Premio 2026, Clé de Peau Beauté apoyará a la Dra. Imafidon y a Stemettes en la expansión de programas que ofrecen a las jóvenes acceso a enriquecedoras oportunidades de aprendizaje STEAM, talleres experienciales y mentoría guiada, fomentando la curiosidad, la confianza y la resiliencia que allanan el camino hacia un futuro brillante.

Acerca de la Dra. Anne-Marie ImafidonLa Dra. Anne-Marie Imafidon MBE es una pionera en informática, matemáticas y emprendedora social. Es consejera delegada y cofundadora de Stemettes, una galardonada iniciativa social dedicada a inspirar y apoyar a niñas y personas no binarias en las áreas STEAM. Reconocida mundialmente por defender la diversidad y la igualdad de oportunidades, es una conferenciante principal, autora y asesora frecuente de importantes organizaciones. Conocida por su perspectiva audaz y estimulante, la Dra. Imafidon anima a las niñas a buscar un futuro más allá de las barreras tradicionales y a desarrollar su potencial con confianza. Fue nombrada Miembro de la Orden del Imperio Británico (MBE) por sus servicios a las mujeres jóvenes y a los sectores STEAM.

Acerca de StemettesFundada en 2013, Stemettes es una empresa social con sede en el Reino Unido que ofrece a niñas y personas no binarias acceso gratuito y experiencial a las disciplinas STEAM a través de academias, mentorías, talleres y eventos. Con la misión de garantizar que puedan verse a sí mismas en roles STEAM, Stemettes combina el aprendizaje práctico con modelos de apoyo y oportunidades para conectar con la industria. La organización ha llegado a más de 70.000[1] jóvenes hasta la fecha.

Acerca de Clé de Peau BeautéClé de Peau Beauté, la marca global de lujo para el cuidado de la piel y el maquillaje de Shiseido Co., Ltd., se fundó en 1982 como la máxima expresión de elegancia y ciencia. Clé de Peau Beauté significa "la clave de la belleza de la piel". Guiada por una exquisita sensibilidad e inteligencia estética japonesa, la marca combina la ciencia de vanguardia con la modernidad y el encanto. Disponible en 27 países y regiones de todo el mundo, la misión de Clé de Peau Beauté es liberar el poder de la luminosidad que cada mujer lleva dentro.

Sitio web oficial de Clé de Peau Beauté: https://www.cledepeau-beaute.com/global/powerofradiance-2026.htmlInstagram oficial de Clé de Peau Beauté: https://www.instagram.com/cledepeaubeaut...

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2929048...Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2929049...Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1740205...

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/cle-de-peau-beaute-anuncia-a-la-dra-anne-marie-imafidon-como-ganadora-de-los-premios-power-of-radiance-2026-302709336.html