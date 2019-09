Publicado 26/09/2019 12:05:53 CET

- Diageo muestra auriculares que predicen tu cóctel favorito y una asociación con Spotify para hacer una banda sonora

Las asociaciones van a transformar tus experiencias futuras de bebidas mostradas en las Diageo World Class Bartender of the Year Finals 2019

GLASGOW, Escocia, 26 de septiembre de 2019 /PRNewswire/ -- En el West End de Glasgow, 53 de los mejores bármanes del mundo se han unido a la realeza de la creación de bebidas y agitadores de la industria en una zona de innovación interactiva dedicada a mostrar el futuro de la cultura del cóctel.

Simon Earley, responsable de Diageo World Class, afirmó: "Estamos comprometidos a invertir en la economía de experiencia y "qué es lo siguiente" dentro de la cultura mundial del cóctel. Ese es el motivo por el que hemos solicitado a algunos de nuestros socios más progresivos a que se unan a nosotros en las World Class Bartender of the Year Finals".

"Por primera vez hemos creado un espacio interactivo - 'A Taste of the Future' - en el que junto a socios como Spotify, Crucible y ChargedUp, mostramos algunas de las cosas que creemos modelarán el futuro de las experiencias de las bebidas en todo el mundo".

Una asociación destacada en el show incluye una iniciativa pionera entre el equipo Futures de Diageo y Spotify, el servicio de suscripción de audio por streaming más popular del mundo. Para impulsar la innovación dentro de la ocasión de bebidas, Diageo ha utilizado los datos sociales para recopilar información y palabras clave relacionadas con los cócteles de marca específicos de Diageo Reserve. Desde allí, estas visiones se han suministrado a Spotify para que cree un método único que identifique las pistas principales y música que mejor integra el estado de ánimo y espíritu del cóctel.

Esta asociación ha servido para conseguir seis playlists impulsadas por los datos y siendo coadjutoras de los cócteles de marca de Diageo Reserve, incluyendo Johnnie Walker, que llevan a la vida el estado de ánimo de cada una de las bebidas. La innovación está en el centro de esta colaboración, ya que cada una de las playlist se ha creado para mejorar la ocasión de la bebida al permitir a los consumidores en el sitio y en todo el mundo probar y escuchar a sus cócteles favoritos.

Rak Patel, responsable de ventas de Spotify en Reino Unido, indicó: "Las personas que escuchan Spotify llegan a nuestra plataforma para experimentar lo que es único para ellos - desde la música en su Discover Weekly hasta recomendaciones de podcast y mucho más. Hemos conseguido desplegar esto gracias a nuestra inteligencia de streaming, nuestro conocimiento del contexto y los momentos en los que las personas están realizando el streaming. Junto a Diageo, estamos desvelando estas visiones para establecer la conducta al tiempo que disfrutan de sus cócteles favoritos y crean una conexión complaciente y de impacto con las marcas que quieren".

En el show se mostró además un auricular relacionado con un experimento sensorial que podría ser la respuesta para los amantes de la ginebra que no están seguros de que mezclar con su Tanqueray No. Ten con los servicios perfectos personalizados recomendados de activación de Head vs Heart basándose en los resultados de los sensores EEG.

Benjamin Lickfett, responsable de Futures (Europa) de Diageo, destacó: "Los consumidores buscan cada vez más experiencias personalizadas e inmersivas dentro de nuestra categoría. Head vs Heart es solo un ejemplo de una tecnología emergente que permite a los consumidores explorar sus propias preferencias personales en gustos y sabores de nuestro revolucionario Tanqueray No. 10 como parte de una experiencia destinada, sensorial y sorprendente".

Y los aficionados al sabor pudieron escuchar a Stu Bale, director del centro de bármanes creativos experimentales de Londres 'Crucible'. Fue testigo de cómo los inconformistas de las bebidas mostraron el uso de 'máquinas extrañas' como evaporadores rotativos, centrifugadores y ultrasonidos para expresar los diversos aspectos del sabor y la textura. Stu y su equipo utilizaron estas técnicas revolucionarias para crear tres experiencias de bebidas increíbles utilizando algunas de las marcas de bebidas alcohólicas más importantes del mundo, como Zacapa Rum, Talisker y Don Julio.

Stu comentó: "En Crucible, siempre describimos el sabor como un idioma universal. Diageo World Class siempre ha estado en la cima de la cultura y experimentación de las bebidas, sin tener en cuenta cuánto humo y espejos hay entorno al misterio de desarrollar bebidas, simplemente trata de lo sabroso que ha sido al finalizar el día. Se trata de una actitud que compartimos con World Class, siendo una parte central de lo que estamos haciendo junto a 'A Taste of the Future'. Mientras que el sabor es constante, la tecnología evoluciona de forma continuada - al igual que nuestro conocimiento de cómo funciona el trabajo. Tenemos muchas formas de extraer, desarrollar y mostrar un sabor delicioso basado en ese conocimiento y por medio de un grupo de máquinas extrañas. Va a ser genial hacer eso en el territorio natal de Glasgow. Estoy impaciente por llevarlo a cabo. Yaldo!".

Desde su lanzamiento en 2009, Diageo World Class ha desempeñado un papel destacado en la transformación de la cultura del cóctel fino en todo el mundo. Ha recibido el apoyo de más de 300.000 bármanes del mundo, formando e inspirando a World Class desde su creación.

Visite www.theworldclassclub.com [http://www.theworldclassclub.com/] y siga @WorldClass si desea disponer de más información sobre las últimas bebidas, tendencias, recetas de cócteles y visiones de la industria.

