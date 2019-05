Compromisos irrevocables para aceptar la oferta pública en efectivo recomendada de Amgen a accionistas de Nuevolution (1

Publicado 29/05/2019 13:01:28 CET

La Oferta no se está haciendo en, y este comunicado de prensa no se puede distribuir, directa o indirectamente, en o a, ni se aceptará ninguna oferta de acciones de o en nombre de los titulares en, Australia, Canadá, Hong Kong, Japón, Nueva Zelanda o Sudáfrica, o cualquier otra jurisdicción en la que la presentación de la Oferta, la distribución de este comunicado de prensa o la aceptación de cualquier oferta de acciones infrinjan las leyes o regulaciones aplicables o requieran documentos de oferta, solicitudes u otras medidas adicionales además de los exigidos por la legislación sueca.

Los accionistas de los Estados Unidos deben consultar la sección titulada "Información importante para los accionistas de EE. UU." al final de este comunicado de prensa.

El 22 de mayo de 2019 a las 08:00 CEST, Amgen Inc. ("Amgen") anunció una oferta pública en efectivo recomendada a los accionistas de Nuevolution AB (publ) ("Nuevolution") para ofrecer todas sus acciones de Nuevolution a Amgen (la "Oferta") por 32,50 SEK por acción en efectivo (el "Precio de la oferta").((1)) Las acciones de Nuevolution cotizan en Nasdaq Stockholm, Small Cap. Para obtener más información sobre la Oferta, incluidos los términos y condiciones de la misma, consulte el comunicado de prensa de Amgen en el que anuncia la Oferta (el "Anuncio de la oferta"), disponible en www.amgen.com/amgen/announcement [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2479557-1&h=3626892762&u...].

Tras el anuncio de Amgen de la Oferta, S-E-Bankens Utvecklingsstiftelse y SEB-Stiftelsen, Skandinaviska Enskilda Bankens Pensionsstiftelse ("SEB-Stiftelsen"), que poseen aproximadamente el 7 % y el 5 %, respectivamente, de las acciones en circulación y votos de Nuevolution (o 3.288.306 y 2.458.009 acciones de Nuevolution, respectivamente), se han comprometido bajo acuerdos independientes a aceptar la Oferta, sujeta a ciertas condiciones. Los compromisos irrevocables otorgados por S-E-Bankens Utvecklingsstiftelse y SEB-Stiftelsen se refieren a todas sus respectivas tenencias de acciones de Nuevolution. Los compromisos están condicionados solo a que la Oferta sea declarada incondicional a más tardar el 1 de septiembre de 2019 y a que Amgen no cometa ningún incumplimiento material de las Normas de adquisición de Nasdaq Stockholm (las "Normas de adquisición") u otras leyes y regulaciones aplicables a la Oferta, incluido el Reglamento sobre el abuso de mercado de la UE (596/2014/UE).

Como se establece en el Anuncio de la Oferta, Sunstone LSV Fund I K/S ("Sunstone"), Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) y Stiftelsen Industrifonden ("Industrifonden"), que poseen aproximadamente el 21 %, el 20 % y el 18 %, respectivamente, o el 59 % en total de las acciones en circulación y los votos de Nuevolution, se han comprometido previamente a aceptar la Oferta con las mismas condiciones. En conjunto, los compromisos irrevocables de Sunstone, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Industrifonden, S-E-Bankens Utvecklingsstiftelse y SEB-Stiftelsen corresponden a aproximadamente el 71 % del número total de acciones y votos de Nuevolution (o 35.071.866 acciones de Nuevolution).

La información sobre la oferta está disponible en: www.amgen.com/amgen/announcement [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2479557-1&h=3626892762&u...] y www.sebgroup.com/prospectuses [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2479557-1&h=2886388400&u...].

Para más información, póngase en contacto con:Inversores: Arvind Sood, Amgen Inc., +1 805-447-1060.Medios: Trish Hawkins, Amgen Inc., +1 805-447-5631.

Amgen divulga la información proporcionada en este documento de conformidad con las Normas de adquisición. La información fue enviada para su publicación el 29 de mayo de 2019, 08:00 CEST.

Información importanteEste comunicado de prensa se ha publicado en sueco e inglés.

La Oferta, de acuerdo con los términos y condiciones presentados en el Anuncio de la Oferta, no se hace a las personas cuya participación en la Oferta requiera la preparación de algún documento de oferta adicional o el registro o la adopción de cualesquiera otras medidas además de las requeridas por la legislación sueca

Este comunicado de prensa no se publica ni se distribuye a o en, ni debe enviarse por correo ni distribuirse de otra manera o en jurisdicción alguna en la que la distribución o la oferta requiriera la adopción de tales medidas adicionales o que entraran en conflicto con cualesquiera leyes o regulaciones de dicha jurisdicción. Las personas que reciban este comunicado de prensa (incluidos, sin limitación, los depositarios, representantes designados o fiduciarios) y que están sujetas a las leyes de dicha jurisdicción deberán informarse y observar cualquier restricción o requisito aplicable. Cualquier incumplimiento puede constituir una violación de las leyes bursátiles de dicha jurisdicción. Hasta el límite máximo permitido por la legislación pertinente, Amgen se exime de cualquier responsabilidad u obligación por los incumplimientos de tales restricciones por parte de cualquier persona. Cualquier supuesta aceptación de la Oferta que resulte directa o indirectamente de un incumplimiento de estas restricciones puede ser rechazada.

La Oferta no se hace, y no se hará, directa o indirectamente, en o a Australia, Canadá, Hong Kong, Japón, Nueva Zelanda o Sudáfrica mediante el uso de correo o cualquier otro medio o instrumento de comercio interestatal o exterior, o de cualquier bolsa de valores nacional de Australia, Canadá, Hong Kong, Japón, Nueva Zelanda o Sudáfrica. Esto incluye, entre otros, la transmisión por fax, correo electrónico, télex, teléfono, Internet y otras formas de transmisión electrónica. La Oferta no puede ser aceptada y las acciones no pueden ofrecerse en la Oferta por cualquier uso, medio, instrumento o instalación de, o desde el interior de Australia, Canadá, Hong Kong, Japón, Nueva Zelanda o Sudáfrica o por personas ubicadas o residentes en Australia, Canadá, Hong Kong, Japón, Nueva Zelanda o Sudáfrica. En consecuencia, este comunicado de prensa y cualquier documentación relacionada con la Oferta no se están enviando o transmitiendo y no deben enviarse o transmitirse, distribuirse, reenviarse o enviarse en o a Australia, Canadá, Hong Kong, Japón, Nueva Zelanda o Sudáfrica, ni a cualquier persona de Australia, Canadá, Hong Kong, Japón, Nueva Zelanda o Sudáfrica o cualquier persona ubicada o residente o con una dirección registrada en Australia, Canadá, Hong Kong, Japón, Nueva Zelanda o Sudáfrica. Los bancos, corredores, comerciantes y otros depositarios que ostenten acciones para personas de Australia, Canadá, Hong Kong, Japón, Nueva Zelanda o Sudáfrica no deben enviar a dichas personas este comunicado de prensa ni ningún otro documento recibido en relación con la Oferta. Amgen no distribuirá ninguna consideración de la Oferta en Australia, Canadá, Hong Kong, Japón, Nueva Zelanda o Sudáfrica.

