Costa Rica Azul: la nueva plataforma de esencial COSTA RICA que invita a conocer y proteger sus océanos

Plataforma digital ofrece contenidos interactivos y educativos para conocer la biodiversidad marina y promover la conservación de los océanos

Costa Rica alberga alrededor del 3,5% de las especies marinas reportadas en el planeta

(Información remitida por la empresa firmante)

SAN JOSÉ, Costa Rica, 13 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- De acuerdo con el Instituto Geográfico Nacional, Costa Rica es diez veces más espacio marino que terrestre. Esta realidad no siempre forma parte del imaginario colectivo del país. Ante este desconocimiento, y con el objetivo promover la conservación y la educación, la Marca País esencial COSTA RICA lanzó "Costa Rica Azul", una plataforma digital que busca acercar a la población costarricense al conocimiento y la importancia de sus océanos.

La iniciativa busca fortalecer la educación oceánica en el país a través de una plataforma interactiva y pedagógica que impulsa la protección de sus ecosistemas marinos. Costa Rica Azul está disponible de forma gratuita para estudiantes, docentes y público general que ingrese en el siguiente enlace: https://www.esencialcostarica.com/costar...

"Costa Rica Azul nace de la necesidad de acercarnos más a nuestros océanos y entender su valor. Creemos que conocer es el primer paso para proteger, y esta plataforma busca precisamente eso: llevar ese conocimiento a más personas, especialmente a las nuevas generaciones, de una forma cercana e interactiva", señaló Adriana Acosta, directora de la Marca País esencial COSTA RICA.

De acuerdo con el Instituto Oceánico Shmidt, en el Costa Rica centroamericano se han registrado más de 7.000 especies marinas, muchas de ellas únicas o endémicas. Costa Rica Azul sumerge al usuario hasta las profundidades de las aguas costarricenses e invita a descubrir estas especies, con información de cada una, así como las zonas, la temperatura y la presión en las que habitan.

Además, esta nueva plataforma incorpora datos de interés acerca de los arrecifes y montes submarinos, así como advertencias sobre los riegos de la sobreexplotación pesquera para las especies más vulnerables y la biodiversidad marina.

"Costa Rica es un país profundamente azul, pero muchas veces no somos conscientes de todo lo que eso implica. Esta plataforma es una invitación a redescubrir esa riqueza, a conectar con nuestros océanos y a entender que su protección también forma parte de lo que somos como país. Esta iniciativa refleja los valores de sostenibilidad e innovación que promueve la Marca País esencial COSTA RICA", añadió Acosta.

Costa Rica Azul es un proyecto desarrollado en coordinación con el Ministerio de Educación Pública (MEP), como aliados de la implementación del proyecto en el ámbito educativo costarricense.

"Estos recursos didácticos han sido diseñados en concordancia con los programas de estudio de Ciencias y Biología dirigidos a estudiantes de los centros educativos de Tercer Ciclo y Educación Diversificada de las distintas modalidades educativas. Constituyen un insumo complementario que fortalecerá la mediación pedagógica en el aula", afirmó Alfredo Ortega Cordero, Jefe del Departamento de Tercer Ciclo y Educación Diversificada de la Dirección de Desarrollo Curricular del MEP.

¿Por qué son importantes los océanos?

El 92% del territorio de Costa Rica es mar .

. El territorio marino del país es aproximadamente 10 veces más grande que su territorio continental .

. Costa Rica alberga alrededor del 3,5% de las especies marinas reportadas en el planeta.

Los océanos generan más del 50% del oxígeno que respiramos y absorben cerca del 30% del CO₂ producido por la humanidad, lo que resalta su importancia para el equilibrio del planeta.

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