(Información remitida por la empresa firmante)

- Tecnología para la familia: Concluye el estreno mundial de CHERY VPD, dando paso a una era cálida de estacionamiento inteligente

PEKÍN, 23 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- El 22 de abril, CHERY VPD hizo su estreno mundial bajo el lema "Tecnología para la familia", presentando dos funciones principales: Salida con un solo toque y Regreso a casa en un solo paso. Impulsado por tecnología integral para modelos grandes, aborda los problemas de estacionamiento globales: el 93 % de los conductores sufren dificultades para estacionar.

Con la función Salida con un solo toque, tu coche te encontrará. Con solo pulsar en la app, el vehículo sale de forma autónoma de las plazas de aparcamiento, localizando activamente al usuario. Ante situaciones complejas, su inteligencia artificial, propia de los videojuegos, permite una evasión fluida y activa sin frenazos bruscos.

Con la función Regreso a casa en un solo paso, los usuarios se liberan tras un largo día. Al entrar en un garaje residencial, los conductores simplemente salen y activan el aparcamiento a través de la app. El coche busca plazas de forma autónoma y, si están ocupadas, recalcula la ubicación, devolviendo así un valioso tiempo a las familias.

En el evento, el ejecutivo Aaron Zheng demostró la destreza del VPD al superar espacios extremadamente estrechos junto con medios internacionales, mostrando la fiabilidad de la fabricación inteligente china. Las pruebas en condiciones reales confirmaron la capacidad de ceder el paso a los peatones de forma dinámica y la perfecta evasión de obstáculos.

Anunciado para su lanzamiento en los modelos TIGGO 7 y TIGGO 8 en Oriente Medio y el Sudeste Asiático en 2026, el CHERY VPD transforma la movilidad. Cuando los coches aprenden a cuidar, cada salida es una experiencia tranquila y cada regreso a casa, una experiencia cálida.

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