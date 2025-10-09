Los datos de Field Medical, seleccionados para el VT Symposium 2025 sobre ensayos clínicos de última hora

(Información remitida por la empresa firmante)

- Los datos de los primeros 6 meses de ensayos médicos en humanos con Field Medical, seleccionados para el VT Symposium 2025 sobre ensayos clínicos de última hora

Tres sesiones presentan nuevos resultados, un caso en directo e investigaciones preclínicas con el sistema de ablación FieldForce™

CARDIFF-BY-THE-SEA, California y FILADELFIA , 9 de octubre de 2025/PRNewswire/ -- Field Medical, Inc., líder en tecnología de ablación por campos pulsados (PFA) para la taquicardia ventricular (TV), ha anunciado hoy su participación en el 20º Simposio Internacional Anual sobre Arritmias Ventriculares (VT Symposium), que se celebrará los días 10 y 11 de octubre en Filadelfia.

Field Medical participará en tres sesiones, en las que se presentarán los resultados de los primeros seis meses de uso en humanos de su sistema de ablación FieldForce™, la primera plataforma PFA de fuerza de contacto focal diseñada para la TV, un caso de TV en directo pregrabado y una investigación preclínica traslacional.

Presentaciones científicas de Field Medical en el VT Symposium

En la competición de ensayos clínicos de última hora, el doctor Vivek Reddy presentará Ablación focal pulsada de alto voltaje para tratar la taquicardia ventricular relacionada con cicatrices: resultados finales a los seis meses del primer ensayo VCAS en humanos el viernes 10 de octubre, de 3:50 a 4:00 p.m.

El sábado 11 de octubre, de 9:30 a 9:40 a.m., el doctor Cory Tschabrunn presentará PFA de alto voltaje para la TV: conclusiones del modelo porcino de infarto crónico.

Más tarde ese mismo día, en las demostraciones de casos en directo pregrabadas, el doctor Vivek Reddy ilustrará Ablación de TV de alto voltaje guiada por imagen de 12:35 a 13:55 p.m.

El VT Symposium es un foro fundamental para el avance de la ciencia clínica, y Field Medical se enorgullece de compartir nuevos datos significativos que subrayan la urgente necesidad de innovación para ayudar a los pacientes con TV. Nuestros resultados a seis meses demuestran el potencial de nuestra tecnología PFA en el tratamiento de estas arritmias difíciles, lo que pone de relieve tanto la solidez como la singularidad de nuestro enfoque, afirmó Mark Wisniewski, presidente del consejo de administración de Field Medical.

Field Medical también ha anunciado cambios en su dirección para reforzar su enfoque en la innovación y la estrategia. El doctor Steven Mickelsen, fundador, es ahora director de tecnología (CTO) y lidera la innovación clínica y el desarrollo del sistema de ablación FieldForce. Kit Schneider ha sido nombrado director de estrategia (CSO) y es responsable de la estrategia corporativa a largo plazo, las asociaciones y el crecimiento.

Field Medical ha logrado avances notables en la introducción de la ablación por campo pulsado en el ventrículo, destacó Schneider. Mi objetivo será posicionar a la empresa para la siguiente fase de crecimiento, fortalecer las alianzas y garantizar que estamos preparados para ofrecer estas innovaciones a médicos y pacientes de todo el mundo.

Acerca de Field Medical Inc.

Fundada en 2022, Field Medical es una empresa de tecnología médica en fase clínica dedicada al avance de soluciones de ablación por campo pulsado (PFA) para arritmias cardíacas complejas. Su sistema de ablación FieldForce™ integra un diseño de catéter focal con la energía patentada FieldBending™, diseñada para realizar ablaciones eficaces y precisas de forma segura con el objetivo de mejorar los resultados en el tratamiento de las arritmias ventriculares y auriculares. En 2024, Field Medical obtuvo la designación de dispositivo innovador y entró en el programa piloto TAP de la FDA por su indicación para la taquicardia ventricular.

Si desea más información visite www.fieldmedicalinc.com y síganos en LinkedIn, X y YouTube.

El sistema de ablación FieldForce™ es un dispositivo en fase de investigación y su uso está limitado por la legislación federal (o de los Estados Unidos) a fines de investigación.

