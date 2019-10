En lo que constituye un récord, el DMCC fue nominado como "Zona Franca Global del Año" por quinto año consecutivo

Publicado 14/10/2019 7:01:46 CET

- La publicación fDi Magazine del Financial Times nominó al DMCC como "Zona Franca Global del Año"

- El DMCC obtuvo un total de siete premios y fue reconocido por su apoyo a las PyMEs tanto en el ámbito regional como internacional

- 1.868 nuevas compañías se sumaron al DMCC en 2018

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos, 14 de octubre de 2019 /PRNewswire/ -- El DMCC - la emblemática Zona Franca y Autoridad del Gobierno de Dubái en lo que refiere al comercio y empresas de productos básicos a nivel mundial - fue nominado por quinto año consecutivo como Zona Franca Global del Año 2019 (Global Free Zone of the Year 2019) por parte de la publicación fDi Magazine del Financial Times [https://www.fdiintelligence.com/Investment-Promotion-Service...]. El DMCC obtuvo además los premios Zona Franca Global del Año para PyMEs (Global Free Zone of The Year for SMEs), Zona Franca del Año en Oriente Medio (Middle East Free Zone of The Year) y Zona Franca del Año en Oriente Medio para las PyMEs (Middle East Free Zone of The Year for SMEs).

Para ver el comunicado de prensa multimedia, haga clic aquí: https://www.multivu.com/players/uk/8626951-dmcc-awarded-glob... [https://www.multivu.com/players/uk/8626951-dmcc-awarded-glob...]

Asimismo, fDi seleccionó al DMCC para el Premio de Liderazgo de Pensamiento (Thought Leadership Award) en reconocimiento de su informe The Future of Trade [https://futureoftrade.com/] (El futuro del comercio), la DMCC Knowledge Series [https://www.dmcc.ae/free-zone/already-a-member/knowledge-ser...] (Serie sobre los Conocimientos del DMCC) y su estrategia de compromiso internacional; el Premio al Eslogan de Marketing (The Marketing Slogan Award) por su lema Made for Trade; y el Premio de Expansiones (The Expansions Award) en reconocimiento a las numerosas empresas del DMCC que amplían sus operaciones dentro de la Zona Franca.

"A lo largo de los años, el DMCC ha trabajado incansablemente para crear un mercado que elimine las barreras al comercio y permita a otros hacer negocios. La centralidad del cliente se encuentra en la base de nuestro enfoque y al día de hoy estamos orgullosos de ayudar a más de 16,000 empresas a aumentar sus negocios", afirmo Ahmed Bin Sulayem, Presidente Ejecutivo y Director Ejecutivo del DMCC. "Ser oficialmente reconocidos como la Zona Franca número uno en el mundo es algo especial y sugiere que nuestra estrategia está funcionando. Mirando hacia adelante, continuaremos mejorando el ecosistema comercial que proporcionamos y prestando servicios a todas las ambiciosas empresas que lo integran", agregó.

En la competencia de 2019 se nominaron 85 zonas francas globales y se evaluaron sobre la base de una amplia gama de criterios.

"El éxito continuo del DMCC en nuestras clasificaciones constituye un testimonio de su enfoque dinámico, innovador y vanguardista que le ha ayudado a mantener el ritmo ante una competencia cada vez mayor. Aplaudimos al DMCC y su dirección por este logro", afirmó Courtney Fingar, Editora Jefe de fDi Magazine.

La Zona Franca atrae a las empresas más ambiciosas del mundo, incorporando a más de 1,800 miembros en 2018 y casi 1,000 nuevas empresas en la primera mitad de 2019. Con una tasa promedio de crecimiento anual cercana al 30% a lo largo de la última década, el DMCC ha captado importantes inversiones extranjeras directas para Dubái, permitiendo que las empresas tengan acceso a los mercados mundiales de más rápido crecimiento.

