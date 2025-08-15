Construido por Shanghai Electric, el proyecto solar IPP Oman Manah-1 completa un mes de éxito operativo

(Información remitida por la empresa firmante)

Con una producción anual de energía limpia de 1.500 millones de kWh, el proyecto reduce las emisiones de CO₂ en 780.000 toneladas y establece un nuevo hito para los proyectos de energía renovable en Oriente Medio con un cumplimiento del 100 % del rendimiento.

MANAH, Omán, 15 de agosto de 2025 /PRNewswire/ -- La primera planta de energía solar de Shanghai Electric (SEHK: 2727, SSE: 601727) en Omán, el Proyecto Solar IPP Omán Manah-1 de 500 MW (el "Proyecto"), ha completado un mes de operaciones sin contratiempos tras superar todas las evaluaciones y la entrega final. Este proyecto emblemático, enmarcado en el plan nacional Omán Visión 2040 para un medio ambiente sostenible y energía limpia, generará 1.500 millones de kWh de electricidad al año, lo que reducirá las emisiones de CO₂ en 780.000 toneladas al año, el equivalente a retirar 170.000 vehículos de gasolina de las carreteras de Omán.

Shanghai Electric proporcionó soluciones integrales para el proyecto, desde el diseño y la planificación, la adquisición y la construcción hasta la operación y el mantenimiento a largo plazo. La estrategia integrada generó un sistema energético eficiente y sostenible, a la vez que impulsó la innovación en tecnología solar global.

Para superar los desafíos políticos y técnicos, Shanghai Electric se asoció con la francesa EDF mediante un singular acuerdo de doble vía para cumplir con los estrictos requisitos técnicos de Omán. Adoptó un enfoque de "equipo dividido": los ingenieros chinos se encargaron del diseño del campo solar, mientras que el equipo omaní dirigió la construcción de la subestación. Este enfoque resolvió los conflictos entre las normas internacionales y las regulaciones locales.

La innovadora gestión del proyecto dividió la construcción en 11 secciones gestionadas directamente, lo que redujo los plazos en un 22 %. Una aplicación de informes de seguridad en tiempo real resolvió 924 riesgos de seguridad y logró 4 millones de horas de trabajo sin accidentes. La programación dinámica mantuvo una eficiencia del 90 % en el uso de equipos pesados, y la capacitación transversal de los trabajadores impulsó la movilidad entre obras.

La planificación también adoptó una estrategia de dotación de personal con equipos que compiten entre sí, con inspecciones continuas en 59 zonas del proyecto. Los diseñadores trabajaron in situ durante la construcción de la subestación y mejoraron la eficiencia de la supervisión en un 30 %, mientras que un equipo especializado de 20 personas completó el cableado y las terminales en tan solo 72 horas para acelerar el avance de la instalación del cable de media tensión.

La coordinación altamente eficiente estableció un nuevo récord de conexión a la red, con pruebas simultáneas, turnos diurnos y nocturnos, y la colaboración entre los equipos de China y Omán, lo que garantizó un progreso sin contratiempos. El equipo del proyecto finalizó 59 zonas en nueve días, 21 días antes de lo previsto, con un éxito total en la red, cero daños en los equipos y ningún trabajador lesionado.

"La solución de Shanghai Electric cambió por completo la velocidad con la que pensábamos que los proyectos solares podían conectarse a la red", afirmó Hamood Al Shuaili, director del proyecto. "El equipo demostró una experiencia y un trabajo en equipo inigualables; son ingenieros de primer nivel que establecen nuevos estándares globales".

Gracias a la tecnología de cables de alta tensión de China y al diseño mejorado de soportes de pilotes, la carga de trabajo para la preparación de la nivelación del terreno se redujo en un 80 %, lo que acortó el plazo de construcción en 60 días. Una cadena de suministro optimizada y una planificación precisa de las adquisiciones garantizaron la entrega puntual, con un rendimiento de todos los equipos superior al esperado.

Además, el Proyecto ha impulsado el empleo local, fortalecido la seguridad energética y creado un valor social duradero. Con un enfoque comunitario, el 90 % del personal de operaciones y mantenimiento son trabajadores locales, y los principales programas de capacitación técnica se han integrado en el sistema de formación profesional de Omán, con el objetivo de desarrollar habilidades para el futuro.

