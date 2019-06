"Cover of Future" promueve la conciencia mundial sobre el cambio climático a través del arte

Publicado 26/06/2019 16:03:23 CET

La artista Nguyen Thi Kim Duc, presidenta de la junta de la sociedad por acciones HTD Media, ha creado "Cover of Future" para reavivar la lucha global contra el cambio climático al representar sus efectos devastadores.

HA NAM, Vietnam, 26 de junio de 2019 /PRNewswire/ -- Los científicos advierten que solo tenemos una docena de años antes de que millones de personas experimenten los riesgos de sequías, inundaciones, calor extremo y pobreza([1]) causados por el cambio climático. Esta advertencia también se ha proclamado alto y claro a los líderes mundiales, líderes budistas y budistas de todo el mundo en el Festival de Vesak 2019 de las Naciones Unidas a través de una pintura.

Titulada "Cover of Future" ("Cubierta del futuro"), la artista vietnamita Nguyen Thi Kim Duc ha usado sedas vietnamitas tradicionales, acuarelas inspiradas en Van Gogh, trazos suaves pero atrevidos, y colores profundos y apagados para pintar un árbol moribundo sumergido parcialmente en el mar. Esta pintura representa los resultados devastadores del cambio climático, un mundo sin árboles verdes, animales y humanos.

A través de un sencillo estilo pictórico, el objetivo de la Sra. Nguyen era que esta obra de arte se transmitiese de "corazón a corazón", reflejando su amor por el medio ambiente, ya que como decía el filósofo chino Lao Tzu: "Las personas dependen de la tierra, la tierra depende de Dios, Dios depende de la religión y la religión depende de la naturaleza". También quería que las personas se diesen cuenta de que solo podremos salvar el planeta si cambiamos nuestros hábitos derrochadores y contaminantes.

Se entregaron 105 copias de esta pintura a los jefes de estado y líderes del budismo de más de 100 países que asistieron a las celebraciones de Vesak. Entre ellos se incluyeron líderes budistas como el profesor Dr. Phra Brahmapundit, presidente del Consejo Internacional del Día de Vesak (ICDV); el Sr. Nguyen Manh Hung, ministro de Información y Comunicación de Vietnam; Ryan Giggs, entrenador de la selección de fútbol de Gales; el primer ministro de Nepal; el presidente del senado de Bután; y Sang Ji Zha Xi, vicesecretario general de la iglesia budista china. Todos se mostraron muy comprensivos y emocionados al recibir el cuadro.

"Con 'Cover of Future' quería recordar a los líderes mundiales su responsabilidad a la hora de preservar nuestro planeta. Como autoridades decisorias, deben liderar esta lucha y difundir el mensaje de asunción de responsabilidades entre su gente para proteger el medio ambiente, ya que si no toman acciones de inmediato, el mundo llegará a su fin. Quiero verles colgar este cuadro en su salón para que recuerden sus obligaciones todos los días", dijo la artista Nguyen Thi Kim Duc.

Acerca de la artista

Nguyen Thi Km Duc actualmente trabaja como directora del Instituto de Recursos Humanos HV Talent y presidenta de la junta de la sociedad por acciones HTD Media. También ha fundado Butta, la primera red social para la comunidad budista de Vietnam.

La pasión de la Sra. Nguyen por el medio ambiente es consecuencia de la influencia de su padre. Su padre es el célebre autor vietnamita Nguyen Son Dong, escritor de la famosa novela "Xu Doai May Trang", así como de muchos poemas vietnamitas. La Sra. Nguyen dijo que el poema de su padre "The Freshness To Life" ("La pureza de la vida") conformó su pasión por ayudar a preservar el mundo en el que vivimos.

"En un bloque de madera esta tardeLas gotas de lluvia eran tan pequeñasQue entristecieron mi corazónPero el bosque era vastoAsí como la inmensidad de las personas¡Uníos a mí!

Adaptación de "The Freshness To Life" ("La pureza de la vida")

La Sra. Nguyen espera que "Cover of Future" ("Cubierta del futuro") sea considerada una embajadora de marca para el medio ambiente y la lucha contra el cambio climático y que esté presente en todo el mundo para promover la protección de un planeta verde en el futuro.

Imagen - https://mma.prnewswire.com/media/927459/Artist_Nguyen_Thi_Ki... [https://mma.prnewswire.com/media/927459/Artist_Nguyen_Thi_Ki...]Imagen - https://mma.prnewswire.com/media/927460/Cover_of_Future.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/927460/Cover_of_Future.jpg]

