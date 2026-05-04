Una década de aprendizaje transfronterizo: el Instituto Sur-Sur de la PKU cumple 10 años

(Información remitida por la empresa firmante)

PEKÍN, 4 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Cuando Ismail Zabeeh se matriculó como estudiante de doctorado en el Instituto de Cooperación y Desarrollo Sur-Sur (ISSCAD) de la Universidad de Pekín, ya había ejercido como ministro de Estado en las Maldivas. Lo que le impulsó a regresar a las aulas fue la oportunidad de estudiar el desarrollo a través de la experiencia directa de países que también han experimentado un rápido desarrollo.

Zabeeh no es el único. Eric Dodoo-Amoo, director del Departamento de China del Ministerio de Finanzas de Ghana, es graduado del ISSCAD de la promoción de 2022. El 29 de abril de 2026, ambos acudieron al Centro de Intercambio Internacional Yingjie de la Universidad de Pekín para unirse a estudiantes y exalumnos de todo el mundo en la celebración del décimo aniversario del instituto, que incluyó un foro sobre desarrollo sostenible en el Sur Global.

Fundado en el año 2016, el ISSCAD se basa en una premisa aún poco común en la educación para el desarrollo internacional: que los países en desarrollo han generado su propio acervo de conocimientos que merece ser estudiado sistemáticamente.

"La innovación más importante de este instituto radica en que se nutre de la experiencia de desarrollo de China y otros países en desarrollo", afirmó Justin Yifu Lin, decano honorario del ISSCAD y ex economista jefe del Banco Mundial.

El foro conmemorativo reunió a líderes gubernamentales, académicos y diplomáticos. El presidente del Consejo de la Universidad de Pekín, He Guangcai, y altos funcionarios de la Agencia China de Cooperación Internacional para el Desarrollo, el Ministerio de Comercio y el Ministerio de Educación reafirmaron su compromiso con el instituto como plataforma para el desarrollo del talento, la investigación de políticas y el intercambio internacional.

Arkebe Oqubay, exministro de Etiopía y destacado experto en política industrial en África, calificó la próxima década como una oportunidad crucial para profundizar la cooperación Sur-Sur. Abigail Shoniwa, embajadora de Zimbabue en China, señaló que los responsables políticos zimbabuenses han aprovechado directamente los conocimientos adquiridos a través de los programas del ISSCAD.

Una ceremonia especial de iluminación y un desfile de banderas con la participación de estudiantes y exalumnos de más de 80 países conmemoraron el décimo aniversario, simbolizando la unidad y las aspiraciones compartidas del Sur Global.

Durante la última década, el instituto ha capacitado a altos funcionarios, diplomáticos y académicos de África, Asia, Latinoamérica y el Pacífico, ofreciendo programas de doctorado y maestría que combinan la investigación académica con el trabajo de campo en políticas públicas en China.

Al comenzar su segunda década, Lin expresó una aspiración: que el instituto se convierta en un centro reconocido mundialmente para la innovación académica y el intercambio de conocimientos entre naciones en desarrollo.

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