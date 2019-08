La colaboración internacional del África subsahariana anuncia el tratamiento de la mayoría de cánceres en adultos (1)

Publicado 28/08/2019 13:01:21 CET

- La colaboración internacional para mejorar el tratamiento del cáncer en el África subsahariana anuncia el tratamiento de la mayoría de cánceres en adultos cubiertos por las directrices armonizadas de la NCCN

La National Comprehensive Cancer Network, la African Cancer Coalition y la American Cancer Society lanzan una nueva fase centrada en actualizar las directrices sobre el cáncer en adultos y añadir nuevas directrices para el tratamiento de niños con cáncer.

Las NCCN Harmonized Guidelines(TM) para el África subsahariana se respaldan en seis países que representan casi la mitad de la población de la región.

ADÍS ABEBA, Etiopía y PLYMOUTH MEETING, Pensilvania, 28 de agosto de 2019 /PRNewswire/ -- Un proyecto de colaboración de la National Comprehensive Cancer Network(®) (NCCN [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2561381-1&h=1962212694&u...](®)), la African Cancer Coalition (ACC) y la American Cancer Society (ACS [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2561381-1&h=842929558&u=...]), entre otros, con el fin de mejorar el desenlace de los casos de cáncer en el África subsahariana, entra hoy en una nueva fase en Adís Abeba (Etiopía). Oncólogos de 11 países africanos --junto con los consejeros delegados de la ACS y la NCCN-- asistirán a una reunión organizada por el ministro de Sanidad de Etiopía. Los asistentes ayudarán a finalizar las NCCN Harmonized Guidelines [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2561381-1&h=1023717774&u...](TM) adicionales para el África subsahariana, lo que hará un total de 42 directrices que proporcionan las mejores prácticas en cuanto a recomendaciones de tratamiento oncológico para más del 86% de los casos de cáncer en adultos en la región, según la ACS.

"El cáncer puede ser el doble de letal en el África subsahariana que en Estados Unidos", afirmó el Dr. Robert W. Carlson, consejero delegado de NCCN. "Al proporcionar acceso gratuito por Internet a las últimas investigaciones y análisis, podemos ayudar a los prestadores de servicios médicos locales a salvar más vidas. Ya se han descargado más de 7000 copias de las directrices armonizadas de la NCCN para el África subsahariana del sitio web [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2561381-1&h=1234904042&u...] de la NCCN y muchas más desde nuestra aplicación [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2561381-1&h=4193331386&u...] para dispositivos móviles".

"La American Cancer Society se enorgullece de formar parte de este paso vital hacia la estandarización del tratamiento oncológico en África", afirmó el Sr. Gary Reedy, consejero delegado de la American Cancer Society. "La armonización de las 42 directrices de la NCCN es un logro enorme que no habría sido posible sin la colaboración de personas e instituciones comprometidas con el progreso del tratamiento del cáncer en África".

Las primeras NCCN Harmonized Guidelines(TM) para el África subsahariana se presentaron [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2561381-1&h=2056819258&u...] en noviembre de 2017, durante la conferencia de la African Organisation for Research and Training in Cancer (Organización Africana para la Investigación y Educación en Cáncer o AORTIC [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2561381-1&h=3861222631&u...], por sus siglas en inglés) en Kigali, Ruanda. Además de abarcar varios tipos de cáncer, también proporcionan recomendaciones de tratamiento para el abordaje del dolor, la supervivencia, dejar de fumar y otros aspectos de los cuidados paliativos. La lista completa de directrices actuales y venideras se puede encontrar en NCCN.org/harmonized [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2561381-1&h=991988576&u=...].

Las recomendaciones médicas se han respaldado de forma oficial en Etiopía, Malawi, Nigeria, Tanzania, Uganda y Zambia. Juntos, esos países son el hogar del 43% de la población del África subsahariana.

"A medida que los gobiernos y especialistas africanos organizan una respuesta a la creciente epidemia de casos de cáncer, identificaron la necesidad de tener unas directrices de tratamiento oncológico que reflejen los conocimientos clínicos más actuales y proporcionen flexibilidad de uso entre los niveles de recursos, desde centros oncológicos revolucionarios a hospitales comunitarios básicos", afirmó el profesor y doctor Isaac F. Adewole, miembro de la Academia Nigeriana de Ciencia, del Real Colegio de Obstetras y Ginecólogos y de la Federación estadounidense de investigadores y próximo exministro de Sanidad de Nigeria. "Sin estas directrices, no sería posible aumentar el acceso al tratamiento para satisfacer las necesidades de las personas con cáncer".

