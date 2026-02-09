Dilmah Tea: 2026 podría ser el año más difícil para los productores de té

(Información remitida por la empresa firmante)

COLOMBO, Sri Lanka, 9 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Dilhan C. Fernando, presidente de Dilmah Tea, explica que el peligro de que 2026 sea el año más difícil no es solo para los productores (aunque suene dramático, el peligro es realmente para la humanidad).

La cultura del descuento impulsa un énfasis cada vez mayor en productos baratos, obligando a los agricultores a ser poco éticos, insostenibles o incluso a rendirse. Los descuentos ciegan a los consumidores al verdadero valor, al bienestar de los trabajadores, desvían la atención al precio, manipulan su percepción, generan cadenas de valor opacas, normalizan lo barato y, en última instancia, desconectan de la ética, impulsadas por los descuentos. Incluso a costa de su propia salud. Es una carrera a la baja para los agricultores, pero continúa, creciendo a un ritmo acelerado a medida que genera ganancias para quienes la impulsan; a un coste inimaginable, porque esa carrera amenaza con comprometer todo lo que valoramos y necesitamos ahora más que nunca, desde la biodiversidad y los suelos fértiles hasta la seguridad alimentaria.

El cambio climático y la desigualdad se encuentran entre las amenazas más graves para la existencia humana. Las soluciones para ambos han sido evidentes durante décadas, pero tienen un coste. Estas incluyen la innovación agrícola, el fortalecimiento de las economías rurales, la equidad de género, la salud, el bienestar, la salud reproductiva, la educación, la nutrición, la vivienda y la multitud de verdades interrelacionadas que aparecen en la difamación rutinaria de los productores. Para los agricultores, existe una trágica ironía en todo esto: el mundo necesita alimentos y bebidas buenos, nutritivos y saludables; sin embargo, estamos atrapados en la presión cada vez mayor de los precios de las materias primas impulsados por los descuentos, lo que dificulta ese sueño año tras año. Más trágico es saber que no es porque no exista el dinero que necesitamos para una agricultura sostenible, sino porque simplemente va a parar a los bolsillos equivocados.

Como productores, nuestros productos son nuestra pasión y el sustento de millones de personas; no podemos hacer concesiones, pero a diario sufrimos la demanda de tés más baratos como parte inevitable del proceso, desde la cosecha hasta el consumidor. El resultado es que los tés de baja calidad proliferan deliberadamente, encontrando el favor de compradores motivados por el lucro antes que por la calidad. Su rendimiento de ventas suele ser sólido durante un tiempo, impulsado por envases que valen más que su contenido y un marketing financiado con concesiones. Sin embargo, a largo plazo, esto indica la desintegración de la categoría del té.

La disfunción es sistémica y los consumidores son participantes involuntarios. La peligrosa realidad está dañando nuestros preciados productos y, peor aún, fomentando algunos de los mayores riesgos para la humanidad: fenómenos climáticos extremos, agravamiento de la desigualdad, seguridad alimentaria comprometida y la calidad del agua y del aire.

¿Y qué pasa con los productores de té que carecen de esa capacidad porque no pueden obtener un precio justo por su producto? Ni la industria del té ni Sri Lanka pueden permitirse la adaptación necesaria para seguir ofreciendo al mundo esta hierba tan saludable. Este es el contexto de la historia de nuestro cultivador. Resuena en todos los sectores agrícolas, que sostienen una amenaza existencial que comienza con el té, pero que rápidamente se extiende a la humanidad.

