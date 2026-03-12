El Día Mundial del Riñón 2026 conmemora 20 años de acción global

(Información remitida por la empresa firmante)

BRUSELAS, 12 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- En 2026, el Día Mundial del Riñón celebra su 20º aniversario, marcando dos décadas de acción global para concienciar sobre la salud renal. En un hito significativo, el Día Mundial del Riñón fue reconocido oficialmente por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 2025, lo que subraya su papel en la lucha contra la enfermedad renal en todo el mundo.

El 12 de marzo de 2026, la comunidad mundial se unirá bajo el lema: " Salud renal para todos: Cuidando a las personas, protegiendo el planeta ".

La campaña de este año destaca la creciente conexión entre la salud renal y la salud del planeta. Las amenazas ambientales, como la contaminación atmosférica, el estrés térmico, la deshidratación y las condiciones climáticas extremas, aumentan el riesgo y la progresión de la enfermedad renal. Mientras tanto, los tratamientos que consumen muchos recursos, como la diálisis, consumen grandes cantidades de agua, energía y plásticos de un solo uso. Los sistemas de salud deben trabajar hacia una atención renal más ecológica y sostenible. Sin embargo, la prevención y la detección temprana siguen siendo las maneras más eficaces de proteger a las personas y al planeta.

"Ante el aumento de la carga mundial de enfermedad renal, impulsada por la diabetes, la hipertensión y las presiones ambientales, el Día Mundial del Riñón 2026 es un poderoso llamamiento a la acción", enfatizó Dina Abdellatif, Copresidenta del Comité Directivo Conjunto del Día Mundial del Riñón, en nombre de la IFKF-WKA. "Debemos empoderar a las personas, fortalecer la prevención y la detección temprana, y construir sistemas de salud equitativos y de alta calidad, salvaguardando al mismo tiempo nuestro planeta y las generaciones futuras".

Conocida frecuentemente como una "enfermedad silenciosa", la enfermedad renal a menudo no presenta síntomas hasta etapas avanzadas. Sin embargo, se puede prevenir mediante la detección temprana y el manejo adecuado de factores de riesgo como la diabetes, la hipertensión arterial y la obesidad.

"La enfermedad renal se encuentra entre las diez principales causas de muerte por enfermedades no transmisibles, pero sigue siendo poco reconocida", añadió Li-Li Hsiao, copresidenta del Comité Directivo Conjunto del Día Mundial del Riñón, en nombre de la Sociedad Internacional de Nefrología (ISN). "Nuestra misión es clara: crear conciencia, promover la detección temprana y priorizar la prevención en el Día Mundial del Riñón y en adelante".

El riesgo de enfermedad renal se puede reducir siguiendo las 8 Reglas de Oro : consejos sencillos y prácticos que ayudan a las personas a proteger sus riñones y mantener la salud.

