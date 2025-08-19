Comviva gana el oro en los Brandon Hall Group™ HCM Excellence Awards® 2025 por aprendizaje y desarrollo

(Información remitida por la empresa firmante)

Reconocido en la categoría 'Mejor estrategia de aprendizaje' por construir una fuerza laboral preparada para el futuro e impulsada por IA

NUEVA DELHI, 19 de agosto de 2025 /PRNewswire/ -- Comviva , líder global en soluciones de transformación digital, especializada en la gestión de la experiencia del cliente, la monetización de datos y los servicios financieros digitales, anunció hoy su reconocimiento como Mejor Estrategia de Aprendizaje en los Brandon Hall Group™ HCM Excellence Awards 2025. Este reconocimiento subraya el compromiso estratégico de Comviva con el desarrollo de una fuerza laboral preparada para el futuro y el fomento de la excelencia organizacional mediante el aprendizaje continuo, la innovación y las capacidades basadas en IA.

La visión de aprendizaje de Comviva va más allá de la formación tradicional. Con el objetivo de impulsar el hipercrecimiento, la empresa está creando un ecosistema de aprendizaje dinámico que acelera el desarrollo profesional, fomenta la experiencia en áreas tecnológicas críticas y posiciona a su equipo a la vanguardia de la revolución digital y de la IA.

Bhagwati Shetty, directora de Recursos Humanos de Comviva, comentó sobre el reconocimiento: "Este reconocimiento es una poderosa afirmación de nuestra Propuesta de Valor para los Empleados: CRECER. REINVENTARSE. DESTACAR. En Comviva, estamos construyendo una cultura basada en la responsabilidad, la agilidad y la orientación al cliente, donde cada persona está capacitada para afrontar nuevos retos, reinventarse mediante el aprendizaje continuo y destacar impulsando la innovación y el impacto".

"El aprendizaje y el desarrollo son fundamentales en este proceso, y al permitir que nuestros empleados se capaciten continuamente y adopten nuevas tecnologías, fortalecemos no solo las carreras individuales, sino también la capacidad de Comviva para liderar la innovación en los mercados a los que prestamos servicios", añadió Bhagwati.

"Los ganadores del Premio a la Excelencia de este año ejemplifican el poder transformador de la gestión estratégica del capital humano. Gracias a sus enfoques innovadores para el desarrollo del talento y el compromiso de los empleados, estas organizaciones no solo han logrado resultados empresariales extraordinarios, sino que también han redefinido el significado de crear lugares de trabajo verdaderamente centrados en las personas. Nuestro exhaustivo proceso de evaluación ha identificado estos programas como referentes de excelencia e innovación organizacionales", afirmó Rachel Cooke, directora de operaciones de Brandon Hall Group y líder del programa HCM Excellence Awards.

Con un enfoque claro en desarrollar la cartera interna de talento, reducir la dependencia de la contratación lateral y crear oportunidades de crecimiento profesional líderes en el sector, Comviva está forjando una cultura de rendimiento, innovación y resiliencia. Al integrar el aprendizaje en la estructura de su negocio, Comviva busca no solo atraer y retener al mejor talento, sino también consolidarse como un referente en tecnología y el futuro del trabajo.

