Debevoise nombra a Jeffrey Sullivan KC e Ina Popova como copresidentes de litigios europeos

(Información remitida por la empresa firmante)

LONDRES,, 18 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Debevoise & Plimpton LLP anuncia el nombramiento de los socios Jeffrey Sullivan KC e Ina Popova como copresidentes del área de Litigios Europeos en sus oficinas de París, Frankfurt y Luxemburgo.

Catherine Amirfar, copresidenta del Grupo Global de Resolución de Litigios Internacionales de la firma, declaró: "El liderazgo de Ina y Jeff consolidará la sólida trayectoria de Debevoise en litigios de gran envergadura en Europa continental, garantizando que sigamos ofreciendo a nuestros clientes el más alto nivel de representación y asesoramiento estratégico. Se unen a Dietmar Prager en Latinoamérica y a Tony Dymond en Asia como líderes de nuestros equipos de litigios en regiones clave del mundo".

Sullivan KC desempeñará este nuevo cargo simultáneamente con sus responsabilidades actuales como copresidente del Grupo de Resolución de Litigios Internacionales de la firma. Su práctica se centra en el arbitraje internacional y el derecho internacional público. Es uno de los abogados más destacados y respetados del mercado, representando a empresas y patrocinadores de capital privado en arbitrajes comerciales y de inversión ante las principales instituciones arbitrales. Asimismo, participa regularmente como árbitro.

La práctica de Popova abarca el arbitraje internacional, el derecho internacional público y los litigios judiciales relacionados con el arbitraje. Representa a empresas, estados soberanos y particulares en la prevención, gestión, litigio y resolución de controversias internacionales, y asesora a gestores de activos y fondos de inversión en la evaluación de inversiones en reclamaciones o laudos internacionales. Posee doble titulación en derecho civil y derecho común, y gestiona asuntos en inglés, francés, italiano y español. Fue miembro de la Corte Internacional de Arbitraje de la CCI y también ejerce como árbitro.

Durante más de cuatro décadas, el Grupo de Resolución de Controversias Internacionales de Debevoise ha ofrecido una defensa eficaz, un criterio comercial sólido y una profunda dedicación al cliente sin igual en el mundo. El equipo está cualificado en sistemas jurídicos comunes y civiles, y habla más de 35 idiomas. Los casos recientes han involucrado a más de 125 países y más de 110.000 millones de dólares en juego. Gracias a su calidad, tenacidad, habilidad y experiencia, el equipo ha logrado algunos de los resultados más importantes y significativos en arbitraje internacional y derecho internacional público. De hecho, Global Arbitration Review ha comentado: "Si hay algún equipo que haya conseguido consistentemente 'los grandes resultados', parece ser Debevoise".

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