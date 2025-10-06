El Día de la Moda Shenzhen Futian regresa a París

(Información remitida por la empresa firmante)

Innovación al servicio de la moda

PARÍS, 6 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- El 29 de septiembre de 2025, el Día de la Moda Shenzhen Futian regresó a París para su segunda edición, como parte del programa "Bienvenidos a París" de la Federación de la Alta Costura y la Moda. Organizado por la Alianza de Moda Sostenible del Área de la Bahía (BASFA), con el apoyo del Gobierno del Distrito de Futian en Shenzhen, el evento presentó las colecciones de tres empresas de moda femenina: NEXY.CO, YINER y LAURÈL (Grupo Ellassay). El objetivo era promover el intercambio cultural y mostrar la creatividad de la moda china a nivel internacional.

Tres visiones distintivas de la feminidad moderna

NEXY.CO, una marca de alta gama del Grupo EEKA Fashion, fusiona el refinamiento europeo con la herencia oriental. Su colección Primavera-Verano 2026, The Time of MULAN, rinde homenaje a la mujer moderna, resiliente y elegante como la flor de magnolia.

YINER, la marca insignia de YINGER Fashion Group, fusiona influencias orientales y occidentales con una sutil elegancia. Su nueva colección, The Order of Nature, utiliza la fruta como metáfora del crecimiento, guiada por la espiral dorada como tema visual.

LAURÈL, fundada originalmente en Múnich y ahora bajo el Grupo Ellassay, se inspira en la estética Bauhaus y la artesanía alemana. Su última colección, The Eternity of Order, enfatiza la estructura geométrica y la feminidad atemporal a través de una sastrería audaz y materiales naturales.

Futian: El centro de la moda en auge de China

Ubicado en el centro de Shenzhen, el distrito de Futian se perfila como un pilar estratégico de la industria de la moda deChina, junto con las finanzas y la tecnología. En 2024, el valor añadido de la industria de la moda representó el 15% del PIB regional, con más de 1.700 empresas importantes que generaron más de 524.000 millones de yuanes en ingresos anuales. Con el Bay Area Fashion Center como base, sede de más de 30 marcas líderes, Futian se ha convertido en un centro de moda impulsado por la innovación con influencia global.

Colaboraciones e Innovación

Esta edición contó con la firma de un memorando de entendimiento entre BASFA y Luxurynsight, una plataforma francesa de software como servicio (SaaS) que impulsa la expansión global de las marcas de lujo. Las marcas y diseñadores de Futian tendrán ahora acceso a herramientas de análisis de vanguardia.

El evento también integró tecnologías emergentes, con una banda sonora generada por IA que acompañó la pasarela, fusionando tradición con arte digital.

El distrito también está avanzando en dispositivos portátiles inteligentes, avatares digitales y moda impulsada por IA.

Con iniciativas como el nuevo campus de China del Istituto Marangoni en Futian, el distrito consolida su papel como epicentro de la moda de vanguardia.

El Día de la Moda Shenzhen Futian en París 2025 celebró el diseño, la innovación y la colaboración intercultural, redefiniendo el lugar de China en la moda global.

