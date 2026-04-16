El coste global de la desinformación es de unos 417.000 millones de dólares anuales, según Sopra Steria

(Información remitida por la empresa firmante)
- La desinformación ya no es solo un problema informativo, sino económico
- Sopra Steria publica la primera y única estimación global del coste económico de la desinformación realizada desde 2019
- Los servicios financieros se encuentran especialmente expuestos, según el estudio
- La Compañía ha desarrollado capacidades para la detección de fake news y deepfakes, el análisis de redes y la vigilancia reputacional
PARIS, 16 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Sopra Steria, reconocido líder europeo en consultoría, servicios digitales y desarrollo de software, presenta el estudio "The Global Economic Impact of Disinformation", la primera cuantificación completa y multidimensional del impacto económico de la desinformación a escala mundial desde 2019. El informe estima que este fenómeno genera un coste global de unos 500.000 millones de dólares al año, afectando simultáneamente a la estabilidad de los países. En concreto la desinformación habría costado 417.000 millones de dólares a la economía mundial en 2024
La investigación, realizada bajo la supervisión de un comité científico internacional y basada en una metodología inspirada en los protocolos del IPCC, combina un metaanálisis de trabajos existentes, el análisis de casos documentados y una modelización económica. Estudia el impacto de la desinformación en tres grandes verticales: financiero, social y político. El resultado revela un riesgo sistémico con efectos que superan ampliamente el ámbito informativo y que ya están impactando a empresas, consumidores e instituciones.
- Impacto financiero: entre 353.500 y 456.400 millones de dólares, impulsado por fenómenos como reseñas falsas, manipulación de mercados, fraudes basados en IA (incluidos deepfakes) y la economía publicitaria asociada a sitios de desinformación.
- Impacto social: hasta 19.900 millones de dólares, con efectos directos en salud pública, salud mental, polarización y erosión de la confianza institucional.
- Impacto político: hasta 40.100 millones de dólares, incluyendo interferencias electorales, campañas de propaganda, costes de reorganización electoral y gastos crecientes en mecanismos de protección democrática.
El informe subraya que el sector financiero es uno de los más expuestos a estos riesgos. La razón: la actividad financiera se basa en dos activos fundamentales, la confianza y la información, extremadamente vulnerables a la desinformación; y porque las instituciones financieras están en el centro de los flujos económicos (pagos, e-commerce, inversiones, crédito, etc.).
Haga clic aquí para más información
Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1861938...
CONTACTO: Aurélien Flaugnatti, aurelien.flaugnatti@soprasteria.com
View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/el-coste-global-de-la-desinformacion-es-de-unos-417-000-millones-de-dolares-anuales-segun-sopra-steria-302744776.html