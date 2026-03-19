DCK presenta una cartera ampliada de herramientas eléctricas profesionales en EISENWARENMESSE 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

- DCK presenta una cartera ampliada de herramientas eléctricas profesionales y equipos eléctricos para exteriores en EISENWARENMESSE 2026, reforzando su compromiso con el mercado europeo

COLONIA, Alemania, 19 de marzo de 2026/PRNewswire/ -- DCK Tools, marca de herramientas eléctricas profesionales de Dongcheng, tuvo una destacada presencia en EISENWARENMESSE – Feria Internacional de Ferretería de Colonia 2026, donde presentó sus últimas innovaciones y una cartera de productos ampliada. Con herramientas eléctricas profesionales de vanguardia y una completa gama de equipos eléctricos para exteriores, la compañía resaltó su creciente capacidad como proveedor de soluciones integrales, al tiempo que reforzó su compromiso estratégico con el mercado europeo.

En el evento celebrado del 3 al 6 de marzo, DCK destacó sus últimas innovaciones y avances tecnológicos en herramientas eléctricas profesionales, subrayando su constante innovación y creciente capacidad en el segmento profesional. La presentación incluyó herramientas eléctricas con plataformas de baterías de 20 V y 40 V, así como equipos para exteriores con plataformas de baterías de 20 V y 58 V, con compatibilidad entre plataformas diseñada para mejorar la eficiencia del sistema y reducir la necesidad de múltiples configuraciones de batería en los dispositivos, lo que permite operaciones más eficientes y convenientes en una amplia gama de aplicaciones.

DCK también presentó un completo catálogo de equipos eléctricos para exteriores, que incluye herramientas para césped y jardín, cortacésped robóticos y cortacésped autopropulsados de giro cero. La exhibición integrada demostró la transición de la marca, pasando de ofrecer productos individuales a un ecosistema de productos integral y adaptable a cualquier situación, que combina herramientas profesionales con soluciones inteligentes para exteriores para satisfacer las necesidades cambiantes de los usuarios.

"Nuestra participación en la feria de este año representa un hito clave para fortalecer nuestro compromiso a largo plazo con el mercado europeo", declaró Stella Su, directora de Marketing para Europa y Norteamérica de DCK.

"Como una de las ferias comerciales más influyentes del sector del hardware, EISENWARENMESSE nos proporciona una valiosa plataforma para conectar con los principales actores del mercado en toda Europa. En nuestra segunda participación en el evento, seguimos consolidando nuestra presencia regional y fortaleciendo nuestro desarrollo de mercado en Europa", añadió Su.

Durante la feria, las demostraciones in situ y las experiencias prácticas en el stand de DCK permitieron una interacción más cercana con distribuidores, socios y usuarios profesionales de toda la región. Recibimos comentarios muy positivos de los usuarios profesionales, especialmente en lo que respecta al potente rendimiento de los productos, su gran durabilidad, la compatibilidad de baterías multiplataforma y su diseño ergonómico. Gracias a estas interacciones, la empresa obtuvo información valiosa de primera mano de los usuarios finales, que contribuirá al desarrollo de futuros productos y al perfeccionamiento de sus estrategias de mercado.

De cara al futuro, DCK seguirá impulsando su ecosistema de productos integrados, ofreciendo soluciones de nivel profesional que combinan rendimiento, fiabilidad y un diseño centrado en el usuario para satisfacer las necesidades cambiantes del mercado en toda Europa.

Para más información, visite: www.dck-tools.com

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