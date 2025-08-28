Coventry responde a la reclamación de secreto de Lapetus

(Información remitida por la empresa firmante)

Insta a la transparencia sobre la precisión de la esperanza de vida

Tras el inminente cierre de Lapetus, aboga por la eliminación de cualquier reclamación de protección de secreto comercial

TALLAHASSEE, Fla., 28 de agosto de 2025 /PRNewswire/ -- Coventry First LLC ("Coventry"), líder del mercado de seguros de vida, presentó esta semana una respuesta legal oponiéndose al intento de Lapetus Solutions, Inc. ("Lapetus") de bloquear la divulgación de los informes de auditoría de esperanza de vida exigidos por ley. La presentación subraya la postura sostenida por Coventry de que la integridad del mercado de seguros de vida exige transparencia en la precisión de las estimaciones de esperanza de vida. Al mismo tiempo, Coventry presentó su propia moción de juicio sumario, argumentando que el cierre anunciado por Lapetus el 31 de agosto de 2025 debería eliminar cualquier derecho a la protección de secretos comerciales.

La ley de Florida exige que los proveedores de servicios de salud que proporcionen información sobre la esperanza de vida presenten informes trienales de auditoría de la esperanza de vida a la Oficina de Regulación de Seguros de Florida ("OIR") correspondientes a los cinco años calendario anteriores a cada auditoría. Dado que estos informes miden la precisión de las predicciones previas y no contienen los métodos patentados utilizados para generar dichas predicciones, Coventry argumenta que no tienen derecho a la protección de secretos comerciales. Además, la propia Lapetus ha publicitado repetidamente su supuesta "precisión" en materiales de marketing, declaraciones públicas y comunicaciones directas con Coventry. Por estas razones, Coventry sostiene que un fallo a favor de Lapetus es inapropiado y debería ser denegado.

"Tanto los inversores como los reguladores necesitan tener la confianza de que las estimaciones de esperanza de vida son precisas, fiables y cumplen con los estándares actuariales", afirmó Alan H. Buerger, presidente ejecutivo de Coventry. "La transparencia protege a los inversores y la integridad de todo el mercado de liquidación de pólizas de vida. Como creadores del mercado secundario de seguros de vida, mantenemos nuestro compromiso de defender los derechos de los consumidores y promovemos activamente regulaciones rigurosas en el sector, como lo demuestra nuestra respuesta a la demanda de Lapetus".

El cierre inminente de Lapetus debería invalidar las reclamaciones sobre secretos comerciales

En un correo electrónico con fecha del 18 de agosto de 2025, el Dr. S. Jay Olshansky, consejero delegado, cofundador y científico jefe de Lapetus, confirmó que la empresa cerrará todas sus líneas de negocio el 31 de agosto. Después de esa fecha, Coventry argumenta que los resultados de la auditoría no cumplirán con la definición legal de secreto comercial, ya que no se utilizarán en la operación de una empresa ni para otorgar ninguna ventaja competitiva.

En consecuencia, Coventry afirma que tiene derecho a un juicio sumario que exija la divulgación de los resultados de la auditoría.

Importancia de una expectativa de vida precisa

Lo que está en juego va más allá de este litigio. La esperanza de vida es el eje central de las valoraciones de las pólizas de seguro de vida. Si las estimaciones son sistemáticamente demasiado cortas, las distorsiones resultantes podrían inducir a error a los inversores, causar pérdidas sustanciales y erosionar la confianza en el mercado. Como declaró el presidente ejecutivo de Coventry, Alan H. Buerger, en apoyo de la moción, una revisión académica independiente muestra que la esperanza de vida de Lapetus fue menor en más del 80 % de los casos analizados en comparación con sus pares, con una relación real-esperada de tan solo el 31 %, muy por debajo de la tasa de precisión del 96,3 % que afirma Lapetus.

Los reguladores de Florida reconocieron previamente este peligro tras el fraude de 800 millones de dólares de Mutual Benefits, donde la corta esperanza de vida crónica alimentó uno de los mayores esquemas Ponzi de la historia del estado. Como consecuencia de Mutual Benefits, la Legislatura exigió que los proveedores de servicios de esperanza de vida se registraran en la OIR y presentaran informes de auditoría periódicos.

Coventry es líder y creador del mercado secundario de seguros de vida. Durante más de 20 años, hemos impulsado el sector y ampliado las oportunidades para los titulares de pólizas de vida. La amplia experiencia de Coventry, combinada con un firme compromiso con los derechos del consumidor, la convierte en el líder indiscutible del mercado, una posición que aprovechamos para elevar los estándares del sector y ampliar las opciones del consumidor. Hasta la fecha, hemos entregado más de 6 mil millones de dólares a titulares de pólizas que ya no las necesitan. Para obtener más información sobre Coventry, visite Coventry.com.

