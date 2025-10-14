Depot Connect International (DCI) inaugura nuevas instalaciones en Summerville (North Charleston) y refuerza sus vínculo

(Información remitida por la empresa firmante)

SUMMERVILLE, Carolina del Sur, 14 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Depot Connect International (DCI), proveedor líder de servicios integrados de depósito, lavado de tanques, mantenimiento y logística, ha anunciado hoy la inauguración de sus nuevas instalaciones en Estados Unidos, situadas en 428 High Country Drive, Summerville, Carolina del Sur.

Las nuevas y modernas instalaciones, estratégicamente situadas cerca del puerto de Charleston, amplían la capacidad de DCI para prestar servicio a clientes regionales y nacionales, al tiempo que crean nuevas oportunidades de colaboración, crecimiento y participación comunitaria en toda la zona metropolitana de Charleston. Esta expansión mejora la capacidad de servicio, aumenta la eficiencia operativa y crea valiosas oportunidades para el empleo local y las asociaciones con proveedores.

La ceremonia de inauguración contará con las intervenciones del director ejecutivo de DCI, Chris Synek, junto con los líderes del puerto de Charleston, la Cámara de Comercio de Summerville y las autoridades locales.

Esta inauguración es más que la puesta en marcha de unas instalaciones, es un compromiso con Summerville y la región metropolitana de Charleston, afirmó Chris Synek, director ejecutivo de DCI. El puerto de Charleston es uno de los puertos de contenedores de más rápido crecimiento del país, y Summerville representa el tipo de comunidad dinámica e innovadora en la que DCI quiere invertir y crecer. La colaboración y el apoyo que hemos recibido tanto de la Autoridad Portuaria como de la Cámara de Comercio de Summerville han sido extraordinarios. Juntos, estamos construyendo conexiones más sólidas para nuestros clientes, nuestros empleados y la economía local.

Las instalaciones, de 20 acres, ofrecen una gama completa de servicios, que incluyen lavado y mantenimiento de camiones cisterna, repuestos e inspecciones, almacenamiento de tanques ISO, lavado, calentamiento/vaporización y reparación de chasis. Con esta expansión, DCI refuerza su compromiso con un servicio seguro, fiable y sostenible en toda Norteamérica.

Micah Mallace, presidente y director ejecutivo de South Carolina Ports, comentó: South Carolina Ports se enorgullece de que DCI haya ampliado su presencia en el mercado de Charleston. Su inversión refuerza las capacidades de la cadena de suministro disponibles para los clientes que utilizan el puerto de Charleston y crea oportunidades significativas para las empresas y el empleo en nuestra región.

Rita Berry, presidenta y directora ejecutiva de la Cámara de Comercio del Gran Summerville/Condado de Dorchester, añadió: Estamos encantados de dar la bienvenida a DCI como nuevo miembro de nuestra Cámara y nuestra comunidad. Su presencia en Summerville aporta nuevos servicios, nuevas asociaciones y nueva energía al panorama empresarial local. Esperamos poder apoyar su crecimiento y éxito aquí.

La gran inauguración marca un hito importante en el lanzamiento de la marca ONE DCI de DCI, que une sus 190 ubicaciones globales bajo una única identidad. Además de mejorar la capacidad de servicio al cliente, la nueva sede refleja el compromiso a largo plazo de DCI con la participación de la comunidad, el desarrollo económico y la sostenibilidad medioambiental.

Acerca de DCI

Depot Connect International (DCI) es líder mundial en soluciones de depósito, limpieza de tanques, mantenimiento, almacenamiento y logística, con más de 190 ubicaciones en siete países. DCI presta servicios a industrias que van desde los productos químicos hasta los productos alimenticios, y ofrece soluciones seguras, eficientes y sostenibles para el almacenamiento, la limpieza, el mantenimiento y el transporte e es de cargas críticas. Guiada por sus valores de seguridad, calidad, personas y planeta, DCI invierte en infraestructura, tecnología y personas para ofrecer un valor excepcional a los clientes, al tiempo que apoya a las comunidades en las que opera.

Acerca de la Cámara de Comercio de SummervilleLa Cámara de Comercio del Gran Summerville/Condado de Dorchester es una organización local sin ánimo de lucro 501(c)(6) compuesta por más de 750 empresas miembros dedicadas a construir una comunidad más fuerte mediante la promoción de la vitalidad económica, la defensa de los intereses empresariales y la preservación de la calidad de vida en Summerville y su región circundante.

Acerca de los puertos de Carolina del SurLa Autoridad Portuaria de Carolina del Sur opera terminales marítimas en Charleston y dos puertos interiores, y es uno de los principales motores del comercio y el desarrollo económico en el sureste. Como octavo puerto de contenedores más grande de Estados Unidos, los puertos de Carolina del Sur invierten de forma proactiva en infraestructura y capacidad para apoyar cadenas de suministro fiables, crear puestos de trabajo e impulsar el crecimiento económico en todo el estado.

Contacto con los medios:Mike ElwoodVicepresidente de Marketing y ESGDepot Connect International416-953-4134 | mike.elwood@depotconnect.com

