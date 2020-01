Clements Worldwide se asocia con Cigna para ampliar su oferta internacional de seguros

Publicado 28/01/2020 21:48:08 CET

La alianza permite ahorrar costes y facilita el proceso de reclamación para los expatriados

WASHINGTON, 28 de enero de 2020 /PRNewswire/ -- Clements Worldwide [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2703650-1&h=3947654185&u...], una correduría internacional de seguros líder para organizaciones e individuos que trabajan en el extranjero, se complace en anunciar una nueva asociación con Cigna Europe and Global Segments como administrador externo. Esta colaboración permitirá a Clements Wordwide mejorar aún más sus planes de seguros internacionales y sus prestaciones, a la vez que facilita el proceso de reclamación para los expatriados.

"Nuestros clientes son siempre la base de nuestro compromiso por mejorar la atención y la cobertura", afirma Tarun Chopra, presidente y consejero delegado de Clements Worldwide. "Esta alianza estratégica con Cigna permite a Clements Worldwide ofrecer prestaciones adicionales, una extensa red y una experiencia de cliente impecable bajo las marcas Cigna y Clements, tanto en su país como en el extranjero. Además, la amplia red de Cigna, combinada con su destacado servicio de reclamaciones, demuestra que lo que la impulsa es su misión de mejorar la salud y el bienestar de nuestros clientes en todo el mundo".

Durante más de 60 años, Cigna ha ofrecido servicios integrales de salud, facilitando el acceso a más de un millón de hospitales, médicos, clínicas y especialistas en todo el mundo. Con esta nueva asociación, los clientes de Clements Wordwide verán ampliadas sus opciones a precios asequibles y con un proceso de reclamación más eficiente.

"Estamos orgullosos de colaborar con Clements Worldwide, en especial considerando que su misión coincide en gran medida con la nuestra: mejorar la salud, el bienestar y la tranquilidad de aquellos a quienes servimos", afirma Arjan Toor, consejero delegado de Cigna Europe and Global Segments. "Es un privilegio servir a sus más de 50.000 miembros".

El programa académico de Clements Worldwide, un programa de seguros médicos colectivos personalizable y de confianza diseñado para estudiantes, personal y educadores internacionales, es uno de los muchos grupos que se beneficiarán de esta asociación con Cigna.

Esta nueva asociación entrará en vigor en enero de 2020 y traerá dos ventajas fundamentales para los clientes de Clements Wordwide:

-- Teleasistencia sanitaria global y -- servicios del programa internacional de asistencia a empleados.

Los planes sanitarios se ofrecerán a precios asequibles, junto con incorporaciones a la cobertura médica y no médica.

Acerca de Clements Worldwide Robert Clements y M. Juanita Guess-Clements fundaron Clements Worldwide (Clements.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2703650-1&h=4081471806&u...]) [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2703650-1&h=3966706382&u...)&a=)] en 1947 con la visión de ofrecer soluciones de seguros personalizadas para clientes que viajan con frecuencia, ya sea por trabajo o por placer. Clements es la primera empresa que ofrece seguros para expatriados a los empleados del Departamento de Estado de EE. UU., además de proporcionar coberturas a los funcionarios del Servicio Exterior de EE. UU. mientras prestan sus servicios en el extranjero. Hoy en día la empresa ofrece una amplia gama de productos y servicios relacionados con los seguros para particulares y organizaciones que trabajan y viajan cruzando fronteras. Clements gestiona cinco oficinas en todo el mundo: Washington D. C., Londres, Bruselas, Ámsterdam y Dubái.

Acerca de Cigna Europe and Global Segments Cigna es una empresa internacional de servicios sanitarios dedicada a ayudar a la gente a mejorar su salud, bienestar y tranquilidad. Cigna Europe and Global Segments tiene más de 60 años de experiencia en el diseño, la implementación y la gestión de programas internacionales de seguros médicos colectivos y prestaciones para empleados para personal nacional y extranjero de corporaciones europeas, organizaciones internacionales (OIG y ONG) y gobiernos. También ofrecemos atención sanitaria a individuos con movilidad internacional. Para dar servicio a sus clientes, Cigna Europe and Global Segments tiene oficinas específicas en Reino Unido, Bélgica, España, Kenia, Dubái, EE. UU. y Malasia. A lo largo de los años, hemos adquirido un profundo conocimiento de los retos cotidianos a los que se enfrentan las organizaciones nacionales e internacionales y su personal a la hora de gestionar su salud y su bienestar.

