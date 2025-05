Despachos españoles adoptan modelos de facturación flexibles, pero siguen rezagados en diversidad

(Información remitida por la empresa firmante)

El 63 % de los despachos ya ofrecen tarifas alternativas, rompiendo con la tradición de la facturación por horas.

AUGUSTA, Ga., 29 de mayo de 2025 /PRNewswire/ -- Best Lawyers publica hoy la edición inaugural del Informe del Mercado Legal de Best Law Firms™ – Spain, que revela que un 63 % de los despachos ya ofrecen modalidades de facturación alternativas, como tarifas planas o limitadas, marcando un cambio importante en un sector tradicionalmente centrado en la facturación por horas. Para los clientes, este cambio se percibe como una mejora en la previsibilidad y transparencia de los costes.

Los datos, recogidos a partir de las respuestas de 237 despachos y en el contexto de los reconocimientos de Best Law Firms – Spain 2026, ofrecen una visión actualizada sobre cómo los bufetes evalúan su desempeño y estrategia ante las nuevas exigencias del mercado. El informe identifica tendencias clave del sector, como los métodos de facturación, la relación con los clientes, las prácticas de sostenibilidad corporativa y la diversidad en los puestos de liderazgo.

El estudio también destaca que un 78 % de los despachos están activamente enfocados en captar nuevos clientes, con estrategias de crecimiento principalmente centradas en el mercado nacional. De hecho, un 34 % de los encuestados afirmaron que el 100 % de su trabajo se realiza dentro de España.

Existe un fuerte impulso dentro de la comunidad jurídica española, afirmó Elizabeth Petit, vicepresidenta de Investigación y Desarrollo en Best Lawyers. Nuestros datos revelan un mercado dinámico que equilibra tradición e innovación. Esta publicación pone de relieve tanto las áreas en las que los bufetes están prosperando como aquellas donde existen oportunidades reales de crecimiento sostenido.

Pese a los avances en los modelos de facturación, el análisis identifica importantes desafíos relacionados con la diversidad. Aunque las mujeres representan más del 66 % de las asociadas, solo el 37 % de los socios de capital son mujeres. Además, solo el 1 % de los bufetes afirma contar con un responsable de diversidad e inclusión a tiempo completo.

También hay brechas en la integración de políticas ESG (ambientales, sociales y de gobernanza): un 32 % de los bufetes asegura contar con una estrategia ESG, pero menos del 18 % dispone de cargos, comités o programas formales centrados en sostenibilidad corporativa.

Las iniciativas pro bono y de participación comunitaria muestran grandes diferencias entre despachos. Algo más del 34 % tienen programas pro bono establecidos, mientras que un tercio no cuenta con ninguno y un 21 % ha optado por no responder sobre este tema.

El sector jurídico español está avanzando con fuerza, y los bufetes necesitan referencias sólidas para guiar su crecimiento, afirma Phillip Greer, CEO de Best Lawyers. Con el lanzamiento de esta primera publicación, ofrecemos datos útiles para tomar decisiones estratégicas bien fundamentadas y alinearse con las expectativas de los clientes.

Como parte de su compromiso con el mercado legal español, Best Lawyers presenta hoy también los reconocimientos de Best Law Firms – Spain 2026, que destacan al 1 % de los bufetes más valorados del país. Estas distinciones se basan en las respuestas de más de 1.600 clientes, más de 100 entrevistas con responsables de áreas de práctica y en una convocatoria en la que se invitó a participar a más de 4.600 abogados.

Consulta el Informe del Mercado Legal de Best Law Firms – Spain y explora los reconocimientos de Best Law Firms – Spain 2026 para descubrir los despachos que ofrecen el estándar de servicio en el que confían los clientes. Puedes filtrar los resultados por nombre del bufete, región o área de práctica.

