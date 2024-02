Una demanda puede afectar a sus derechos si era menor cuando apareció en un vídeo en uno de estos sitios web

(Información remitida por la empresa firmante)

- Si era menor de edad cuando apareció en un vídeo o imagen cargado o visible en Pornhub.com, Pornhubpremium.com, Redtube.com, Redtubepremium.com, YouPorn.com, YouPornpremium.com, Tube8.com, Mofosex.com, ExtremeTube.com, Spankwire.com, Keezmovies.com, Thumbzilla.com o XTube.com, una demanda colectiva puede afectar a sus derechos

Una demanda colectiva está pendiente en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Central de California ("el tribunal"). La demanda se conoce como Jane Doe contra MindGeek USA Incorporated, MindGeek S.A.R.L., MG Freesites, LTD, d/b/a Pornhub, MG Freesites II, LTD, MG Content RT Limited, y 9219-1568 Quebec, Inc. d/b/a MindGeek, nº SACV 21-00338-CJC (ADSx). El tribunal decidió que esta demanda debía ser una acción colectiva en nombre de una "clase", o grupo de personas, que podría incluirle a usted. Lea a continuación un resumen de sus derechos y opciones antes de un próximo juicio en agosto de 2024.

¿De qué se trata esta demanda?

El demandante alega que MindGeek USA Incorporated, MindGeek S.A.R.L., MG Freesites, LTD, d/b/a Pornhub, MG Freesites II, LTD, MG Content RT Limited, y 9219-1568 Quebec, Inc. d/b/a MindGeek (colectivamente, "los demandados") participaron sistemáticamente en empresas de tráfico sexual que implicaban a decenas de miles de niños al recibir, distribuir y beneficiarse de montones de material de abuso sexual infantil ("CSAM") en los sitios web Pornhub. com, Pornhubpremium.com, Redtube.com, Redtubepremium.com, YouPorn.com, YouPornpremium.com, Tube8.com, Mofosex.com, ExtremeTube.com, Spankwire.com, Keezmovies.com, Thumbzilla.com y XTube.com. Los demandados niegan haber cometido delito alguno. El tribunal no ha decidido quién tiene razón y quién no. No hay dinero disponible ahora, y no hay garantía de que lo habrá. Sin embargo, sus derechos legales se ven afectados, y usted tiene que tomar una decisión ahora.

¿Formo parte de la clase?

El tribunal certificó una clase y una subclase de California como se detalla a continuación.

Clase: Todas las personas que eran menores de 18 años cuando aparecieron en un vídeo o imagen que se haya cargado o puesto a disposición para su visualización en cualquier sitio web propiedad de MindGeek o gestionado por MindGeek, incluidos Pornhub.com, Pornhubpremium. com, Redtube.com, Redtubepremium.com, YouPorn.com, YouPornpremium.com, Tube8.com, Mofosex.com, ExtremeTube.com, Spankwire.com, Keezmovies.com, Thumbzilla.com y XTube.com, desde el 19 de febrero de 2011 hasta la fecha.

Subclase de California: Miembros de la clase residentes en California que eran menores de 18 años cuando aparecieron en un vídeo o imagen que haya sido cargado o puesto a disposición para su visualización en cualquier sitio web propiedad de MindGeek o gestionado por ésta, incluido Pornhub. com, Pornhubpremium.com, Redtube.com, Redtubepremium.com, YouPorn.com, YouPornpremium.com, Tube8.com, Mofosex.com, ExtremeTube.com, Spankwire.com, Keezmovies.com, Thumbzilla.com y XTube.com, desde el 19 de febrero de 2011 hasta la actualidad.

¿Cuáles son mis opciones?

Puede no hacer nada o excluirse.

No hacer nada . Al no hacer nada, mantiene la posibilidad de obtener dinero o beneficios que puedan derivarse de un juicio o un acuerdo. Pero renuncia a cualquier derecho a demandar a los demandados por separado sobre las mismas reclamaciones legales en esta demanda. Usted quedará vinculado por el resultado de este pleito.

Solicitar su exclusión . Si un miembro de la clase desea ser excluido de esta demanda colectiva, puede rellenar y devolver el Formulario de Solicitud de Exclusión disponible en www.MindGeekClassActionLitigation.com. Si solicita ser excluido de esta demanda y posteriormente se le conceden dinero o beneficios, no participará en dichos beneficios. Pero conservará cualquier derecho a demandar a los demandados por separado sobre las mismas reclamaciones legales en este pleito. Usted no estará obligado por el resultado de este juicio. El formulario de solicitud de exclusión puede enviarse electrónicamente o por correo postal. Los formularios de solicitud de exclusión enviados electrónicamente pueden enviarse por correo electrónico a info@MindGeekClassActionLitigation.com o electrónicamente a través de www.MindGeekClassActionLitigation.com. Los Formularios de Solicitud de Exclusión enviados por correo físico deben remitirse a: MindGeek Class Action Litigation, c/o JND Legal Administration, Exclusion Requests, P.O. Box 91491, Seattle, WA 98111. La fecha límite para enviar su formulario de solicitud de exclusión electrónicamente o por correo físico es el 22 de abril de 2024.

El juicio

El juicio está programado para agosto de 2024. El tribunal designó al bufete de abogados Susman Godfrey L.L.P. para representar a los miembros del grupo como abogado del grupo. No es necesario que asista al juicio. Los abogados de la clase presentarán el caso para el demandante y la clase, y los abogados de los demandados presentarán en su nombre. Usted o su propio abogado pueden asistir por cuenta propia.

¿Preguntas?

Este aviso es un resumen de la demanda y del procedimiento. Puede obtener información adicional visitando www.MindGeekClassCctionLitigation.com , llamando al 844-566-0107, enviando un correo electrónico a info@MindGeekClassActionLitigation.com , o escribiendo al administrador a MindGeek Class Action Litigation, c/o JND Legal Administration P.O. Box 91491, Seattle, WA 98111. También puede llamar al abogado del grupo al 1-310-789-3100. No se ponga en contacto con el tribunal.

