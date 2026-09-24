DCK Tools presenta su gama ampliada de equipos motorizados para exteriores en Salonvert 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

Las nuevas herramientas de jardinería inalámbricas de 40 V y una nueva serie de cortacéspedes robóticos destacan la creciente cartera de productos de DCK y sus años de perfeccionamiento continuo en tecnología LiDAR 3D.

SAINT-CHÉRON, Francia, 24 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- DCK Tools, una marca profesional de Dongcheng, presenta su completa gama de productos en Salonvert 2026, evento que se celebra del 22 al 24 de septiembre. La feria marca el lanzamiento de la nueva línea de herramientas de jardinería de iones de litio de 40 V de DCK, así como de la nueva serie TERRAINA 3D LiDAR + VISION E AWD, que cuenta con tracción a tres ruedas.

Orientada al paisajismo profesional y al mantenimiento de espacios verdes, Salonvert reúne a contratistas de paisajismo, municipios, distribuidores y especialistas en equipamiento. En el stand 048, DCK exhibe su amplia variedad de herramientas y equipos; destacan sus últimas herramientas de jardinería inalámbricas y tecnologías de corte inteligente, que ponen de relieve el continuo desarrollo de su catálogo de maquinaria de exterior.

La nueva gama de 40 V amplía la oferta de herramientas de jardinería inalámbricas de DCK, complementando sus plataformas existentes de 20 V y 58 V. Esta incorporación diversifica las opciones disponibles en el catálogo, facilitando a usuarios y distribuidores la elección de equipos adecuados para distintas tareas de mantenimiento de jardines y requisitos operativos.

La serie TERRAINA 3D LiDAR + VISION E AWD se basa en los tres años de experiencia y en la optimización continua de DCK en tecnología LiDAR 3D. Este desarrollo constante sustenta las capacidades mejoradas de detección y navegación de la serie.

La serie combina LiDAR 3D de 360° con detección visual, utilizando nubes de puntos láser de alta densidad para captar los contornos del terreno y los obstáculos, así como para generar mapas tridimensionales detallados en tiempo real. Mediante el cruce de información entre las características visuales y los escaneos LiDAR, el sistema de fusión está diseñado para mejorar el reconocimiento de límites y facilitar un posicionamiento y una navegación precisos en entornos de césped complejos.

Como complemento a estas capacidades de detección, la serie incorpora un sistema de tracción a las tres ruedas que impulsa las tres ruedas para mejorar la adherencia en pendientes y terrenos irregulares. Esta gama es capaz de superar pendientes de hasta el 55 % y salvar obstáculos verticales de hasta 4 cm de altura. La rueda delantera ofrece una rotación de 180° para facilitar las maniobras, mientras que el sistema de tracción está diseñado para equilibrar la capacidad de desplazamiento sobre el terreno con la protección del césped.

DCK ofrece ahora en Francia una completa gama de maquinaria de jardinería y exteriores, que incluye herramientas inalámbricas de 20 V, 40 V y 58 V, tractores cortacésped y robots cortacésped. Esta creciente oferta, que abarca una amplia variedad de aplicaciones de paisajismo y mantenimiento de césped, refleja el continuo desarrollo de la línea de productos de DCK y su creciente presencia en el mercado francés.

Para más información, visite fr.dck-tools.com.

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