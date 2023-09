CoinEx logra conectar a más personas con el mundo de las criptomonedas en Argentina

(Información remitida por la empresa firmante)

MADRID, 28 de septiembre de 2023 /PRNewswire/ -- CoinEx, la plataforma líder en criptomonedas, cierra con éxito otro de sus eventos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para todos los entusiastas y curiosos de las criptomonedas en Argentina. Este evento fue una oportunidad única para aprender, conectarse y sumergirse en el fascinante mundo de las criptomonedas de la mano del exchange.

El evento se realizó el sábado 23 de septiembre de 2023, a las 18:00 horas, en el nuevo centro cultural del microcentro porteño, Blockhouse. Un lugar donde la Web3 y la tecnología están al alcance de todos.

Sin importar el nivel de conocimiento en criptomonedas, este evento les proporcionó a sus asistentes una visión única de cómo funcionan las criptomonedas, cómo invertir de manera segura y cómo aprovechar al máximo la revolucionaria tecnología financiera como lo es la blockchain.

"CoinEx como empresa en el ecosistema blockchain, busca siempre simplificar los procesos y barreras de entrada al mundo de las criptomonedas. Con la educación como primer valor, el exchange busca marcar la diferencia y crear una comunidad cada vez más instruida y aportar valor a largo plazo a toda la industria", nos comenta uno de sus trabajadores.

Desde recompensas hasta premios atractivos para cada participante, además de un regalo sorpresa de parte de CoinEx. Se sirvieron comidas y bebidas gratis para todos los asistentes, lo que permitió un buen ambiente y una buena oportunidad de networking para los asistentes.

No importa tu nivel de experiencia, CoinEx siempre es el lugar perfecto para expandir tus conocimientos y sumergirte en este emocionante universo de la Web3. Si te has perdido esta oportunidad, no te preocupes, el exchange promete realizar eventos de esta índole pronto.

CoinEx está comprometido en hacer que las criptomonedas sean accesibles para todos, y este evento fue un paso importante en esa dirección. Además, de reafirmar su compromiso con la educación blockchain y el trabajo arduo que ejecuta constantemente para promover estas iniciativas a nivel mundial. CoinEx cree que la educación es fundamental para que las personas tomen decisiones acertadas y prudentes en el mundo de las criptomonedas, y seguirá apoyando proyectos educativos y de concienciación en todo el mundo. Este es solo uno de los pocos pasos para cumplir su misión más grande, "hacer que el trading de criptomonedas sea más fácil".

Acerca de CoinEx

Establecido en 2017, CoinEx es un exchange global de criptomonedas comprometido a hacer más fácil el trading de criptomonedas. La plataforma ofrece una gama de servicios, que incluyen el trading Spot y Margen, Futuros, Swaps, creación de mercado automatizada (AMM) y servicios de gestión financiera para más de 5 millones de usuarios en más de 200 países. Fundada con la intención inicial de crear un entorno de criptomonedas igualitario y respetuoso, CoinEx se dedica a desmantelar las barreras financieras tradicionales ofreciendo productos y servicios fáciles de usar para hacer que el trading de criptomonedas sea accesible para todos.

