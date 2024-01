Convocatoria para investigadores para proyecto de investigación conjunto entre Ono Pharmaceutical y BioMed X

(Información remitida por la empresa firmante)

- Tema de investigación: nuevas estrategias para involucrar a los neurófilos en tumores sólidos -

OSAKA, Japón, 9 de enero de 2024/PRNewswire/ -- Ono Pharmaceutical Co., Ltd. (Osaka, Japón) informó que ha iniciado una nueva colaboración con BioMed X (Heidelberg, Alemania) sobre inmunoterapias contra el cáncer y ha estado invitando a investigadores interesados en este proyecto de investigación a través de BioMed X.

Para obtener más información, consulte el siguiente comunicado de prensa de BioMed X y las pautas de solicitud para el proyecto de investigación:

Comunicado de prensa de BioMed X del 19 de diciembre de 2023: BioMed X Institute and Ono Pharmaceutical Launch New Collaboration in Cancer Research

Pautas de solicitud para el proyecto de investigación: Call for Application #2023-BMX-C03 open until February 18, 2024

(Resumen de solicitudes) Para obtener más información, consulte el enlace de arriba. Tema de la investigación: Nuevas estrategias para involucrar neutrófilos en tumores sólidosDuración del proyecto: 3 - 5 añosPlazo de solicitud: 18 de febrero, 2024

