CLEARY GOTTLIEB LANZA LA SOLICITUD DE CONSENTIMIENTO EN RELACIÓN CON LOS BONOS EMITIDOS POR EMIS FINANCE B.V.

(Información remitida por la empresa firmante)

SERIE LPN-26 50.000.000 US$ PAGARÉS DE PARTICIPACIÓN EN PRÉSTAMOS AL 8,75% CON VENCIMIENTO EL 7 DE NOVIEMBRE DE 2022 (ISIN: XS1907535576)

SERIE LPN-31 50.000.000 US$ PAGARÉS DE PARTICIPACIÓN EN PRÉSTAMO AL 9,50% CON VENCIMIENTO EL 15 DE OCTUBRE DE 2024 (ISIN: XS222841175)

CADA UNO EMITIDO POR EMIS FINANCE B.V. CON EL ÚNICO PROPÓSITO DE FINANCIAR UN PRÉSTAMO A ABH UKRAINE LIMITED

(JUNTOS, LOS "PAGARÉS")

LONDRES, 10 de julio de 2025 /PRNewswire/ -- A petición de ciertos tenedores de bonos, el 9 de julio de 2025 se lanzó una solicitud de consentimiento para considerar propuestas para:

1. Destituir a BNY Mellon Corporate Trustee Services Limited como Fideicomisario.

2. Destituir a The Bank of New York Mellon como Agente Principal de Pagos.

3. Designar a GLAS Trustees Limited como nuevo Fideicomisario.

4. Designar a GLAS Trust Company LLC como nuevo Agente Principal de Pagos, en relación con cada serie de los Bonos.

Se invita a los tenedores de los Bonos a visitar https://glas.agency/investor_reporting/emis-finance-b-v/ y registrarse para obtener una copia del memorando que establece todos los detalles de la solicitud de consentimiento.

Los términos en mayúscula utilizados, pero no definidos en este anuncio, tienen los significados que se les dan en los documentos de Notas, a menos que se especifique lo contrario.

Se pueden obtener más detalles del agente de solicitud, información y tabulación:

GLAS Specialist Services Limited55 Ludgate Hill, Level 1, West, London, England, EC4M 7JWE-mail: lm@glas.agencyTel: +44 (0)20 3597 2940Sitio web de solicitud de consentimiento: https://glas.agency/investor_reporting/emis-finance-b-v/

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/cleary-gottlieb-lanza-la-solicitud-de-consentimiento-en-relacion-con-los-bonos-emitidos-por-emis-finance-bv-302502324.html