Descubrir y experimentar: FIBO 2026 hace realidad el estilo de vida saludable

(Información remitida por la empresa firmante)

COLONIA, Germany, 16 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- FIBO se convertirá en un espacio de experiencias para el fitness y la salud. Los visitantes conocerán nuevas formas de entrenamiento, profundizando conocimientos y se llevarán ideas para una vida cotidiana activa.

Durante 4 días, la feria ofrecerá un programa variado para principiantes y deportistas profesionales. El eje central son las propuestas que combinan información y experiencias participativas: desde entrenamientos y seminarios hasta tecnologías innovadoras.

"FIBO 2026 es para todos, sin importar si estás comenzando a hacer deporte, entrenas regularmente o eres un profesional que busca nuevos estímulos. Nuestro objetivo es hacer que el ejercicio físico, la nutrición y el bienestar, le dé la posibilidad de experimentar a los visitantes un estilo de vida saludable", afirma Silke Frank, directora del Evento de FIBO.

Actividades para experimentar

Los visitantes podrán ponerse en acción: desde pilates y entrenamientos de flujo hasta hula-hoop y afroletics. Bajo la guía de entrenadores experimentados, la experiencia compartida de entrenamiento ocupa un lugar central.

Nutrición y regeneración

FIBO mostrará cómo la alimentación vegetal favorece el rendimiento, el desarrollo muscular, la recuperación En los seminarios, los visitantes obtendrán respuestas prácticas sobre nutrición, rutinas y planificación del entrenamiento.

Nuevos enfoques y tecnologías

Se destacan métodos modernos como el neuroentrenamiento, que pueden mejorar la calidad y el rendimiento. El programa se complementa con aspectos físicos y mentales, así como formatos deportivos variados: powerlifting, Muay Thai o ciclismo indoor.

Las nuevas tecnologías como la realidad mixta, los gemelos digitales y los wearables crean experiencias de entrenamiento personalizadas y hacen visible el progreso: de forma intuitiva, conectada e individual.

Datos del evento

16-19 abril, 2026, reciento de ferias en Colonia.

Contacto de prensaLeonie Ophey Leonie.Ophey@rxglobal.com

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/descubrir-y-experimentar-fibo-2026-hace-realidad-el-estilo-de-vida-saludable-302743640.html