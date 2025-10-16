Degussa y la revista Monopol presentan las cinco nominaciones finalistas del Young Generation Art

(Información remitida por la empresa firmante)

Degussa y la revista Monopol presentan en la feria Frieze London las cinco nominaciones como artistas finalistas del Young Generation Art Award

Londres, 16 de octubre 2025 (News Aktuell).- En la prestigiosa feria de arte Frieze London, Degussa Goldhandel, en cooperación con la revista de arte Monopol, ha hecho públicas las cinco nominaciones para el Young Generation Art Award 2026. El premio, instituido en 2024 y concedido por primera vez en 2025, se otorga con la intención de promover posiciones juveniles prometedoras dentro del arte contemporáneo.

Degussa Goldhandel está presente este año por primera vez en este galardón concedido en la Frieze, donde exhibe una gran exposición individual de la ganadora de la primera edición Thuy Tien Nguyen, cuya obra convenció al Jurado en 2025.

Ayer, coincidiendo con la inauguración de la feria, se reveló la nueva lista de finalistas en la edición de 2026. Las nominaciones son esta vez Yuhao Chen, Lunita July Dorn, Arne Grashoff, Emmélie Lempert y Ken Nwadiogbu. Las candidaturas han sido seleccionadas de entre las cerca de 400 presentadas, todo un testimonio del interés que el premio disfruta entre artistas jóvenes.

Las cinco posiciones aparecerán presentadas en la edición impresa de noviembre de la revista Monopol. A partir del 28 de noviembre, se podrá contemplar sus obras en una exposición conjunta en la sucursal de Degussa en Berlín, en la calle Französische Straße 48.

«Debutar en la Frieze de Londres con la primera ganadora del Young Generation Art Award en este segundo año del premio supone un hito de gran significación. Esta significativa presencia internacional subraya la relevancia y la continuidad de nuestro compromiso con el arte», declara Christian Rauch, CEO de Degussa.

«El Young Generation Art Award es un premio de enorme repercusión entre artistas jóvenes y es una iniciativa innegablemente certera», afirma por su parte Elke Buhr, redactora jefe de Monopol. «La diversidad y calidad de las candidaturas presentadas han sido para mí una gran alegría, a la que se añade el honor de presentar en Monopol las cinco posiciones más destacadas.»

La dotación del Young Generation Art Award es de 10.000 € para el primer premio, que se suman a los 3.000 € para cada uno de los nombres finalistas. Un Jurado especializado se encargará de seleccionar la ganadora o ganador de 2026 entre los cinco candidatos definitivos. Sus miembros serán, de nuevo, Yilmaz Dziewior, Director del Museo Ludwig de Colonia, Maya Heckelmann, curadora y responsable de patrocinio artístico y cultural en Degussa, y Elke Buhr, redactora jefe de Monopol.

Datos biográficos de las personas nominadas

Yuhao Chen (nac. 1991, China) cursó estudios superiores en la China Academy of Art y en la Academia de las Artes Plásticas de Múnich, donde concluyó en 2023 su máster como alumno de Anke Doberauer. Reside y trabaja en Múnich.

(nac. 1991, China) cursó estudios superiores en la China Academy of Art y en la Academia de las Artes Plásticas de Múnich, donde concluyó en 2023 su máster como alumno de Anke Doberauer. Reside y trabaja en Múnich. Lunita July Dorn (nac. 1999, Berlin) cursa estudios desde 2020 en la Escuela Superior de Bellas Artes de Weißensee como alumna de Friederike Feldmann. Reside y trabaja en Berlín.

(nac. 1999, Berlin) cursa estudios desde 2020 en la Escuela Superior de Bellas Artes de Weißensee como alumna de Friederike Feldmann. Reside y trabaja en Berlín. Arne Grashoff (nac. 1995, sur de Alemania) cursó estudios superiores de diseño para la comunicación en Stuttgart y a continuación fotografía con Heidi Specker en la Escuela Superior de Artes Gráficas y Edición de Leipzig. En 2025 prosiguió sus estudios en la Universidad de las Artes de Berlín, ciudad en la que reside.

(nac. 1995, sur de Alemania) cursó estudios superiores de diseño para la comunicación en Stuttgart y a continuación fotografía con Heidi Specker en la Escuela Superior de Artes Gráficas y Edición de Leipzig. En 2025 prosiguió sus estudios en la Universidad de las Artes de Berlín, ciudad en la que reside. Emmélie Lempert (nac. 1998, Bonn) estudió psicología en la Universidad Humboldt de Berlín y a continuación práctica artística independiente en la Academia de las Artes de Düsseldorf, donde se graduó en 2024 con Peter Piller. Reside y trabaja en Bonn y Berlín.

(nac. 1998, Bonn) estudió psicología en la Universidad Humboldt de Berlín y a continuación práctica artística independiente en la Academia de las Artes de Düsseldorf, donde se graduó en 2024 con Peter Piller. Reside y trabaja en Bonn y Berlín. Ken Nwadiogbu (nac. 1994, Lagos, Nigeria) comenzó cursando estudios de ingeniería antes de orientarse al arte. Obtuvo una maestria en pintura en la Royal Academy of Arts de Londres, donde también reside y trabaja.

A través del Young Generation Art Award, Degussa coopera con Monopol para promover la generación futura de artistas y establecer una clara referencia en favor de la calidad y diversidad artísticas en la escena artística juvenil europea.

Puede encontrar información adicional en:

Degussa Holding AG, c/ Oberneuhofstrasse 12, 6340 Baar, Suiza,

Andrea Haener, correo electrónico: presse@degussa.com

Res Publica Verlags GmbH, Fasanenstraße 7–8, 10623 Berlín,

Elke Buhr, correo electrónico: buhr@monopol-magazin.de