Comienza el Foro Internacional de Shenzhen sobre Ciudades con Bajas Emisiones de Carbono

- Arrancan el Foro 2023 sobre Pico de Carbono y Neutralidad del Carbono y el Foro Internacional de Shenzhen sobre Ciudades con Bajas Emisiones de Carbono

Tomar la iniciativa del desarrollo ecológico, explorar un futuro con tecnologías bajas en carbono

SHENZHEN, China, 28 de noviembre de 2023/PRNewswire/ -- El 26 de noviembre arrancó en Shenzhen el Foro 2023 sobre Pico de Carbono y Neutralidad de Carbono y el Foro Internacional de Ciudades con Bajas Emisiones de Carbono de Shenzhen. Bajo el lema "Tomar la iniciativa del desarrollo ecológico, explorar un futuro con tecnologías bajas en carbono", el evento incluye una ceremonia de apertura, la Exposición Industrial Internacional China 2023 Verde y Baja en Carbono, una serie de actividades temáticas y una serie de sesiones privadas. Representantes gubernamentales, organizaciones internacionales, asociaciones industriales, expertos, académicos y empresarios han sido invitados a este gran evento. El foro está patrocinado por el Gobierno Popular Municipal de Shenzhen y coorganizado por la Comisión de Desarrollo y Reforma del Ayuntamiento de Shenzhen y la Oficina de Ecología y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Shenzhen. Se prolongará hasta el 28 de noviembre.

La ceremonia inaugural incluye la presentación del Informe Anual 2023 de Shenzhen sobre Desarrollo Ecológico y Bajo en Carbono. El informe resume los esfuerzos y logros de la ciudad en la consecución de un desarrollo ecológico y con bajas emisiones de carbono en ocho áreas: diseño de alto nivel, innovación tecnológica, modernización industrial, gestión energética, sistema de transporte, edificios ecológicos e inteligentes, entorno ecológico, así como apertura y cooperación. Comparte la excelente experiencia y las prácticas pioneras de Shenzhen en diversos campos. Además, durante la ceremonia inaugural se hicieron varios anuncios significativos. Entre ellos, la publicación del Catálogo de Promoción de Tecnologías y Equipos Verdes y de Bajo Carbono de Shenzhen (Productos) (Edición 2023), la introducción de la norma de organización social sobre Directrices para el Desarrollo y la Evaluación del Sistema de Gestión de Emisiones de Carbono, el lanzamiento de la plataforma de servicio público para la certificación de la etiqueta de huella de carbono en la Gran Área de la Bahía de Guangdong-Hong Kong-Macao, y las ceremonias de inauguración de la Base de Demostración del Escenario Urbano Verde y de Bajo Carbono 2023 y de la Asociación de la Industria de Almacenamiento de Nueva Energía de Shenzhen. Todas estas iniciativas han puesto de manifiesto el compromiso de Shenzhen con el desarrollo ecológico, de bajas emisiones de carbono y de alta calidad de una manera múltiple y multidimensional.

El evento cuenta con ocho conferencias y foros temáticos, centrados en temas como el transporte ecológico, los edificios ecológicos, la energía verde, el comercio de carbono y la cooperación regional. Invitados de países como Alemania, Uzbekistán, Dinamarca, Países Bajos y otras regiones del mundo se reúnen para debatir enfoques innovadores del desarrollo ecológico en consonancia con los objetivos de "doble carbono" y compartir sus ideas sobre prácticas innovadoras para lograr una transformación ecológica en múltiples ámbitos e industrias.

Simultáneamente, se celebra la Exposición Internacional de la Industria Ecológica y de Baja Emisión de Carbono de China 2023 (CCAE 2023), centrada en el desarrollo integral de la cadena de la industria ecológica y de baja emisión de carbono. Un total de 168 empresas de renombre en la industria en el país y en el extranjero, incluyendo Huawei, BYD, Contemporary Amperex Technology Co., Limited (CATL), China Power International Development Limited, China General Nuclear Power Corporation (CGN), SAP (China) Co., Ltd., Sika (China) Ltd., y Siemens China, muestran sus logros y aplicaciones innovadoras en los campos de la energía verde, el almacenamiento de nueva energía, la conservación eficiente de la energía, los servicios verdes y de bajo carbono.

Desde su creación en 2013, el Foro Internacional de Ciudades con Bajas Emisiones de Carbono de Shenzhen se ha celebrado con éxito durante diez años, atrayendo a decenas de miles de invitados de más de 60 países y regiones de todo el mundo, incluidos altos funcionarios de la ONU, dignatarios, representantes de organizaciones internacionales, expertos de primer nivel y académicos. En la actualidad, el foro se ha convertido en una importante plataforma para que China y el mundo intercambien experiencias en materia de desarrollo ecológico y promuevan la idea de un desarrollo ecológico y con bajas emisiones de carbono. El foro ha contribuido significativamente a promover la cooperación internacional práctica, demostrando plenamente la confianza y determinación de China en la consecución de los objetivos de "doble carbono".

