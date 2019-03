CleanEquity® Mónaco 2019 - Presentación de empresas y nuevas colaboraciones

Publicado 20/03/2019 19:44:49 CET

LONDRES, 20 de marzo de 2019 /PRNewswire/ -- CleanEquity®, el foro de innovación tecnológica sostenible, cofundado por Su Alteza Serenísima el Príncipe Alberto II de Mónaco y Mungo Park, Presidente de Innovator Capital, comenzó el 13 de marzo.

El octavo secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, inauguró la conferencia sobre las Naciones Unidas, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el papel crucial que debe desempeñar la innovación.

El equipo del banco especializado en inversiones con sede en Londres, Innovator Capital ("ICL") y CleanEquity® revisó más de 600 tecnologías para este 12(do) aniversario; y aquí están las empresas, que han sido seleccionadas para presentar:

Aerobotics ZA --- Arborea UK --- BayoTech US --- BBOXX UK --- BLIXT SE --- Breathe Sciences IN --- Dearman UK --- Deregallera UK --- Econic Technologies UK --- Edenworks US --- eggXYt IL --- Green Harvest One US --- iCARE SG --- ICE5 (Tecnología Stealth de Eagle Capital) US --- Intelligent Power Generation UK --- Novihum Technologies DE --- P2 Science US --- PERA Complexity BR --- Skymining SE --- Sun Mobility IN --- SunCulture KE --- Superdielectrics UK --- Taronis Technologies US --- TieBam TW --- Valori Transnational UK --- Waste2Tricity UK ---

ICL anuncia dos nuevas colaboraciones para 2019, APCO Worldwide y Reliance Industries Ltd.

Brad Staples, CEO de APCO Worldwide:"Las pequeñas empresas innovadoras forman la base de la economía moderna y muchas de las empresas de Mónaco están a la vanguardia de la revolución de la sostenibilidad. La apertura de los mercados globales significa que el acceso a la inversión, las habilidades y las oportunidades no tiene precedentes. No obstante, hay vientos en contra en el horizonte, con un enorme cambio geopolítico en marcha. Navegar por este complejo panorama de cambios requiere agilidad y experiencia. APCO celebra su 35 aniversario en 2019, y estamos orgullosos de asociarnos con CleanEquity para ayudar a asegurar que esta última generación de pioneros prospere durante los próximos 35 años, y más allá".

El Dr. Ajit Sapre, Presidente del Grupo, Reliance Industries Ltd, comentó:"Reliance está encantada de formar parte de CleanEquity Mónaco 2019. Estamos orgullosos de patrocinar esta prestigiosa plataforma que alienta a los empresarios e innovadores de todo el mundo a mostrar las mejores tecnologías sostenibles emergentes. Reliance está liderando los esfuerzos en sostenibilidad a través de su innovadora investigación y desarrollo utilizando la tecnología de plataforma Algae. Hemos desarrollado un proceso de licuefacción hidrotérmica catalítica (RCAT-HTL), una tecnología derivada de algas al petróleo, que convierte cualquier biomasa y desechos orgánicos en crudo de energía renovable y denso. Este crudo renovable se puede procesar en la infraestructura de refinación existente para producir combustibles para el transporte, incluido el combustible de aviación sostenible. "Reliance ha creado flujos de ingeniería y biología multidisciplinarios para crear fuentes seguras y sostenibles de biocombustibles, bioquímicos y productos nutricionales como alimentos y nutrientes".

Para obtener más información sobre CleanEquity® 2019, utilice los datos de contacto a continuación o visite el sitio web de la conferencia:www.cleanequitymonaco.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2404747-1&h=475861435&u=http%3A%2F%2Fwww.cleanequitymonaco.com%2F&a=www.cleanequitymonaco.com]

