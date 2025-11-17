DFSK E5 PLUS hace un debut histórico en Ecuador, abriendo un nuevo camino en el mercado latinoamericano

(Información remitida por la empresa firmante)

QUITO, Ecuador, 17 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- DFSK, la marca de vehículos de nueva energía (NEV) del Grupo SERES, anunció hoy el lanzamiento oficial del SUV híbrido enchufable de tamaño mediano E5 PLUS en el mercado ecuatoriano, mediante una alianza estratégica con Automekano, empresa de automoción líder en Ecuador. Este lanzamiento mundial representa un paso fundamental en la estrategia de DFSK para Latinoamérica.

Una solución híbrida integral redefine la experiencia de conducción en condiciones de carretera complejas

El modelo E5 PLUS superó con éxito pruebas especializadas en altitud realizadas en Ecuador. Durante las pruebas de manejo del día del lanzamiento, el modelo demostró una completa adaptabilidad a diversas condiciones de carretera, desde vías urbanas pavimentadas hasta terrenos montañosos sin pavimentar en altitudes elevadas.

El E5 PLUS está equipado con el Sistema Super Eléctrico Híbrido de SERES, que ofrece una potencia robusta y estable incluso en zonas de gran altitud, lo que le permite afrontar con facilidad carreteras de montaña empinadas. Sus amortiguadores con amortiguación selectiva de frecuencia (FSD) ajustan automáticamente la fuerza de amortiguación en respuesta a las ondulaciones de la superficie de la carretera, lo que garantiza una conducción cómoda y suave incluso en caminos de grava accidentados.

El E5 PLUS está equipado con una vista panorámica de 360° y una función de chasis transparente. Estas características ofrecen una visión clara y completa del entorno del vehículo y del área debajo del chasis, lo que mejora significativamente la seguridad y la confianza al volante en zonas montañosas, curvas cerradas y condiciones complejas. Además, el vehículo cuenta con 2 radares de ondas milimétricas, 6 radares ultrasónicos y 5 cámaras HD —un total de 13 sensores de percepción de alto rendimiento— para ofrecer información precisa sobre las condiciones de la carretera en tiempo real. Esto constituye una base sólida para la seguridad en los viajes y una experiencia de conducción inteligente, brindando asistencia integral en situaciones complejas como curvas cerradas.

Plan Maestro Global de Desarrollo Sostenible de DFSK: Impulsado por la "Inteligencia + Nuevas Energías"

El lanzamiento del E5 PLUS marca un hito fundamental para DFSK en su transformación de exportador de productos a una marca líder en inteligencia y nuevas energías.

Desde que se convirtió en la primera marca en introducir la tecnología híbrida enchufable en Ecuador en agosto de 2024, la serie DFSK E5 ha gozado de gran confianza y reconocimiento entre los consumidores locales, gracias a su calidad y rendimiento confiables. Cifras recientes confirman que la serie se posicionó en el séptimo lugar en ventas acumuladas dentro del mercado ecuatoriano de vehículos híbridos durante el período enero-octubre de 2025, alcanzando una participación de mercado del 3,9 %.

La introducción del E5 PLUS no solo enriquece la gama de productos, sino que también encarna el enfoque estratégico de la marca: a través de características tecnológicas más inteligentes como el sistema SERES Super Hybrid, una cabina inteligente, un chasis inteligente y optimizaciones adaptadas a las necesidades locales, DFSK está renovando integralmente su imagen de marca y esforzándose por convertirse en el socio preferido de los consumidores ecuatorianos en la nueva era energética.

Santiago Vásconez, director general de Automekano, declaró: "La llegada del E5 PLUS representa un compromiso con el futuro y la práctica de una movilidad más limpia y respetuosa con el medio ambiente. Esto refleja nuestra firme dedicación a Ecuador, a nuestros clientes y al desarrollo tecnológico de la región".

DFSK mantiene su compromiso con la propuesta de marca de "Empoderar a las personas comunes mediante tecnología inteligente accesible para que se conviertan en héroes cotidianos". De cara al futuro, DFSK se expandirá a otros mercados internacionales, incluyendo Egipto, para fortalecer su presencia global. DFSK busca colaborar con clientes de todo el mundo para lograr un futuro mejor.

