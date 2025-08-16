(Información remitida por la empresa firmante)

- DermRays celebra 13 años de innovación en el cuidado de la piel con una oferta exclusiva de aniversario y un innovador dispositivo láser de 1450 nm para 2026

PLEASANTON, Calif., 16 de agosto de 2025/PRNewswire/ -- DermRays, pionera en tecnología para el cuidado de la piel en casa, celebra su 13º aniversario con una presentación de sus dispositivos más vendidos y un adelanto de su próxima herramienta láser de 1.450 nm, cuyo lanzamiento está previsto para principios de 2026. Este hito subraya el compromiso de la marca con la fusión de la ciencia de vanguardia con soluciones de belleza accesibles.

Aniversario destacado: héroes galardonados del cuidado de la piel

Para agradecer la confianza de sus clientes, DermRays ofrece descuentos por tiempo limitado en tres dispositivos innovadores diseñados para rejuvenecer la piel en casa:

1. DermRays Revive

El primer y único láser doméstico de ultraalta energía para la regeneración de colágeno. Ideal para reducir las líneas de expresión y estimular la producción de colágeno, es una herramienta de calidad clínica a un precio mucho menor. Revive utiliza tecnología láser de vanguardia de 1064 nm, la misma que emplean las principales marcas de salón.

2. FusionGlow Multi-Functional Microcurrent Toning Device

Más allá de la microcorriente: 5 tecnologías de cuidado de la piel que necesitas.

Revitalización integral de la piel: Ilumina, hidrata y rejuvenece.

Consiga una piel radiante y firme en 14 días con resultados clínicamente visibles, avalados por SGS.

3. LED Light Therapy Silicone Mask

Su aliado diario para el cuidado de la piel: luz azul, roja, infrarroja y mixta para cada necesidad. Solo 15 minutos al día para una piel joven y radiante.

"Durante 13 años, hemos empoderado a los usuarios para que tomen el control de sus rutinas de cuidado de la piel con tecnología segura y eficaz", afirmó la Dra. Yang Lin, directora de marca de DermRays. "Nuestra oferta de aniversario es un homenaje a nuestra comunidad y solo el comienzo de lo que está por venir".

4. El futuro: Dispositivo láser para el cuidado de la piel de 1450 nm

DermRays se prepara para revolucionar los tratamientos en casa con su dispositivo láser de 1450 nm (previsto para el primer trimestre de 2026). Estimula la producción natural de colágeno para suavizar las líneas de expresión, restaurar la firmeza y revertir los signos de la edad. Esta herramienta ampliará la oferta profesional de la marca, acortando la distancia entre los tratamientos de spa y el cuidado en casa.

Únase a la celebración

Del 1 al 31 de agosto de 2025, disfrute de paquetes exclusivos de aniversario y descuentos en los dispositivos más vendidos de DermRays. Síganos en redes sociales @DermRays para obsequios y demostraciones en vivo.

Acerca de DermRays

Desde 2011, DermRays ha combinado la investigación dermatológica con tecnología accesible, ofreciendo dispositivos no invasivos aprobados por la FDA/CE/UKCA para una piel radiante y joven en casa.

Video - https://www.youtube.com/watch?v=qc9BBhZISvA

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/dermrays-celebra-13-anos-de-innovacion-en-el-cuidado-de-la-piel-con-una-oferta-exclusiva-de-aniversario-302531299.html