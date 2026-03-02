Evolveum presentará la aceleración impulsada por IA en la Cumbre Gartner IAM 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

- Evolveum presentará la aceleración impulsada por IA de la incorporación de aplicaciones IGA en la Cumbre Gartner IAM 2026

BRATISLAVA, Eslovaquia, 19 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Evolveum, la empresa detrás de midPoint , una plataforma líder de gobierno y administración de identidad (IGA) de código abierto, anunció hoy que su director de producto, Pavol Mederly, hablará en la Cumbre de gestión de identidad y acceso de Gartner, que tendrá lugar en Londres del 9 al 10 de marzo de 2026, donde Evolveum también participará como patrocinador Plata.

A medida que se disuelven los límites tradicionales de la red, la identidad se ha convertido en el principal punto de control de seguridad para las organizaciones. Los atacantes se centran cada vez más en las credenciales en lugar de la infraestructura, lo que hace que la visibilidad centralizada y el control de acceso automatizado sobre las identidades sean esenciales. Al aplicar el acceso con privilegios mínimos y evitar la proliferación de derechos, IGA ayuda a reducir la superficie de ataque y a limitar la propagación de una brecha.

La sesión de Mederly, "El coste oculto de la lenta incorporación de aplicaciones en IGA", tendrá lugar el 10 de marzo a las 15:20 GMT y se centrará en enfoques prácticos para mejorar la incorporación de aplicaciones, uno de los desafíos más persistentes a los que se enfrentan las organizaciones al implementar programas de IGA.

"La incorporación de aplicaciones sigue siendo uno de los mayores problemas y obstáculos para una gobernanza de identidad eficaz", afirmó Mederly. "Con midPilot, aplicamos marcos de configuración asistidos por IA que pueden acelerar significativamente la implementación, reducir la exposición al riesgo y ayudar a las organizaciones a obtener valor mucho antes. También puede reducir las barreras de entrada para las pequeñas y medianas empresas, que tradicionalmente se han visto desalentadas por el coste y la complejidad".

MidPilot, el asistente de incorporación de aplicaciones con IA de Evolveum para midPoint, está diseñado para optimizar la configuración y guiar a los equipos de implementación en escenarios de incorporación complejos, acortando significativamente el tiempo de obtención de valor y manteniendo el rigor del gobierno.

En la cumbre, Evolveum también demostrará cómo midPoint facilita la gestión automatizada del ciclo de vida de la identidad y fortalece la gobernanza en entornos de identidad complejos.

Para obtener más información sobre la participación de Evolveum en la Cumbre de Gestión de Identidad y Acceso de Gartner, visite aquí.

Acerca de Evolveum

Evolveum es una empresa con sede en la UE que está detrás de midPoint, la suite completa de IGA de código abierto líder, reconocida por Gartner y KuppingerCole. MidPoint ofrece a las organizaciones control, visibilidad y eficiencia para reducir el riesgo de identidad, simplificar el cumplimiento normativo y modernizar las operaciones de identidad.

Con la confianza global de una comunidad de clientes, socios y otros entusiastas de midPoint, ofrece IGA segura con transparencia y soporte profesional.

Sobre esta base, Evolveum está desarrollando midPilot, un asistente de IA que agiliza la incorporación de aplicaciones, con el apoyo del programa Next Generation EU de la Unión Europea y la Autoridad de Investigación e Innovación de Eslovaquia (VAIA).

Si desea más información visite www.evolveum.com

