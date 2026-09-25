(Información remitida por la empresa firmante)

Comviva nombra a Jeet Singh para impulsar el crecimiento global, la transformación y las alianzas estratégicas

NUEVA DELHI, 25 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- Comviva, líder mundial en soluciones de transformación digital especializado en gestión de la experiencia del cliente, monetización de datos y servicios financieros digitales, anunció hoy el nombramiento de Jeet Singh como director global de Estrategia, Transformación y Alianzas.

Jeet liderará las prioridades estratégicas de Comviva para su próxima fase de crecimiento, centrándose en ampliar su presencia en mercados desarrollados, incursionar en nuevos sectores verticales e identificar nuevas vías de crecimiento sostenible. Asimismo, impulsará la estrategia de alianzas globales de la compañía, fortaleciendo las asociaciones estratégicas y los ecosistemas para acelerar la expansión en el mercado y generar nuevas oportunidades para Comviva.

Jeet se incorpora a Comviva procedente de Tech Mahindra, donde recientemente ocupó el cargo de director global de la unidad de negocio de Inteligencia Artificial (IA).

Al comentar sobre el nombramiento, Rajesh Chandiramani, consejero delegado de Comviva, señaló: "Jeet aporta una combinación excepcional de pensamiento estratégico, liderazgo empresarial, experiencia tecnológica y capacidad para construir ecosistemas. Tras haber trabajado estrechamente con él, he sido testigo de su habilidad para crear negocios desde cero, transformar tecnologías emergentes en valor empresarial tangible y convertir desafíos comerciales complejos en oportunidades de crecimiento. A medida que Comviva inicia su próxima etapa de expansión, su experiencia será fundamental para acelerar nuestra agenda 'Comviva 2.0', fortalecer nuestras alianzas globales e impulsar la transformación basada en IA en todas nuestras líneas de productos y mercados".

"Comviva se encuentra en un punto de inflexión apasionante, respaldada por una sólida base de liderazgo en el mercado, plataformas diferenciadas y relaciones profundas con clientes en todo el mundo. La próxima fase consiste en transformar estas fortalezas en un crecimiento acelerado: ampliando nuestra presencia en mercados desarrollados, incursionando en nuevos segmentos industriales, escalando nuestras capacidades impulsadas por IA y construyendo un ecosistema global más robusto de alianzas estratégicas. Espero trabajar estrechamente con el equipo directivo, así como con nuestros clientes y socios, para afinar nuestro enfoque estratégico, aprovechar nuevas oportunidades y construir el siguiente capítulo del crecimiento de Comviva. Nuestra ambición no es solo transformar nuestra cartera de soluciones, sino también dar forma al futuro de las experiencias digitales mediante la innovación, la tecnología y la creación de valor a través del ecosistema", comentó Jeet Singh.

El nombramiento de Jeet se produce en un momento estratégico para Comviva, mientras la empresa continúa invirtiendo en innovación impulsada por IA, transformación de su cartera, expansión en mercados globales y alianzas dentro del ecosistema. Su experiencia, que abarca áreas como estrategia, ventas, estrategias de comercialización, alianzas, desarrollo de productos y transformación organizacional, respaldará los esfuerzos de Comviva por fortalecer su posición competitiva y desbloquear nuevas oportunidades de crecimiento.

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