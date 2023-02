Día Mundial contra el Cáncer: reducción de la tasa de mortalidad con alternativas de menor riesgo

(Información remitida por la empresa firmante)

El 19,7 % de la población de la UE fuma a diario. [1] 700 000 personas en la UE mueren cada año por fumar, y uno de cada dos fumadores fallece, de media, 14 años antes. [2]

Fumar es la principal causa de cáncer evitable, con un 27 % de todos los tipos de cáncer atribuidos al tabaco. [3] Los ejemplos de Gran Bretaña (tasa de fumadores: 13,8 %) y Nueva Zelanda (10,9 %) ponen de relieve las medidas necesarias que podrían servir para la política sanitaria europea. Para educar a las personas fumadoras, los gobiernos británico y neozelandés están empleando alternativas menos nocivas como el vapeo.

El gobierno británico ha determinado que el potencial nocivo de vapear es, como mínimo, un 95 % menor que fumar. El riesgo de desarrollar cáncer se considera un 99,5 % menor entre quienes vapean frente a quienes fuman. Estos hallazgos se han visto corroborados en múltiples publicaciones en los últimos años. [4]

Reino Unido y Nueva Zelanda animan a los fumadores a pasarse al vapeo [5], e instan al personal sanitario a recomendar los cigarrillos electrónicos como alternativa en las consultas con fumadores.

Como resultado de esta estrategia, Gran Bretaña ha reducido la tasa de fumadores del 20,2 al 13,8 % en nueve años (2011-2020) gracias a una política constructiva en torno a la reducción de daños. [6] El gobierno neozelandés lanzó una campaña de sensibilización sobre el cigarrillo electrónico en 2020 que contribuyó a bajar del 13,7 al 10,9 % la tasa de fumadores en un año (2020-2021). [7]

La ciencia avala que los cigarrillos electrónicos son una muy buena manera de abandonar el tabaco. La organización Cochrane, considerada líder mundial en la revisión de literatura científica, llegó a la conclusión, hace poco, de que los cigarrillos electrónicos son muy efectivos para dejar de fumar. [8]

Pero la triste realidad es que una gran parte de quienes fuman está equivocada acerca del potencial nocivo de los cigarrillos electrónicos. Solo el 28 % de fumadores en Europa sabe que vapear es menos dañino que fumar. El 70 % de quienes tienen una experiencia escasa o nula con el vapeo cree que no contribuye a que los fumadores dejen el tabaco. [9] [10]

Dustin Dahlmann, presidente de la IEVA: «El Día Mundial contra el Cáncer es una ocasión fantástica para subrayar la importancia de la Reducción de Daños por Tabaco. Mucha gente fumadora no es consciente de los beneficios que le puede aportar pasarse al vapeo. Educar a los fumadores sobre las ventajas de los cigarrillos electrónicos es una tarea urgente de la política sanitaria de la UE. Y es que el número de enfermedades y muertes relacionadas con el tabaco en la UE se puede reducir de manera significativa».

Acerca de IEVA

La Independent European Vape Alliance (IEVA) es la única asociación paneuropea que busca unir a asociaciones, compañías, fabricantes y mayoristas nacionales de la industria del vapeo y ofrecerles una representación responsable a escala europea.

El principio fundacional de la IEVA es contribuir a la reducción de daños y la salud pública. Los cigarrillos electrónicos tienen un impacto positivo considerable y se deberían reconocer como una herramienta de reducción de daños, pues vapear no es lo mismo que fumar.

