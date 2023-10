Crown Prosecution Service for England and Wales Taps DXC Technology for Workplace Transformation

Crown Prosecution Service for England and Wales Taps DXC Technology for Workplace Transformation - DXC TECHNOLOGY COMPANY/PR NEWSWIRE

(Información remitida por la empresa firmante)

-Crown Prosecution Service para Inglaterra y Gales aprovecha DXC Technology para la transformación del lugar de trabajo

El contrato plurianual mejorará las experiencias de los usuarios en la mesa de servicio y el soporte de TI

DXC innovará y acelerará las operaciones de CPS con inteligencia artificial y automatización

LONDRES, Reino Unido, 3 de octubre de 2023 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE: DXC), un proveedor líder de servicios de tecnología global de Fortune 500, ha sido seleccionado para ejecutar y transformar la infraestructura de TI esencial para Crown Prosecution Service (CPS) para Inglaterra y Gales.

Como parte del contrato de varios años por un valor de hasta 9 millones de libras esterlinas (11 millones de dólares), DXC se convertirá en el socio de confianza del centro de servicio de CPS, utilizando la plataforma de gestión de servicios existente de CPS, ServiceNow. El CPS se beneficiará del centro seguro de DXC, una plataforma dedicada que ofrece soporte 24/7 para gestionar problemas de TI y ayuda a garantizar un servicio ininterrumpido para sus aproximadamente 7.000 empleados.

DXC y CPS trabajarán juntos para integrar una estrategia "digital por defecto", reduciendo las llamadas a colegas de la mesa de servicio y promoviendo interacciones a través de otros canales como el autoservicio.

DXC apoyará a CPS para optimizar su plataforma ServiceNow, haciendo uso de inteligencia artificial y automatización de procesos para acelerar y mejorar las experiencias de TI para los colegas de CPS.

Como organismo independiente que procesa casos penales en nombre de la Corona que han sido investigados por la policía y otras organizaciones de investigación, el CPS opera en Inglaterra y Gales a través de 14 divisiones regionales y CPS Direct, su unidad de acusación centralizada las 24 horas. Maneja más de 400.000 casos al año y trabaja en estrecha colaboración con las fuerzas policiales locales y nacionales del Reino Unido, el Ministerio de Justicia y otros departamentos del gobierno central.

"Este es un momento importante en el plan de modernización de nuestra organización. Las capacidades digitales mejoradas y las asociaciones estratégicas sólidas permitirán a nuestra gente prosperar y garantizar una excelente calidad del trabajo social", afirmó Matthew Cain, director interino de información digital de CPS. "DXC demostró su experiencia y capacidad para ofrecer una amplia gama de servicios, entendió nuestro entorno operativo y comparte nuestro compromiso de proporcionar valor social".

Como socio de élite global de ServiceNow, más de 1.400 expertos certificados de ServiceNow conforman la práctica ServiceNow de DXC, que gestiona más de 7.000 implementaciones para más de 350 clientes en todo el mundo. Como resultado, CPS aprovechará la experiencia de DXC en la modernización de entornos laborales, ayudando a mejorar continuamente la eficiencia y eficacia de los procesos de gestión de servicios de CPS y ofreciendo reducción de costes mediante la adopción de enfoques centrados en el usuario y basados en el conocimiento tanto para la prestación de servicios como para la innovación.

"Estamos encantados de fortalecer nuestra posición como socio de confianza del gobierno de Reino Unido", afirmó Derek Allison, vicepresidente del sector público, aeroespacial y de defensa de Reino Unido en DXC Technology. "Al evolucionar el soporte de TI bajo demanda a un modelo de mesa de servicio ágil, ayudaremos al CPS a garantizar que los servicios esenciales estén siempre disponibles para sus empleados, permitiendo que los casos se gestionen de manera eficiente 24/7, y garantizando la máxima continuidad del negocio. En última instancia, esto apoyará la prestación de servicios más eficientes a los ciudadanos del Reino Unido".

Declaraciones prospectivas

Todas las declaraciones contenidas en este comunicado de prensa que no se relacionen directa y exclusivamente con hechos históricos constituyen "declaraciones prospectivas". Estas declaraciones representan expectativas y creencias actuales, y no se puede garantizar que se lograrán los resultados descritos en dichas declaraciones. Dichas declaraciones están sujetas a numerosas suposiciones, riesgos, incertidumbres y otros factores que podrían hacer que los resultados reales difieran materialmente de los descritos en dichas declaraciones, muchos de los cuales están fuera de nuestro control. Para obtener una descripción escrita de estos factores, consulte la sección titulada "Factores de riesgo" en el Informe anual de DXC en el formulario 10-K para el año fiscal que finalizó el 31 de marzo de 2023 y cualquier información actualizada en presentaciones posteriores a la SEC. No se puede garantizar que cualquier objetivo o plan establecido en cualquier declaración prospectiva pueda o vaya a lograrse, y se advierte a los lectores que no confíen indebidamente en dichas declaraciones que se refieren únicamente a la fecha en que se realizan. No asumimos ninguna obligación de actualizar o publicar revisiones de ninguna declaración prospectiva ni de informar sobre ningún evento o circunstancia después de la fecha de este informe ni de reflejar la ocurrencia de eventos imprevistos, excepto según lo exija la ley.

Acerca de DXC Technology

DXC Technology (NYSE: DXC) ayuda a las empresas globales a ejecutar sus sistemas y operaciones de misión crítica mientras modernizan la TI, optimizan las arquitecturas de datos y garantizan la seguridad y la escalabilidad en nubes públicas, privadas e híbridas. Las empresas y organizaciones del sector público más grandes del mundo confían en DXC para implementar servicios que impulsen nuevos niveles de rendimiento, competitividad y experiencia del cliente en sus activos de TI. Obtenga más información sobre cómo ofrecemos excelencia a nuestros clientes y colegas en DXC.com.

Jonathan Davies, DXC Public Relations UKI, jonathan.davies@dxc.com; John Sweeney, Investor Relations, +1-980-315-3665, john.sweeney@dxc.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2236434...

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/crown-prosecution-service-para-inglaterra-y-gales-aprovecha-dxc-technology-301945779.html