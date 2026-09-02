Costa Rica recibe a más de 400 compradores e inversionistas en el mayor encuentro regional de negocios internacionales

La macrorueda de negocios reúne durante tres días a delegaciones de más de 40 países con más de 1.000 empresas que operan en el país.

(Información remitida por la empresa firmante)

SAN JOSÉ, Costa Rica, 2 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- El Costa Rica Trade & Investment Summit (CRTIS) inauguró este miércoles su segunda edición. El encuentro conecta a empresas que operan en Costa Rica con compradores internacionales interesados en sus productos y servicios, al tiempo que permite a los inversionistas evaluar proyectos y posibilidades de establecer o ampliar operaciones en el país.

Durante tres días, delegaciones de más de 40 países participarán en más de 3.600 reuniones personalizadas con 1.000 empresas exportadoras, multinacionales y proveedoras que operan en el país. La Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER) diseñó cada agenda a partir de prioridades concretas de compra e inversión, para que los participantes puedan comparar opciones, validar capacidades y avanzar en sus decisiones de negocio.

"Costa Rica ofrece talento especializado, capacidad productiva, acceso a mercados y una red de proveedores que responden a los requerimientos de compradores e inversionistas internacionales. El país ha demostrado, además, que puede desarrollar operaciones complejas y de alto valor. El Costa Rica Trade & Investment Summit (CRTIS) permite conocer estas capacidades de primera mano y evaluar a Costa Rica para futuras decisiones de compra, inversión o expansión. Buscamos que esas decisiones generen más exportaciones, nuevas inversiones y mayores oportunidades para que las empresas nacionales se integren a cadenas globales de valor", afirmó Laura López, Gerente General de PROCOMER.

La agenda también incluye conferencias sobre decisiones de localización, transformación digital e inteligencia artificial, con la participación de Chris Knight, Managing Director de FT Locations, del Financial Times Group; Elena Gallego, Directora de Invest in Andalucía; y Jairo Londoño, Gerente País de Microsoft Costa Rica.

Una oferta productiva que evoluciona hacia mayor diversidad y sofisticación

La oferta exportable de Costa Rica refleja la transformación y diversidad de su economía. Los servicios representan el 34% de esta oferta; los dispositivos médicos, el 31%; y el sector agrícola, el 11%. En conjunto, estas actividades muestran la capacidad del país para atender mercados tradicionales y participar en sectores intensivos en conocimiento y tecnología.

Esa diversidad está presente en el Costa Rica Trade & Investment Summit (CRTIS), donde los compradores internacionales pueden establecer relaciones comerciales con empresas de agroindustria, alimentos, manufactura especializada, tecnologías digitales, servicios corporativos, industrias creativas e innovación aplicada. Las reuniones les permiten conversar directamente sobre requerimientos técnicos, capacidad de producción, condiciones comerciales y posibilidades de abastecimiento.

Los inversionistas evalúan proyectos nuevos y ampliaciones en agroindustria, manufactura avanzada, servicios, infraestructura turística y semiconductores. Para ello, cuentan con agendas personalizadas que les permiten conocer el talento, la infraestructura, la capacidad instalada y la red de proveedores disponible para desarrollar sus operaciones.

Este espacio también permitirá conocer las capacidades de Costa Rica directamente en sus zonas productivas. Las delegaciones visitarán operaciones agrícolas en el norte y el Caribe del país, empresas de plantas ornamentales en el occidente del Valle Central y compañías de manufactura avanzada ubicadas en sus principales centros de investigación, zonas francas y parques empresariales.

Compradores e inversionistas podrán observar, a través de visitas o giras, procesos en funcionamiento, conversar con equipos empresariales y conocer las capacidades existentes en diferentes regiones. De esta manera, las decisiones comerciales y de inversión se apoyan en información de primera mano sobre el entorno productivo costarricense.

Una economía exportadora que continúa ampliando su escala

El Summit se desarrolla sobre una economía que mantiene su crecimiento en los mercados internacionales. Entre enero y julio de 2026, las exportaciones costarricenses sumaron $13.821 millones, un aumento del 5% frente al mismo período de 2025. El crecimiento alcanzó todas las regiones del país y fue impulsado tanto por el régimen de zona franca, que avanzó un 4%, como por el régimen definitivo, que creció un 8%.

Más de 1.000 compañías vinculadas con inversión extranjera directa operan en Costa Rica y generan 312.000 empleos. Su presencia, junto con el crecimiento de las empresas exportadoras y proveedoras nacionales, ofrece una base para desarrollar nuevas operaciones, ampliar compras locales e incorporar más capacidades costarricenses a cadenas internacionales.

$33 millones en negocios respaldan el modelo

El valor comercial del Summit continúa después de las reuniones. En su primera edición en 2025 se desarrollaron más de 3.600 citas de negocio y 104 agendas de inversión. El seguimiento posterior realizado por PROCOMER registró $33 millones en negocios cerrados, como resultado de las negociaciones iniciadas mediante el encuentro.

Este antecedente demuestra la capacidad del Summit para llevar una conexión inicial hacia etapas posteriores de negociación y cierre. La segunda edición parte de ese resultado para ampliar las oportunidades entre empresas costarricenses y tomadores de decisión de los mercados internacionales.

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