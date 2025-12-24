El consejero delegado de Henlius, Dr. Jason Zhu, realizará una presentación magistral en JPM 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

SHANGHAI, 24 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- La 44ª Conferencia de Salud de J.P. Morgan se celebrará del 12 al 15 de enero de 2026 en San Francisco, EE.UU. El Dr. Jason Zhu, director ejecutivo y consejero delegado de Henlius (2696.HK), ha sido invitado a asistir y ofrecerá una ponencia magistral el 15 de enero (PST).

Reconocida como una de las conferencias de inversión y del sector sanitario más grandes e influyentes del mundo, la Conferencia de Salud de J.P. Morgan es ampliamente considerada como un referente de la innovación y las tendencias de capital en los sectores farmacéutico y sanitario a nivel mundial. El evento reúne a líderes de la industria, empresas emergentes de rápido crecimiento, innovadores tecnológicos e inversores globales, y se espera que más de 8.000 participantes se reúnan en San Francisco para explorar desarrollos de vanguardia y oportunidades de colaboración.

En la conferencia, el Dr. Zhu describirá las competencias clave que Henlius ha desarrollado a lo largo de su trayectoria de internacionalización, compartirá novedades sobre la innovadora línea de productos de la compañía y las plataformas tecnológicas de última generación, incluyendo conjugados anticuerpo-fármaco (ADC) y activadores multiespecíficos de células T (TCE), y presentará la perspectiva estratégica de Henlius para los próximos cinco años. Aprovechando una plataforma integrada que abarca I+D, fabricación, asuntos regulatorios y comercialización, Henlius ha evolucionado desde una empresa biotecnológica en fase inicial hasta una compañía biofarmacéutica a gran escala, con operaciones globales y una presencia internacional consolidada. Henlius ha establecido equipos dedicados al desarrollo clínico, las operaciones y la regulación en mercados clave, como Estados Unidos y Japón, lo que permite la ejecución independiente de ensayos clínicos y la interacción directa con las autoridades regulatorias globales para acelerar el desarrollo localizado y el acceso al mercado. Además, las instalaciones de fabricación comercial de la compañía han obtenido certificaciones GMP en China, la UE y Estados Unidos, con una red de suministro global que ahora abarca seis continentes. A través del avance coordinado de activos de innovación diferenciados y plataformas tecnológicas diversificadas, Henlius continúa profundizando su presencia en el mercado global mientras construye asociaciones estratégicas a largo plazo con compañías farmacéuticas multinacionales líderes, formando un modelo de desarrollo global sostenible y escalable.

De cara al futuro, Henlius seguirá centrada en abordar las necesidades no cubiertas de los pacientes en todo el mundo. Mediante una estrecha colaboración con los mercados de capital globales y socios del sector, la compañía busca fortalecer aún más su innovación global y sus capacidades operativas, así como construir una biofarmacéutica globalmente competitiva y centrada en el paciente, que ofrezca medicamentos biológicos asequibles y de alta calidad a pacientes de todo el mundo.

Acerca de Henlius

Henlius (2696.HK) es una compañía biofarmacéutica global con la visión de ofrecer medicamentos biológicos innovadores, asequibles y de alta calidad a pacientes de todo el mundo, con especial atención a la oncología, las enfermedades autoinmunes y las enfermedades oftálmicas. Hasta la fecha, se han aprobado 10 productos para su comercialización en diversos países y regiones, y se han aceptado 5 solicitudes de comercialización para su revisión en China y la UE, respectivamente. Desde su creación en 2010, Henlius ha construido una plataforma biofarmacéutica integrada con capacidades clave de alta eficiencia e innovación integradas en todo el ciclo de vida del producto, incluyendo I+D, fabricación y comercialización. Ha establecido un centro de innovación global e instalaciones de fabricación comercial en Shanghái, certificadas por GMP de China, la UE y EE.UU.

Henlius ha desarrollado proactivamente una cartera de productos diversificada y de alta calidad que abarca aproximadamente 50 moléculas y ha continuado explorando terapias combinadas inmunooncológicas con HANSIZHUANG (anti-PD-1 mAb) patentado como base. Hasta la fecha, los productos lanzados por la compañía incluyen HANSIZHUANG (serplulimab, nombre comercial: Hetronifly en Europa), el primer mAb anti-PD-1 del mundo para el tratamiento de primera línea de SCLC; HANQUYOU (trastuzumab, nombre comercial: HERCESSI™ en EE.UU., Zercepac en Europa), un biosimilar de mAb desarrollado en China y aprobado en China, Europa y EE.UU.; HANLIKANG (rituximab), el primer biosimilar desarrollado en China; denosumab Bildyos y Bilprevda, y pertuzumab Poherdy. Además, Henlius ha realizado más de 30 estudios clínicos para 19 productos, ampliando su presencia tanto en mercados principales como en mercados emergentes.

Para obtener más información sobre Henlius, visite https://www.henlius.com/en/index.html y conecte con nosotros en LinkedIn en https://www.linkedin.com/company/henlius....

