Creality lanza K2 y K2 Pro para ampliar su línea insignia prémium

SHENZHEN, China, 25 de agosto de 2025 /PRNewswire/ -- Creality, el fabricante líder mundial de impresoras 3D, lanza hoy K2 y K2 Pro, una expansión de su emblemática serie K. Basada en una estructura metálica ultrarresistente y un avanzado sistema servo paso a paso, la emblemática línea K2 presenta impresión multicolor y multimaterial, funciones de IA y un rendimiento de última generación en dos volúmenes de construcción diferentes, convirtiéndola en la serie K más potente que Creality tiene para ofrecer.

Capacidades y características impulsadas por CFS

Siguiendo la K2 Plus del año pasado, las K2 y K2 Pro también están diseñadas para la impresión multicolor y multimaterial. Ambos modelos se pueden combinar con el sistema CFS para impresión multicolor (hasta 4 unidades CFS para un máximo de 16 colores) o para crear soportes extraíbles o solubles en agua con un posprocesamiento mínimo. El CFS de Creality también funciona como un sistema de filamento inteligente que identifica automáticamente el color y el tipo de filamento que se está utilizando (requiere filamentos Creality RFID) o, al agotarse el filamento, retransmite automáticamente la impresión si se detecta el mismo filamento en otra ranura. Cuando no se imprime, el CFS mantiene los filamentos secos y listos para imprimir gracias a sus desecantes integrados. La pantalla integrada del CFS muestra la humedad y la temperatura interior, así como el número de CFS conectados.

Construcción de metal ultra resistente

Las impresoras K2 y K2 Pro, con componentes de aleación de aluminio fundido a presión, ofrecen una plataforma sólida para el movimiento del cabezal. El eje X es un riel lineal de acero rígido, altamente resistente al desgaste, que proporciona una precisión constante a lo largo del tiempo. En combinación con un sistema de servomotor paso a paso, la impresora logra una extrusión ultrafina para obtener detalles de impresión exquisitos, manteniendo un funcionamiento fluido a velocidades de hasta 600 mm/s y una aceleración de 20.000 mm/s (la K2 Plus acelera a un máximo de 30.000 mm/s).

Avances de rendimiento de próxima generación

El calentamiento activo de la cámara es la característica esencial que distingue a las K2 Plus y K2 Pro de las impresoras 3D comunes. El calentamiento activo de la cámara (hasta 60°C/140°F), junto con una carcasa, un potente ventilador de refrigeración de piezas (la K2 Plus cuenta con dos) y una boquilla de acero endurecido (hasta 40 mm/s) resistente a la abrasión, permite a la K2 Pro trabajar con filamentos exigentes e incluso de altísimo rendimiento como el PA-CF y el PPA-CF. Si bien la K2 no cuenta con calentamiento activo de la cámara, ofrece un rendimiento fiable con filamentos de ingeniería populares como el ABS y el PLA-CF.

Cámaras para funciones de IA

La serie K2 es ahora aún más inteligente gracias a las cámaras integradas para funciones de IA. Los tres modelos K2 incorporan una cámara de IA en la cámara que permite la detección inteligente de errores, como la advertencia de espaguetis y la comprobación de la placa de impresión, lo que avisa a los usuarios si la cama caliente está vacía sin placa de impresión, una situación habitual para fabricantes o impresores durante la impresión continua. La K2 Pro va aún más allá con la cámara de IA adicional para boquillas, que ofrece funciones avanzadas como el ajuste automático del caudal y la detección de obstrucciones en el conducto de residuos para garantizar una mayor tasa de éxito de impresión, especialmente en la impresión multicolor.

Más funciones de K2 y K2 Pro

Tanto la K2 como la K2 Pro incorporan el método de nivelación de última generación de Creality, la Nivelación Automática Inteligente, que acelera la nivelación de la cama al sondear solo la zona donde se imprimirá el modelo. Las opciones de conectividad incluyen USB y Wi-Fi 2.4G en ambos modelos, mientras que la K2 Pro incorpora un puerto Ethernet para optimizar los flujos de trabajo profesionales. Su pantalla táctil de 4 pulgadas facilita la navegación por la interfaz. Active el Modo Silencioso para disfrutar de una experiencia de impresión ultrasilenciosa. La K2 cuenta con 8 GB de ROM integrada y la K2 Pro con 32 GB, ideal para gestionar más archivos de modelos.

Precio y disponibilidad

K2 y K2 Pro estarán disponibles en versiones estándares y combinadas. El precio de la K2 es de 549 dólares para el modelo estándar y de 699 dólares para la combinada. El precio de la K2 Pro es de 849 dólares para el modelo estándar y de 1.049 dólares para la combinada. Disponible para pedidos a partir del 25 de agosto a través de la Tienda Oficial de Creality, Amazon y socios autorizados.

Acerca de Creality

Fundada en 2014, Creality se ha dedicado a hacer la impresión 3D accesible para más personas. La Ender-3, lanzada originalmente en 2017, se ha convertido en una de las impresoras 3D más vendidas. La actual serie insignia, la K, sigue desafiando los límites de lo que deberían ser las máquinas de fabricación de nueva generación. Otras series destacadas incluyen las líneas Ender, Hi y CR.

Software desarrollado internamente, como Creality Print y la aplicación Creality Cloud, facilita un flujo de trabajo fluido. Con una variedad de filamentos, escáneres 3D, grabadores láser y accesorios y piezas relacionados, Creality ofrece una solución integral de impresión 3D, que ofrece infinitas posibilidades a fabricantes de todo el mundo.

