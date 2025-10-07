Comarch y F.I.L.A. S.p.A. refuerzan su colaboración en facturación electrónica a nivel europeo

(Información remitida por la empresa firmante)

MILÁN, 7 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Siguiendo la implementación en Italia en 2022, Comarch y F.I.L.A. S.p.A., empresa líder en productos para arte, diseño y coloración, amplían su colaboración para la facturación electrónica. El acuerdo consolida la colaboración iniciada en 2019, que incluyó la adopción inicial del sistema EDI de Comarch y su integración con el sistema SAP ERP elegido por la empresa como solución de gestión.

Esta decisión estratégica permitirá a F.I.L.A. utilizar las soluciones de facturación electrónica y archivo electrónico de Comarch en otros mercados europeos donde opera, de acuerdo con las próximas regulaciones.

Una expansión estratégica para la digitalización

El plan de implementación de la facturación y almacenamiento electrónico afecta a los siguientes países, con plazos claros y definidos para garantizar su pleno cumplimiento:

Alemania: La implementación del servicio abarcará tanto el envío como el almacenamiento electrónico de facturas.

Francia: A partir de 2026 para dos entidades del grupo, con la inclusión de informes electrónicos en el proyecto.

Bélgica: La implantación de la solución está prevista para 2026 para garantizar el cumplimiento de los estándares Peppol.

España: El inicio del proyecto está previsto para 2027 e incluirá un sistema de validación en tiempo real.

"La renovada confianza de F.I.L.A. demuestra el valor y la escalabilidad de nuestras soluciones. Nuestro equipo está listo para apoyar su expansión, garantizando el cumplimiento normativo y la eficiencia de los procesos en mercados complejos como Francia, Bélgica, Alemania y España", añadió Kamila Niekraszewicz, directora de país de Comarch Italia. "Este acuerdo refuerza aún más nuestro papel como socio tecnológico estratégico, esencial para las empresas que operan globalmente en un entorno en constante cambio".

La colaboración entre Comarch y F.I.L.A. continúa evolucionando, sentando las bases para un futuro exitoso en la gestión eficiente y segura de los procesos de negocio.

Contacto: Michał Ostasz, michal.ostasz@comarch.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1120901...

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/comarch-y-fila-spa-refuerzan-su-colaboracion-en-facturacion-electronica-a-nivel-europeo-302577448.html