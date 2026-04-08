CoVet obtiene la certificación ISO 27001 para apoyar flujos de trabajo de IA seguros en medicina veterinaria

(Información remitida por la empresa firmante)

TORONTO, 8 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- CoVet, el copiloto de IA diseñado para reducir la carga administrativa de los profesionales veterinarios, anunció hoy que ha obtenido la certificación ISO 27001, el estándar internacional líder para los Sistemas de Gestión de la Seguridad de la Información (SGSI). Esta certificación establece un marco riguroso para identificar riesgos, aplicar controles y mejorar continuamente la protección de los datos confidenciales.

Para las clínicas veterinarias, estos datos van mucho más allá de las notas clínicas. Gestionan historiales de pacientes, resultados de diagnósticos, planes de tratamiento, información de contacto y facturación de clientes, y comunicaciones internas; todo ello debe permanecer seguro, preciso y accesible. La certificación de CoVet confirma que estos tipos de datos están protegidos mediante una gestión de riesgos estructurada, controles de acceso, prácticas de cifrado y monitorización continua.

A medida que más clínicas veterinarias incorporan la IA en sus consultas, las expectativas de seguridad aumentan a la par que el rendimiento. Los equipos veterinarios necesitan sistemas que no solo documenten las visitas de manera eficiente, sino que también protejan el ciclo de vida completo de la información del cliente. La certificación ISO 27001 indica que CoVet cumple con estas expectativas gracias a controles auditados y reconocidos a nivel mundial.

"Los equipos veterinarios no deberían tener que sacrificar la eficiencia por la seguridad", afirmó Yannick Bloem, consejero delegado de CoVet. "La norma ISO 27001 establece un estándar muy alto sobre cómo se manejan los datos, desde los permisos de acceso hasta la respuesta a incidentes, y su cumplimiento refleja la seriedad con la que CoVet se toma esa responsabilidad".

Desarrollada por profesionales veterinarios, CoVet permite que los equipos permanezcan presentes durante las consultas, reduciendo la documentación fuera del horario laboral. Su marco de seguridad incluye políticas estrictas de acceso a datos, protección de la infraestructura y procesos continuos de evaluación de riesgos que cumplen con los estándares internacionales, como HIPAA, GDPR, PIPEDA y SOC2 Tipo 2.

"La IA tiene que ganarse su lugar en la clínica", destacó Mike Parent, director de operaciones de CoVet. "Esta certificación refleja los sistemas y la disciplina que respaldan nuestra plataforma. Significa que las clínicas pueden confiar en que los datos que sustentan la atención que brindan se gestionan con el mismo rigor que aplican a la medicina".

A medida que CoVet se expande para dar soporte a nuevos flujos de trabajo y especialidades, su SGSI certificado según la norma ISO 27001 proporciona una base para mantener la seguridad, la resiliencia y la responsabilidad en entornos clínicos en constante evolución.

Acerca de CoVet

CoVet es un asistente clínico con inteligencia artificial creado por profesionales veterinarios para profesionales veterinarios. Diseñado para reducir la carga administrativa y prevenir el agotamiento, CoVet automatiza las notas SOAP, transcribe las consultas y optimiza la comunicación con los clientes, ahorrando a las clínicas más de dos horas por veterinario al día. Con la confianza de miles de usuarios en seis continentes, CoVet ayuda a los equipos veterinarios a recuperar su tiempo y centrarse en lo que más importa: una atención excepcional al paciente. Más información en www.co.vet

Contacto de medios: covet@983group.com

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