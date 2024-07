Cuatro líderes de la industria se unen para formar una asociación internacional de fabricantes de pistas

(Información remitida por la empresa firmante)

WATERLOO, ON, 10 de julio, 2024/PRNewswire/ -- ATHLETICA Sport Systems Inc., CIMCO Refrigeration (una división de Toromont Industries Limited), Jet Ice Limited y Zamboni Company Ltd. anuncian la formación de la Asociación Internacional de Fabricantes de Pistas ("IRMA").

Los propietarios y operadores de pistas de hielo enfrentan desafíos cada vez mayores con costos crecientes, infraestructura obsoleta y la necesidad de una planificación estratégica de activos. Las cuatro empresas formaron la organización para salvaguardar y promover el futuro de las instalaciones que albergan deportes sobre hielo en todo el mundo.

El amplio conocimiento colectivo de las empresas de la industria en su conjunto y su variedad complementaria de productos y servicios garantizan que el grupo esté excepcionalmente calificado para representar los mejores intereses de los operadores de pistas, sin importar la escala de operación de sus instalaciones o el límite de recursos.

En una industria donde reclutar, capacitar y retener personal calificado es difícil, un enfoque de esta organización será ofrecer oportunidades de aprendizaje continuo, fomentando el crecimiento profesional. Los miembros de IRMA ya muestran su liderazgo en la industria en lo que se refiere a capacitación y desarrollo, con cursos individuales llevados a los estadios y a sus empleados para garantizar la coherencia con la operación del producto y reforzar las mejores prácticas.

IRMA trabajará para buscar soluciones significativas y mensurables para una industria que enfrenta la búsqueda de soluciones ecológicas para minimizar su impacto. Colaborar con líderes gubernamentales y municipios para desarrollar y aprovechar incentivos para prácticas sostenibles aportará valor financiero a nivel de pista, permitiendo una mayor adopción de productos y servicios que ahorrarán tiempo, dinero y recursos.

Para obtener información adicional, visite www.internationalrink.com.

Encuentre a IRMA en estos próximos eventos:

Conferencia de ASM Global OSCAR en Knoxville, TN, 14-17 de julio, 2024

Día de innovación CIMCO/IRMA en Edmonton, AB, 7-8 de noviembre, 2024

Contacto: Greg Taylor, greg@jetice.com; Andrew McRae, amcrae@athletica.com, info@internationalrink.com

